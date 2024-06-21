И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой
Песков: Американские чиновники не следят за заявлениями Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал условия Вашингтона по ядерным переговорам с Москвой, он заявил, что американские чиновники не следят за заявлениями Владимира Путина.
По словам Пескова, Путин говорил о перспективах диалога, о готовности России к диалогу с США, передает РИА «Новости».
Между тем в пятницу представитель Белого дома США Пранай Вадди заявил, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только вместе с обсуждением украинского конфликта.