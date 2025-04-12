Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.7 комментариев
Лавров назвал «мягко выражаясь» глупой политику Байдена по изоляции России
Министр иностранных дел Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме раскритиковал политику предыдущей администрации США в отношении России.
«Администрация (Джо) Байдена решила, что Россия «должна извлечь урок». И этот урок, наказание, должно заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко», – заметил Лавров.
Ранее на форуме Лавров заявил о подготовке евро-атлантического сообщества к новой войне.
8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на российского президента Владимира Путина. Он назвал планы прошлого американского руководства «безумием».