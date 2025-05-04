Число пострадавших при пожаре на Генерала Тюленева достигло пятнадцати

Tекст: Денис Тельманов

По информации, предоставленной экстренными службами, число пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева выросло до пятнадцати, сообщает РИА «Новости».

Два человека погибли, среди пострадавших числятся двое детей. Возгорание произошло на девятом этаже дома 39, где в результате пожара полностью сгорели две квартиры, а перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились.

В экстренных службах агентству уточнили, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. После начавшегося возгорания часть кровли также обрушилась. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели, проводится эвакуация жильцов 11 и 13 подъездов.

Пункт временного размещения для эвакуированных открыт в школе номер 1532 на Профсоюзной улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, на месте работают следователи и оперативные службы для установления обстоятельств инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел крупный пожар после взрыва, в результате которого частично обрушились перекрытия между этажами, а по предварительным данным, два человека погибли; также сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на этой улице два человека погибли, еще пять человек, включая двух детей, получили ранения, их состояние оценивается как нетяжелое.