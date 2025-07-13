Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.3 комментария
При пожаре на Комсомольской площади в Москве пострадали два человека
В результате возгорания бытовки на Комсомольской площади в Москве помощь понадобилась двум пострадавшим, одного из них госпитализировали.
Два человека получили травмы в результате пожара на Комсомольской площади в Москве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел из-за возгорания бытовки, расположенной на территории площади.
По данным столичного департамента здравоохранения, пострадавшим была оперативно оказана помощь силами бригад скорой и Центра медицины катастроф. Как уточняется, один из пострадавших госпитализирован в Институт Склифосовского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трёх человек. Соседи спасли девочку из горящей квартиры. Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.