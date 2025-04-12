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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    7 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 15:28 • Новости дня

    Лавров назвал «мягко выражаясь» глупой политику Байдена по изоляции России

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме раскритиковал политику предыдущей администрации США в отношении России.

    «Администрация (Джо) Байдена решила, что Россия «должна извлечь урок». И этот урок,  наказание, должно заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко», – заметил Лавров.

    Ранее на форуме Лавров заявил о подготовке евро-атлантического сообщества к новой войне.

    8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США.

    Ранее американский журналист Такер  Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».

    12 апреля 2025, 12:08 • Новости дня
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал специального посланника Стивена Уиткоффа, отметив его вклад в переговоры и освобождение заложников после встречи с Владимиром Путиным.

    Рубио в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил поддержку специальному посланнику президента США.

    Госсекретарь США отметил публикацию американской политической активистки Лоры Лумер, в которой та высоко оценила вклад Уиткоффа в переговоры и освобождение заложников. Она подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, чем кто-либо из его критиков.

    Рубио отметил публикацию Лумер в своем профиле фразой «100%», выражая полную поддержку усилиям Уиткоффа.

    Напомним, Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

    Коментарии (7)
    12 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере, что значительно снизило шансы на достижение прорыва, пишет Reuters.

    По данным издания, переговоры между делегациями Украины и США по минеральным ресурсам состоялись в атмосфере антагонизма, что существенно уменьшило перспективы прорыва, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указал, что основное напряжение возникало из-за нового варианта сделки, предложенного США, который был «шире, чем оригинальная версия».

    Этот документ предполагал, что международная финансовая корпорация развития правительства США возьмет под свой контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, в настоящее время контролируемый «Газпромом».

    В переговорах приняли участие украинские премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, которые планируют посетить Вашингтон через две недели для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в посвященной Украине встрече министров, запланированной на 25 апреля.

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах прошли 11 апреля в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Коментарии (9)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 22:31 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США Уиткоффом

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом различные аспекты урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кремль.

    Основная тема переговоров касалась аспектов урегулирования ситуации на Украине, сообщает сайт Кремля. «Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась встреча между президентом Путиным и Уиткоффом, проходившая 4,5 часа в здании Президентской библиотеки.

    Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2025, 17:21 • Новости дня
    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге

    Уиткофф посетил хоральную синагогу в Петербурге

    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге
    @ t.me/sinagogaSPb

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, прибывший в Россию в пятницу, посетил Петербургскую синагогу.

    Визит состоялся в преддверии праздника Песах, отмечаемого как праздник свободы, передает «Фонтанка». Уиткофф прибыл в сопровождении своей супруги и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

    Во время визита Уиткофф беседовал с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины Марком Грубаргом. Как отметили в синагоге, «встреча прошла в теплой доброжелательной обстановке». Гостю были вручены маца и кошерное вино, символы Песаха, так как в дни праздника запрещено употребление хамеца (мучного), иудеи едят только мацу (пресный пасхальный хлеб).

    Кроме того, стороны обсудили недельную главу Торы «Цав». Уиткоффу предложили остаться на день, чтобы отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной Петербурга.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом.

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    11 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге завершилась спустя 4,5 часа

    Путин завершил встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Санкт-Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшая в здании Президентской библиотеки.

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге и продлилась 4,5 часа, сообщает РИА «Новости».

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Встреча проходила в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    12 апреля 2025, 11:51 • Новости дня
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    @ REUTERS/Max Rossi

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между Россией и США развиваются в позитивном направлении и могут привести к отмене американских санкций, заявил на Антальском дипломатическом форуме американский экономист Джеффри Сакс.

    По его мнению, переговорный процесс движется в благоприятном направлении, и существует реальная возможность снятия санкций США с России, передает ТАСС.

    Экономист подчеркнул, что события развиваются в правильном направлении и надежда на отмену ограничительных мер вполне обоснована.

    Кроме того, Сакс прокомментировал политику президента США Дональда Трампа в отношении таможенных пошлин.

    Он отметил, что так называемые «тарифные войны» Трампа не представляют серьезной угрозы для России, поскольку их влияние на страну будет незначительным.

    По словам Сакса, эти меры не окажут прямого и сильного воздействия на российскую экономику.

    Сакс является директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке и известен своими исследованиями в области экономического развития и международной политики.

    Напомним, Лавров проводит встречу с президентом Иракского Курдистана в рамках Анталийского форума, где переговоры проходят в закрытом режиме.

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    11 апреля 2025, 18:42 • Новости дня
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Петербурге будут проходить в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Это заявление было озвучено в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ведущему Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что визит Уиткоффа является его третьей поездкой в Россию. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки в Петербурге, куда Уиткофф прибыл в пятницу.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, стороны могут обсудить возможную встречу лидеров РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

    Коментарии (3)
    11 апреля 2025, 23:30 • Новости дня
    Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом как продуктивные

    Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом продуктивными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры с представителем США Стивеном Уиткоффом в Петербурге как продуктивные.

    Дмитриев отметил позитивный результат обсуждений, выразив это на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) словами: «Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россию! Продуктивные обсуждения со Стивеном Уиткоффом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом
    Путин начал встречу с Уиткоффом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом. По словам Пескова, стороны могут обсудить возможную встречу лидеров РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

    Ранее Уиткофф посетил Петербургскую синагогу.

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    11 апреля 2025, 20:34 • Новости дня
    Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом на пути к перемирию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров с целью продвижения мирного процесса по Украине, заявили в Белом доме.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что Уиткофф прибыл в Россию для прямых контактов с Кремлем и президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    По ее словам, визит рассматривается как еще один шаг в направлении перемирия на Украине и достижения окончательного мирного соглашения.

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате. Они длятся уже более двух часов.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 21:01 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа длятся более трех часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге продолжается встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, она длится более трех часов.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Во время встречи Путина и Уиткоффа сопровождали его помощник Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

    Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом на пути к перемирию на Украине.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Россия минимизирует последствия от пошлин Трампа

    Песков заявил о работе над минимизацией последствий от пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские власти работают над минимизацией негативного эффекта от американских пошлин, вызвавших нестабильность на мировых рынках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия активно работает над минимизацией последствий от введенных США пошлин, которые уже вызвали неразбериху на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив важность отслеживания ситуации с точки зрения интересов страны.

    «Наши экономические ведомства очень внимательно отслеживают, анализируют, с тем чтобы при необходимости сделать так, чтобы минимизировать этот международный экономический шторм», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что России важно следить за тем, насколько принимаемые президентом США Дональдом Трампом меры и «чехарда в мировой экономике» могут повлиять на российскую экономику.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Трамп.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США, хотя США заявили о готовности заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с Уиткоффом продолжается

    Песков сообщил о продолжающейся встрече Путина с Уиткоффом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом на данный момент продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Переговоры длятся уже более двух часов, передает ТАСС. Песков уточнил, что встреча началась в деловом формате, как и положено рабочей встрече.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом по итогам встречи с Уиткоффом «теоретически возможен».

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

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    12 апреля 2025, 10:36 • Новости дня
    Читатели Le Figaro обвинили Европу в затягивании кризиса на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французской газеты Le Figaro считают, что встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффым может привести к российско-американскому соглашению, исключающему участие Владимира Зеленского в урегулировании конфликта на Украине.

    Читатели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Зеленский не играет значительной роли в процессе урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Один из комментариев, оставленный пользователем под ником Canquoеlle, отметил: «И отлично. От Зеленского, упрямствующего в желании продолжать конфликт, ждать уже нечего – так что в конечном счете все будет решено российско-американским соглашением».

    Некоторые читатели обвинили Европу в затягивании кризиса из-за постоянной поддержки Киева и поставок вооружений.

    Пользователь Antenor des Fontaines предупредил, что «пока Европа будет продолжать подливать масла в огонь, оказывая Киеву финансовую поддержку и поставляя оружие, огромное количество украинцев продолжит бессмысленно погибать».

    Читатель под ником Aife заявил, что Европа вовлечена в прокси-войну против России и теперь не знает, как выйти из нее без потери лица. Он отметил, что «этого конфликта хотели американцы, а их примеру последовали европейцы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась 4,5-часовая встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

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    12 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Кремль отказался раскрывать, передал ли Путин подарок Трампу

    Песков отказался сообщить, передал ли Путин подарки Трампу через Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, передал ли Владимир Путин американскому лидеру подарок через спецпосланника США Стивена Уиткоффа, назвав это личным делом.

    Кремль воздерживается от комментариев по вопросу о возможной передаче Владимиром Путиным подарков для Дональда Трампа через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные вопросы касаются личных подарков президента.

    «У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», – заявил Песков.

    Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Встреча проходила в Петербурге в здании Президентской библиотеки и длилась 4,5 часа.

    Уиткофф после предыдущей встречи с президентом России в Кремле 13 марта рассказывал, что передал Трампу подарок от Путина – его портрет.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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