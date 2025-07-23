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    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев
    Журова объяснила призыв МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию
    Ввоз корейских автомобилей в РФ удвоился на фоне резкого падения автоимпорта
    Умер Оззи Осборн
    Задержанного брянского вице-губернатора Симоненко увезли в Москву
    Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги
    Economist: Украинский закон против НАБУ принят в панике
    Трамп сообщил о сделке с Японией на 550 млрд долларов
    Азербайджан и Турция расширили военное сотрудничество
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    23 июля 2025, 09:59 • Новости дня

    МИД назвал фейками слухи об «изоляции» Лаврова

    Tекст: Вера Басилая

    МИД опроверг сообщения о якобы «международной изоляции» главы ведомства Сергея Лаврова, отметив, что за полгода министр провел почти сто встреч в разных международных форматах.

    Внешнеполитическое ведомство опровергло сообщения о якобы «изоляции» министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что на примере лишь первой половины 2025 года – почти сто встреч в различных форматах – можно говорить об «изоляции» Лаврова.

    К публикации прикреплено видео, демонстрирующее участие Лаврова во множестве международных встреч, состоявшихся в 2025 году. Представители МИД отметили, что подобные слухи распространяют «некоторые изгои», которые проживают вдали от России и «проецируют собственные фобии на других».

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал политику президента США Джо Байдена по изоляции России «мягко выражаясь, глупой».

    22 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине

    Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана

    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.

    По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.

    Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.

    По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

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    22 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    ВСУ начали оттягивать технику с восточных рубежей на запад
    ВСУ начали оттягивать технику с восточных рубежей на запад
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.

    О переброске западной колесной и бронированной техники ВСУ с восточных направлений сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает «Газета.Ru». По данным источника, долгое время было непонятно, где находится большая часть западных машин, используемых украинской армией для транспортировки пехоты на передовой.

    На новых видео сражений за Дачное в Днепропетровской области зафиксировано, что техника перемещена на западные участки. Это, по мнению авторов канала, говорит о том, что украинские военные частично отказываются от позиций на восточном фронте, сосредотачивая оставшиеся резервы на направлениях, где еще возможно удержать оборону.

    «Новые кадры боев за Дачное в Днепропетровской области показывают, что техника перемещается на западные рубежи. Это свидетельствует о том, что ВСУ постепенно отказываются от восточного фронта и сосредотачивают оставшиеся резервы там, где еще есть шанс на оборону», – говорится в сообщении. Также отмечается, что такие действия могут быть признаком серьезных проблем ВСУ на восточных направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование усилило позиции под Красноармейском, перебросив туда элитные пехотные части. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о сосредоточении крупной группировки беспилотных летательных аппаратов в этом районе.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    Журова объяснила призыв МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию

    Депутат Журова: Призыв Польши к своим гражданам покинуть РФ – информационная манипуляция

    Журова объяснила призыв МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывания МИД Польши о необходимости покинуть Россию могут быть элементом информационного давления, заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

    По ее словам, подобные высказывания направлены на создание панических настроений среди поляков, проживающих в России, и обоснование оборонных расходов, передает «Лента.Ру».

    «Страх надо же внушить людям. И тогда они скажут: да, конечно, для нас важнее потратить на оборону, чем на социальные нужды. Это говорит о манипуляции паническими настроениями, информационной борьбе», – сказала Журова.

    Парламентарий также выразила мнение, что подобные заявления могут быть адресованы не только полякам, живущим в России, но и российскому обществу в целом с целью усиления атмосферы тревоги. Кроме того, подобные шаги, по ее словам, могут быть попыткой оказать давление на Москву накануне переговоров и поддержать Киев.

    Напомним, МИД Польши рекомендовал гражданам республики, находящимся на территории России, покинуть страну, если личные, семейные или рабочие обстоятельства не требуют оставаться.

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    22 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Популярную зубную пасту запретили из-за воспалений после ее использования

    Аргентина запретила пасту Colgate после массовых жалоб потребителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Аргентинский регулятор полностью изъял с рынка Colgate Total Clean Mint на фоне более 20 жалоб граждан на воспаления и язвы после использования.

    Ограничения на продажу и распространение зубной пасты Colgate Total Clean Mint были введены национальным управлением по контролю за продуктами питания, лекарствами и медицинскими технологиями Аргентины, сообщает ТАСС.

    Решение связано с поступившими от жителей страны жалобами на побочные реакции, такие как воспаление тканей полости рта, появление язв и ощущение жжения после использования продукции.

    Согласно заявлению регулятора, больше 20 аргентинцев сообщили о неблагоприятных последствиях, что привело к немедленному изъятию товара из обращения. Запрет распространяется на использование, распространение и продажу пасты с фтором Colgate Total Clean Mint в любых формах.

    Регулятор также отметил, что в Бразилии, где производится данная паста, с момента ее появления на рынке в июле 2024 года было зафиксировано более 11 тыс. жалоб на аналогичные побочные эффекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор начал проверку сведений о возможных претензиях к зубной пасте Colgate Total Clean Mint после того, как ее продажи были временно приостановлены в Бразилии.

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    22 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Ввоз корейских автомобилей в РФ удвоился на фоне резкого падения автоимпорта

    Импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на две трети

    Ввоз корейских автомобилей в РФ удвоился на фоне резкого падения автоимпорта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    За первое полугодие 2025 года в Россию ввезли 149,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Китай занял лидирующую позицию, обеспечив 77% поставок, второе место у Киргизии с долей 8%, далее следуют Белоруссия (4,7%), Южная Корея (4,4%) и Казахстан (2,2%), передает «Лента.ру».

    Среди брендов лидером стал Changan, на который пришлось 15,8% всех новых импортированных автомобилей. В топ-5 также вошли Geely, Haval, TANK и Toyota.

    Статистическое ведомство Южной Кореи отметило резкое увеличение поставок своих автомобилей в Россию в июне: объем импорта почти удвоился по сравнению с июнем 2024 года, достигнув 84,7 млн долларов.

    Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в июне 2025 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и составил 39,6 тыс. машин.

    Ранее эксперты рассказали почему российский автомобиль выигрывает в цене у китайцев.

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    22 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Путин поздравил российских школьников с победой на математической олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил российских школьников с выдающимся результатом на Международной математической олимпиаде.

    Владимир Путин поздравил российских школьников с победой на Международной математической олимпиаде, которая прошла в Австралии в дистанционном формате.

    Глава государства подчеркнул, что команда России «продемонстрировала командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы», следует из поздравительной телеграммы на сайте Кремля.

    Путин отметил вклад учителей, тренеров, родителей и друзей, которые поддерживали участников на протяжении подготовки и соревнований. Президент пожелал юным математикам новых успехов и свершений.

    Российские школьники завоевали шесть медалей на международной математической олимпиаде в Австралии. Иван Часовских из Московской области набрал 42 балла. Дмитрий Гришко из Москвы набрал 36 баллов. Илья Замоторин из Петербурга завоевал медаль с 35 баллами. Василий Патрушев из Владивостока получил медаль, набрав также 35 баллов. Артем Садыков из Челябинска показал результат в 35 баллов. Иван Кокарев из Челябинска завоевал серебряную медаль.

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    22 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты

    Общественники отреагировали на конфликт в Луганске с участием уроженца Чечни и сторонника «Русской общины»

    Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты
    @ tg_max_divnich

    Tекст: Вера Басилая

    Общественники отреагировали на конфликт в Луганске с участием уроженца Чечни, после которого генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в стране.

    Поводом для обсуждения стал инцидент, когда боец ММА Максим Дивнич опубликовал в соцсетях видео с дракой у бассейна в Луганске, заявляя, что его оппонент Алихан Берсаев якобы является бойцом спецназа «Ахмат». Позже информация о причастности участника к спецподразделению не подтвердилась, а генерал Алаудинов подчеркнул, что оба участника драки должны понести наказание, отметив попытки спекуляций на межнациональной почве, передает РИА «Новости». Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни.

    На инцидент отреагировала член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. «Не хотела комментировать инцидент в луганском бассейне, где один пьяный "боец" приставал к женщине, другой заступился, написал об этом в своем канале, указав национальную принадлежность приставальщика, и пошла буча. Но когда теперь уже идут разговоры о том, что надо, мол, ужесточать наказание за разжигание национальной розни, за указание национальной принадлежности дебошира, то и мне хочется высказать свое мнение. Ведь второго бойца, вынесшего ссору в паблик, именно в разжигании межнациональной розни и обвиняют», – написала Ахмедова в в Telegram.

    Она подчеркнула, что настоящим разжиганием становится ситуация, когда «представители одной национальности» избегают ответственности за противоправные действия  и хвастаются этим в соцсетях, что вызывает у общества раздражение. «Любых других дебоширов полиция обычно волочит под руки в участок, но эти конкретные молодчики пользуются своей национальной принадлежностью, уходят от ответственности», – рассуждает Ахмедова. – «Вот это и есть самое настоящее разжигание межнациональной розни».

    Член СПЧ отметила, что простые чеченские солдаты несут службу на передовой и не попадают в скандальные истории. «И на них падает тень от проступков вот таких "бойцов", которые дома, небось, рассказывают, как они воюют, а сами в бассейне пристают к девушкам», – считает Ахмедова.

    «Так вот у меня стойкое сейчас чувство, что разжиганием пытаются назвать естественную реакцию на разжигание», – указала член СПЧ.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя предложения Алаудинова ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни, напомнил, что декларация недопустимости смешения с «иными» народами, агитация против браков между этническими группами, если это унижает достоинство, возбуждает вражду или пропагандирует превосходство, подпадает под определение разжигание розни. «Но есть нюансы. Когда чеченской девушке родня не разрешает выходить замуж за русского, это распространенное явление. При этом большая редкость, если русские родители выступают против невесты чеченки», – поделился Царев своим мнением в Telegram.

    Он согласен с необходимостью жестко пресекать разжигание межнациональной розни, но считает особенно важным обеспечить равенство всех перед законом. «Проблема не в том, что у нас мало или у нас слабые наказания. Проблема в равенстве всех перед законом», – считает Царев. – «Я не раз писал, что изнутри Россию будут ломать на межнациональной или межконфессиональной почве».

    Военкор Юрий Котенок так же считает, что обсуждение мер по ужесточению ответственности за межнациональную рознь требует обеспечения равенства всех перед законом. «Не надо в сотый раз кивать на "разжигание межнациональной розни". Эту рознь разжигают те, кто считают, что принадлежность к определенной республике дает пожизненную индульгенцию», – высказал он свое мнение в Telegram-канале.

    Напомним, командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что в ситуации, когда страна находится в состоянии войны с внешним врагом, вопросам противодействия разжиганию межнациональной розни нужно уделять особое внимание, а мера наказания должна быть очень жесткая.

    «Любое преступление должно иметь конкретное лицо, фамилию, имя, отчество. Ни один преступник не должен озвучиваться по национальности, потому что у преступления нет национальности. У него есть конкретно лицо, которое его совершило», – заявил Алаудинов.

    По его словам, инцидент в Луганске не красит ни одного из участников. «Я, как человек, который не пьет, не курит, верю в Бога, считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности. <...> Его поведение, оскорбление местных жителей, тем более старших по возрасту, оскорбление кого бы то ни было, является недопустимым ни в каком формате. Ни в национальном, ни в религиозном, ни в территориальном», – подчеркнул генерал-лейтенант.

    При этом командир «Ахмат» считает, что второй участник инцидента Дивнич, «который придерживается националистических взглядов, который из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу», спекулирует на теме межнациональной розни. 

    Алаудинов сообщил, что военнослужащий-чеченец, участвовавший в драке у бассейна в Луганске, не является бойцом спецназа «Ахмат», а штурмовик другого подразделения и уже отправлен на передовые позиции.

    Максим Дивнич – российский боец смешанных единоборств (ММА), сторонник «Русской общины», организации, которая заявляет своими целями «объединение русских людей, возрождение русских традиций соборности, общинности, отстаивание законных прав и интересов государствообразующего народа».

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    22 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о развале фронта ВСУ на всех направлениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фронт ВСУ терпит одновременный развал на всех участках и исправить ситуацию быстро нельзя, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    В интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online она отметила, что поддерживает связь с военнослужащими, и фронт, по их словам, «сыпется» одновременно на всех участках, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами, и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно», – сказала Скороход.

    По ее мнению, быстро изменить ситуацию невозможно. Кроме того, она выразила сомнение, что Украину спасет «чудо» или внезапное увеличение поддержки со стороны западных союзников.

    Ранее сообщалось, что на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    Стало известно, что Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.

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    22 июля 2025, 21:39 • Новости дня
    Умер рок-музыкант Оззи Осборн
    Умер рок-музыкант Оззи Осборн
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Знаменитый британский музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн ушел из жизни на 77-м году жизни, сообщил телеканал Sky News.

    По информации Sky News, певец скончался через несколько недель после того, как воссоединился с коллегами по группе Black Sabbath и провел масштабный прощальный концерт для поклонников, передает РИА «Новости».

    Телеканал сообщает, что у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы появились и другие серьезные проблемы со здоровьем. Его супруга Шэрон в феврале отмечала, что музыкант больше не может ходить из-за прогрессирующего заболевания, однако его голос оставался неизменным.

    Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году и стала одной из самых известных команд в истории хард-рока, продав свыше 75 млн альбомов по всему миру. Коллектив, имеющий три американские премии «Грэмми», был в 2006 году включен в Зал славы рок-н-ролла.

    Напомним, британский рок-музыкант Оззи Осборн в начале июля вместе с классическим составом Black Sabbath дал прощальный концерт в Бирмингеме.

    В июне умер один из основателей группы The Beach Boys Брайан Уилсон.

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    22 июля 2025, 17:22 • Новости дня
    Во Владикавказе приостановили массовые мероприятия из-за угрозы атак на военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во Владикавказе временно приостановили проведение массовых публичных мероприятий из-за информации о возможных покушениях на военнослужащих и их родственников.

    По данным Оперативного штаба Северной Осетии, поступила информация о подготовке несанкционированной акции, которую якобы инициировали украинские спецслужбы, передает ТАСС.

    «В связи с поступающей в Оперативный штаб РСО – Алания информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции в г. Владикавказе оперативным штабом РСО – Алания приняты решения: приостановить на территории РСО – Алания проведение массовых публичных мероприятий; запретить фотографирование и видеосъемку военных объектов, критически важной инфраструктуры, а также мест падения беспилотных летательных аппаратов», – отмечается в сообщении.

    Также власти Северной Осетии ужесточают досмотр транзитного транспорта, грузов и личный досмотр водителей и пассажиров. Дополнительно жителей Владикавказа просят не посещать места массового скопления людей из-за угрозы атак беспилотников.

    В прошлом году во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе. Сообщалось, что взрыв был вызван падением обломков БПЛА.

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    22 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Туристов из США и Израиля задержали за хулиганство у здания ФСБ в Петербурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У здания управления ФСБ на Литейном проспекте в Петербурге задержали двух американцев, израильтянина и петербуржца, сообщил источник в оперативных службах.

    Инцидент произошел накануне во второй половине дня в фойе здания УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте, передает РИА «Новости».

    По данным источника, двое мужчин вели себя неадекватно, дежурный сообщил об этом в полицию, после чего были задержаны четверо: гражданин России, двое граждан США и гражданин Израиля.

    Как отмечается, все иностранцы, участвовавшие в инциденте, проживают в Москве, житель Петербурга также является уроженцем столицы. По информации интернет-газеты «Фонтанка», задержанные по пути из Большой хоральной синагоги решили сфотографироваться и станцевать на фоне здания ФСБ.

    Им выписали протоколы о мелком хулиганстве и поместили в камеру для разбирательства. Официального комментария регионального управления МВД по факту задержания пока не поступало.

    Ранее суд приговорил жителя Петербурга Юрия Петраша к 10 годам лишения свободы за попытку поджога входных дверей здания ФСБ.

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    22 июля 2025, 19:18 • Новости дня
    Брюс Уиллис перестал ходить и говорить

    The Express Tribune: Брюс Уиллис перестал ходить и говорить

    Брюс Уиллис перестал ходить и говорить
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, вероятно полностью лишился возможности двигаться самостоятельно и утратил речь.

    Согласно данным, предоставленным изданием The Express Tribune, 70-летний Брюс Уиллис столкнулся с серьезными нарушениями двигательных функций, передает ТАСС. По информации газеты, актер практически утратил способность ходить, говорить и даже читать, что связано с прогрессирующей афазией и тяжелой формой деменции.

    Отмечается, что семья Брюса Уиллиса официально не подтверждала информацию о резком ухудшении его состояния. Текущие сведения базируются на сообщениях СМИ, тогда как близкие актера пока воздерживаются от комментариев.

    В марте 2022 года его дочь Румер Уиллис объявляла о завершении актерской карьеры Брюса из-за диагноза афазии, затрагивающей когнитивные способности. Так, страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур.

    Лобно-височная деменция представляет собой группу заболеваний мозга, чаще всего возникающих по наследственным причинам и приводящих к тяжелым нарушениям работы нейронов.

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    22 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном

    Bloomberg: Трамп столкнулся с угрозой повторения «афганского сценария» на Украине

    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    США могут столкнуться с риском, что Украина превратится для президента США Дональда Трампа в то же, чем Афганистан стал для Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Хотя США не участвуют в боевых действиях напрямую, а ограничиваются поставками оружия, перед Вашингтоном стоит сложный выбор: углублять вовлеченность или же держаться в стороне, рискуя быть обвиненными в недостаточной поддержке Киева.

    Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Трамп руководит политикой США уже почти шесть месяцев, а война продолжается, и теперь это уже ответственность Трампа». По его мнению, если Россия добьется успеха, это серьезно ударит по репутации американского лидера.

    Сравнения с Афганистаном, отмечает издание, звучат все чаще: там вывод войск и приход к власти талибов также привел к обвинениям в адрес президента.

    Трамп неоднократно подчеркивал, что не несет ответственности за происходящее. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент заявил: «Это была не моя война – это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вывести». Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие событий может изменить общественное восприятие.

    Советник Совета по международным отношениям Майкл Фроман отметил, что поспешное соглашение с Москвой может дорого обойтись Вашингтону. По его словам, если «российская техника будет въезжать в Харьков, это будет не менее позорной картиной, чем американская в Кабуле».

    На прошлой неделе Трамп одобрил новые поставки оружия на миллиарды долларов и пригрозил Владимиру Путину санкциями, если перемирие не будет достигнуто в течение 50 дней. В Белом доме сообщили, что эти шаги призваны остановить кровопролитие, однако часть сторонников Трампа опасается, что рост поддержки Киева может сделать конфликт «войной Трампа».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Команда Трампа в феврале пересмотрела подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев.

    В июле Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

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    22 июля 2025, 14:25 • Новости дня
    МИД Польши порекомендовал гражданам покинуть территорию России

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Польши рекомендовал гражданам республики, находящимся на территории России, покинуть страну, если личные, семейные или рабочие обстоятельства не требуют оставаться.

    Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны покинуть территорию России, если это не противоречит жизненной, семейной или рабочей необходимости, передает ТАСС.

    Польское ведомство также обратило внимание на то, что граждане с двойным гражданством будут рассматриваться в России исключительно как российские граждане, что влечет за собой «определенные последствия».

    Еще 18 июля МИД Польши уже призывал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Тогда в качестве причин назывались включение Польши в список недружественных стран и сокращение численности консульских работников.

    Поток туристов из Германии и Польши вызвал массовые заторы на пограничных пунктах Калининградской области.

    Польша закрыла генеральное консульство России в Кракове, не представив доказательств по своим обвинениям.

    МИД России проинформировал польские власти о закрытии консульства республики в Калининграде в ответ на действия Варшавы.

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    22 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Силовики начали оперативные мероприятия в Михайловском театре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работники силовых ведомств во вторник начали мероприятия в Михайловском театре Петербурга, об этом сообщают информационные агентства.

    В здание закрыт вход, туда заходят только силовики, передает ТАСС.

    При этом сотрудник театра сообщил, что запланированный на 22 июля спектакль состоится.

    Ранее сообщалось, что руководителю МХАТ имени Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.

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