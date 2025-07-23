Захарова высказалась о поисках «русского следа» при обысках НАБУ

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также обыски, которые Служба безопасности Украины (СБУ) провела в этих структурах, передает радио Sputnik.

Она отметила, что силовики на Украине плохо искали «русский след» при обысках в НАБУ.

«Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку, балалайки должны быть расставлены», – иронично отметила Захарова.

Так же он в шутку посоветовала «вытащить из угла сопротивляющихся медведей».

Она подчеркнула, что в результате подобных расследований, как правило, можно выйти только на самих себя.

Детективам НАБУ на Украине инкриминируют государственную измену, сотрудничество с российскими структурами и коррупцию в интересах украинских олигархов. СБУ заявила о наличии якобы доказательств неофициального влияния спецслужб России на деятельность сотрудников НАБУ.

Владимир Зеленский подписал закон о переводе НАБУ и САП в подчинение генеральному прокурору. Окружение Зеленского связало ограничения НАБУ и САП с их неэффективностью.

На Украине прошли митинги против лишения независимости антикоррупционных органов.

Эксперты объяснили решение Зеленского усилить контроль над основными антикоррупционными ведомствами.

