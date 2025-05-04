При пожаре в доме на юго-западе Москвы пострадали два человека

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы, передает РИА «Новости». Возгорание началось на девятом этаже дома № 39 на улице Генерала Тюленева.

Как уточнили в пресс-службе столичного управления МЧС, пожарные продолжают спасать людей, оставшихся в здании, и работают над ликвидацией возгорания.

В тушении и эвакуации задействовано 60 сотрудников ведомства и 20 единиц техники. Специалисты устанавливают точный источник пожара.

Следственный комитет подтвердил информацию о хлопке, который прозвучал в квартире на указанной улице, сообщает ТАСС. После хлопка произошло возгорание, что стало предметом доследственной проверки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева произошел взрыв, в результате которого была разрушена квартира на девятом этаже и вспыхнул пожар.