А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
При пожаре в многоэтажке на Мытной улице в Москве пострадали девять человек
При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве девять человек пострадали, трое выпрыгнули с четвертого этажа, 15 человек эвакуировали спасатели, рассказали в столичном управлении МЧС России.
«На Мытной улице загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа – они находятся в скорой», – сообщили в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что спасатели вывели из подъезда дома 15 человек, однако «на пожаре пострадали девять человек».
К тушению пожара привлечены 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.
«Пожар локализован на площади 100 квадратных метров», – уточнили в столичном управлении МЧС около 2.40.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве 13 июля помощь понадобилась двум пострадавшим, одного из них госпитализировали.