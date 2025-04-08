Кремль заявил о «страшнейшем ущербе» отношениям России и США при Байдене

Песков: Администрация Байдена нанесла «страшнейший ущерб» отношениям России и США

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что администрацией предыдущего президента США Джо Байдена отношениям Москвы и Вашингтона был нанесен «страшнейший ущерб». Взаимное доверие между двумя странами только предстоит восстановить, отметил Песков в ответ на вопрос о перспективах СНВ-4, передает ТАСС.

По словам Пескова, обе стороны прилагают значительные усилия, чтобы нормализовать двусторонние отношения.

Ранее Песков заявил, что переговоры по новому договору о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-4) между Россией и США маловероятны без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.