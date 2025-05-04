За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
При взрыве и пожаре в многоэтажке Москвы погибли два человека
В жилом доме на улице Генерала Тюленева вспыхнул крупный пожар после взрыва, в результате которого произошло частичное обрушение перекрытий между этажами, по предварительным данным, два человека погибли.
Два человека погибли в результате пожара, который произошел после взрыва в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, передает ТАСС.
Пожар начался на девятом этаже дома № 39. Как отмечает РИА «Новости», в результате ЧП загорелись две квартиры, а между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия.
В пресс-службе МЧС добавили, что пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию всех жильцов, чтобы обеспечить их безопасность. Специалисты продолжают работать на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы в жилом доме на улице Генерала Тюленева произошел взрыв, который разрушил квартиру на девятом этаже, после чего вспыхнул пожар. Ранее сообщалось, что в результате происшествия получили травмы два человека.