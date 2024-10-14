Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.5 комментариев
Медведев заявил, что переговоры с США по СНВ равносильны перемирию с Гитлером
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.
Он выразил резкое несогласие с предложением США начать переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) без предварительных условий, передает ТАСС. Медведев сравнил такую инициативу с гипотетическим перемирием СССР с нацистской Германией в 1945 году, подчеркивая ее бесполезность.
«Очередное хамство америкосов», – так охарактеризовал Медведев предложение США, добавив, что Соединенные Штаты ведут с Россией практически полноценную войну и стремятся к ее стратегическому поражению.
«Переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», – заключил он.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.
В Белом доме ранее заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.