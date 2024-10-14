Медведев заявил, что переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером

Tекст: Елизавета Шишкова

Он выразил резкое несогласие с предложением США начать переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) без предварительных условий, передает ТАСС. Медведев сравнил такую инициативу с гипотетическим перемирием СССР с нацистской Германией в 1945 году, подчеркивая ее бесполезность.

«Очередное хамство америкосов», – так охарактеризовал Медведев предложение США, добавив, что Соединенные Штаты ведут с Россией практически полноценную войну и стремятся к ее стратегическому поражению.

«Переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», – заключил он.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.