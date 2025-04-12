Лавров назвал «мягко выражаясь» глупой политику Байдена по изоляции России

Tекст: Мария Иванова

«Администрация (Джо) Байдена решила, что Россия «должна извлечь урок». И этот урок, наказание, должно заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко», – заметил Лавров.

Ранее на форуме Лавров заявил о подготовке евро-атлантического сообщества к новой войне.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».