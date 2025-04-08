Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что договор о стратегических наступательных вооружениях, подписанный пятнадцать лет назад в Праге, Медведев подчеркнул, что вина за это лежит на позиции США и их союзников.

Зампред Совбеза отметил, что «в какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов».

По его словам, договор СНВ-3 изначально был подписан с целью ограничения стратегических наступательных вооружений и предотвращения гонки вооружений.

Однако, как указывает Медведев, текущая политика США подрывает эти цели, вызывая угрозу дальнейшего обострения международной обстановки.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

В Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.