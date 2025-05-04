За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
При пожаре в доме на юго-западе Москвы пострадали два человека
Два человека получили травмы в результате пожара на девятом этаже многоэтажки на юго-западе столицы, где был зафиксирован хлопок.
Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, передает РИА «Новости». Возгорание началось на девятом этаже дома № 39 на улице Генерала Тюленева.
Как уточнили в пресс-службе столичного управления МЧС, пожарные продолжают спасать людей, оставшихся в здании, и работают над ликвидацией возгорания.
В тушении и эвакуации задействовано 60 сотрудников ведомства и 20 единиц техники. Специалисты устанавливают точный источник пожара.
Следственный комитет подтвердил информацию о хлопке, который прозвучал в квартире на указанной улице, сообщает ТАСС. После хлопка произошло возгорание, что стало предметом доследственной проверки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в жилом доме на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева произошел взрыв, в результате которого была разрушена квартира на девятом этаже и вспыхнул пожар.