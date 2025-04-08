Песков заявил о невозможности переговоров по СНВ-4 без доверия к США

Песков заявил о потребности в доверии для начала переговоров по СНВ-4 с США

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил, что в переговорах по контролю над стратегическими вооружениями с США невозможно игнорировать ядерные арсеналы других стран. Как пишет ТАСС, Песков отметил изменившиеся условия, в которых обсуждение такой важной темы требует учета потенциалов третьих стран.

Представитель Кремля напомнил, что в свое время и президент России, и министр иностранных дел делали заявления о необходимости комплексного подхода к вопросу ядерной безопасности. Песков подчеркнул: «В нынешней конфигурации, связанной с архитектурой безопасности, абстрагироваться от ядерных потенциалов других стран невозможно и обсуждать можно только все в комплексе».

Кроме того, Песков отметил, что для начала переговоров по СНВ-4 требуется определенный уровень отношений с США, который еще предстоит восстановить. Он подчеркнул: «Сам факт начала переговоров по вопросам стратегической безопасности подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, определенный уровень взаимного доверия.» Песков добавил, что для этого необходима политическая воля на высшем уровне.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, что договор СНВ-3 не уменьшил риск ядерной войны из-за позиции США.

В Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.