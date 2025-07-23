При пожаре в многоэтажке на Мытной улице в Москве пострадали девять человек

Tекст: Ирма Каплан

«На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа – они находятся в скорой», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

Там добавили, что спасатели вывели из подъезда дома 15 человек, однако «на пожаре пострадали девять человек».

К тушению пожара привлечены 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

«Пожар локализован на площади 100 квадратных метров», – уточнили в столичном управлении МЧС около 2.40.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве 13 июля помощь понадобилась двум пострадавшим, одного из них госпитализировали.



