  • Новость часаУничтожена группа боевиков РДК с предателем Павловым
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев
    Журова объяснила призыв МИД Польши к своим гражданам покинуть Россию
    Ввоз корейских автомобилей в РФ удвоился на фоне резкого падения автоимпорта
    Умер Оззи Осборн
    Задержанного брянского вице-губернатора Симоненко увезли в Москву
    Трамп: Киев вряд ли потратил на оружие все переданные США деньги
    Economist: Украинский закон против НАБУ принят в панике
    Трамп сообщил о сделке с Японией на 550 млрд долларов
    Азербайджан и Турция расширили военное сотрудничество
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Протесты на Украине как важный симптом

    Протест более не табу. Критика властей не воспринимается как «игра на противника». Именно этот эффект позволял офису Зеленского заметать под ковер множество проблем.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    23 июля 2025, 10:01 • Новости дня

    Источник: Состав делегации России в Стамбуле остался неизменным

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация для переговоров в Стамбуле продолжит работу в прежнем составе, в который входят четыре основных члена и столько же экспертов, сообщил источник.

    Состав российской переговорной группы в Стамбуле остался без изменений. В делегацию по-прежнему входят четыре основных члена и четыре эксперта. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Зеленский увеличил состав украинской делегации для переговоров с Россией.

    В Стамбуле на территории дворца Чираган начали монтаж шатров к переговорам между Россией и Украиной.

    Переговоры между делегациями двух стран могут пройти в среду вечером во дворце Чираган.

    Дмитрий Песков заявил об отсутствии изменений в составе российской делегации.

    22 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине

    Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана

    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.

    По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.

    Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.

    По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

    Комментарии (72)
    22 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о развале фронта ВСУ на всех направлениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фронт ВСУ терпит одновременный развал на всех участках и исправить ситуацию быстро нельзя, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    В интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online она отметила, что поддерживает связь с военнослужащими, и фронт, по их словам, «сыпется» одновременно на всех участках, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, я реалист, мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами, и фронт сыпется, он сыпется не по одному направлению, а по всем одновременно», – сказала Скороход.

    По ее мнению, быстро изменить ситуацию невозможно. Кроме того, она выразила сомнение, что Украину спасет «чудо» или внезапное увеличение поддержки со стороны западных союзников.

    Ранее сообщалось, что на Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ возобновили попытки прорыва на российскую территорию.

    Стало известно, что Украина начинает отводить технику с востока, понимая, что удерживать эти территории невозможно, и сосредотачивает ее западнее, где накапливает резервы.

    Комментарии (12)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    22 июля 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном

    Bloomberg: Трамп столкнулся с угрозой повторения «афганского сценария» на Украине

    Bloomberg: Украина становится для США новым Афганистаном
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    США могут столкнуться с риском, что Украина превратится для президента США Дональда Трампа в то же, чем Афганистан стал для Джо Байдена, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с трудностями из-за затяжного конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Хотя США не участвуют в боевых действиях напрямую, а ограничиваются поставками оружия, перед Вашингтоном стоит сложный выбор: углублять вовлеченность или же держаться в стороне, рискуя быть обвиненными в недостаточной поддержке Киева.

    Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил: «Трамп руководит политикой США уже почти шесть месяцев, а война продолжается, и теперь это уже ответственность Трампа». По его мнению, если Россия добьется успеха, это серьезно ударит по репутации американского лидера.

    Сравнения с Афганистаном, отмечает издание, звучат все чаще: там вывод войск и приход к власти талибов также привел к обвинениям в адрес президента.

    Трамп неоднократно подчеркивал, что не несет ответственности за происходящее. На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент заявил: «Это была не моя война – это была война Байдена. Это не моя война. Я пытаюсь вас из нее вывести». Однако эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие событий может изменить общественное восприятие.

    Советник Совета по международным отношениям Майкл Фроман отметил, что поспешное соглашение с Москвой может дорого обойтись Вашингтону. По его словам, если «российская техника будет въезжать в Харьков, это будет не менее позорной картиной, чем американская в Кабуле».

    На прошлой неделе Трамп одобрил новые поставки оружия на миллиарды долларов и пригрозил Владимиру Путину санкциями, если перемирие не будет достигнуто в течение 50 дней. В Белом доме сообщили, что эти шаги призваны остановить кровопролитие, однако часть сторонников Трампа опасается, что рост поддержки Киева может сделать конфликт «войной Трампа».

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана самым позорным днем в истории Соединенных Штатов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил о возможности повторения афганского сценария для Украины, если ей откажут в членстве в НАТО.

    Команда Трампа в феврале пересмотрела подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев.

    В июле Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России подчеркнул, что Москва считает дипломатическое урегулирование на Украине приоритетным направлением, но любые попытки выставлять требования России, а тем более ультиматумы, считает неприемлемыми.

    Комментарии (7)
    22 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Премьер Украины заявила о преувеличении проблемы коррупции в стране
    Премьер Украины заявила о преувеличении проблемы коррупции в стране
    @ REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что проблема коррупции в украинском обществе часто преувеличивается и переоценивается.

    «Если честно, в украинском обществе и некоторых социальных группах эта проблема преувеличивается и переоценивается», – приводит слова Свириденко агентство Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Свириденко добавила, что, по ее словам, сторонние наблюдатели оценивают ситуацию на Украине по иным критериям, однако уточнять их не стала.

    Как пишет агентство, через несколько часов после интервью Свириденко на Украине задержали ряд сотрудников антикоррупционных органов.

    Напомним, СБУ провела массовые обыски у детективов Антикоррупционного бюро Украины.

    Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран мира.

    Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обвинил Владимира Зеленского в коррупции и призвал его отчитаться за свои действия.

    Комментарии (16)
    22 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры

    Сенатор Климов: Эстония решением по Центру русской культуры вредит сама себе

    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры
    @ Iifar/Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Действия Таллина основаны на желании эстонского руководства поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. С точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал решение Таллинского горсобрания фактически о ликвидации Центра русской культуры.

    «Решения депутатов Таллинского горсобрания по Центру русской культуры – мракобесие. Переименование учреждения и его передача под управление арт-центра – абсолютно глупый шаг, в котором отсутствует здравый смысл», – возмутился сенатор Андрей Климов. По его мнению, действия эстонских властей красноречиво говорят об отношении к собственному населению, немалая часть которого – русскоговорящие.

    «Таллин предпринимает меры, руководствуясь желанием поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. Но с точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя», – подчеркнул парламентарий. Собеседник порекомендовал эстонцам задуматься о том, в какой «глубокий и крайне неприятный тупик» ведет их нынешние руководство, ориентирующееся на Брюссель и Североатлантический альянс.

    Действия эстонских властей не останутся без ответа. «В Конституции России прописано, что одна из задач государства – оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов. У Россотрудничества, МИД и российского посольства есть методы реагирования», – заключил Климов.

    Ранее депутаты Таллинского городского собрания утвердили решение о переименовании Центра русской культуры в культурный центр «Мере» и передаче его под управление арт-центру «Котел культуры». Такой шаг фактически означает ликвидацию Центра русской культуры как отдельного учреждения.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, за этот документ проголосовали 40 депутатов, 33 выступили против, еще один воздержался. В апреле власти города демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры. Отмечалось, что архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллинского городского музея.

    Здание Центра русской культуры в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма было построено в 1951-1954 годах по проекту архитектора Александра Кузнецова. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота. Строение признано памятником архитектуры.

    Комментарии (13)
    22 июля 2025, 23:09 • Новости дня
    Истребитель Mirage 2000 ВС Украины потерпел крушение в Волынской области
    Истребитель Mirage 2000 ВС Украины потерпел крушение в Волынской области
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время вечернего полета украинский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение в Волынской области, пилот смог катапультироваться, сообщил Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ).

    «Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов», – приводит ТАСС сообщение ВС ВСУ.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты и средства ПВО на Украине будут работать в единой системе управления НАТО благодаря внедрению протокола Link-16. Программное обеспечение CSI интегрируется в систему боевого управления и позволит координировать действия истребителей F-16, Mirage 2000.

    В феврале, когда глава минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал о доставке Украине первых истребителей Mirage 2000, Ростех пояснил, почему французские самолеты существенно уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут использоваться только в глубоком тылу.

    Комментарии (4)
    22 июля 2025, 19:41 • Новости дня
    Блогер Дудь заочно арестован и объявлен в розыск
    Блогер Дудь заочно арестован и объявлен в розыск
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя (признан иноагентом в России) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

    В суде уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу назначена на два месяца начиная с момента экстрадиции Дудя в Россию или с момента его задержания на территории страны, передает РИА «Новости».

    В суде также сообщили, что журналист объявлен в международный розыск по этому делу.

    В конце июня столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против Дудя.

    В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

    Комментарии (11)
    22 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС

    Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на новые санкции Евросоюза Москва увеличила перечень граждан из европейских стран, которым теперь запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД России.

    Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

    Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

    В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

    «Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

    Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

    В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

    Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.

    Комментарии (13)
    22 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Названы предварительные дата и время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
    Названы предварительные дата и время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и Украины могут пройти в среду вечером во дворце Чираган в Стамбуле.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный турецкий источник. По его словам, ожидается, что встреча начнется в 19.00 мск.

    Собеседник агентства отметил, что дата и время начала переговоров еще окончательно не утверждены.

    Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду. Он обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Комментарии (2)
    22 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что современные власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки, связанные с милитаризацией Европы, и предостерег от возрождения нацизма.

    Сергей Лавров выступил с критикой в адрес современных немецких и французских властей, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул: «Уроки истории забывать нельзя, но они явно плохо выучены нынешним поколением и немцев, и французов, и представителей других европейских стран». Он обратил внимание на то, что милитаризация Европы происходит под предлогом якобы существующей угрозы со стороны России.

    Глава МИД России также отметил, что сын за отца не отвечает, однако, если потомки осознали преступность прошлых действий, важно не повторять этих ошибок. Лавров добавил, что современные руководители ФРГ начинают предъявлять претензии в духе, который напоминает о недопустимости возрождения нацизма. Он выразил уверенность, что здравомыслящая часть европейского общества осознает опасность подобных тенденций.

    Также Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России «международным оборзением».

    Днем ранее экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген заявил о важности выстраивания взаимопонимания Европы с Россией ради мира на континенте.

    Комментарии (14)
    22 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ

    Политолог Шеслер: Зеленский продолжит давление на НАБУ до полного подчинения

    Эксперт указала на бессилие Европы помешать Зеленскому захватить НАБУ
    @ SBUkr

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейская критика атак офиса Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняется тем, что Запад не хочет терять рычаги влияния на Киев. Но европейские чиновники не смогут помешать властям Украины взять ведомство под контроль, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее послы ЕС и G7 осудили обыски в НАБУ.

    «Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано США для управления правоохранительными органами страны извне. Бюро, будучи вне зоны влияния силовиков, получило огромную власть. При этом, формально оно замыкается только на президента, но на самом деле это структура Госдепа», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «На счету бюро наиболее громкие расследования. Например, дело против «Укроборонпрома», который был фактически кормушкой предыдущего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Теперь же НАБУ вплотную подобралось к Зеленскому», – продолжила аналитик.

    Впрочем, ни о какой объективности в работе бюро не может идти речи, уточнила она. «С его помощью возбуждались дела против неугодных политиков, бизнесменов, общественных деятелей. Более того, по звонку из Вашингтона НАБУ прекратило расследование в отношении руководства компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил Хантер Байден – сын Джо Байдена», – напомнила эксперт.

    «Сейчас же члены Демократической партии США потеряли весомую часть рычагов управления НАБУ, а в Госдепе происходят кадровые пертурбации. В итоге, в Вашингтоне за бюро, по сути, никому заступиться. Послы стран ЕС взяли на себя ношу по защите украинской структуры. Возможно, в Брюсселе хотят переориентировать ее на себя», – допустила спикер.

    «Ситуацией решили воспользоваться на Банковой, чтобы не разрушить НАБУ, но подчинить себе, отстранив от руководства нынешних сотрудников, и поставив во главу марионетку Зеленского. Поэтому атаки на структуру, конечно, продолжатся. И ЕС тут вряд ли сможет повлиять на Киев, поскольку не хочет терять «украинский проект», – отметила Шеслер.

    «Вероятно, Брюссель подождет окончания расследований, смены руководства НАБУ и попытается «замести все под ковер», смягчая формулировки. В Киеве же поставят Зеленскому в заслугу, что он сохранил бюро и якобы вычистил оттуда всю российскую агентуру», – резюмировала собеседница.

    Послы стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с обысками в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и арестами его сотрудников. Дипломаты заявили, что планируют обсудить этот вопрос с членами украинского правительства.

    Посол Евросоюза Катарина Матернова в свою очередь намекнула, что за действия против бюро Киев могут лишить поддержки. «Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она.

    Напомним, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и офиса генпрокурора страны провели масштабные обыски у детективов НАБУ. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции, сообщило издание «Страна». При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

    Накануне вечером СБУ заявила о задержании «российских агентов». Одним из них оказался руководитель межрегиональных управлений НАБУ Руслан Магамедрасулова. Его подозревают в якобы ведении бизнеса на территории России.

    По версии спецслужбы, у отца фигуранта российское гражданство, однако чиновник НАБУ не указал это при оформлении допуска к государственной тайне. Мать подозреваемого проживает в Киеве, при этом получает пенсию в ДНР и поддерживает Россию, передает РИА «Новости».

    Между тем, во вторник партия «Слуга народа» внесла в парламент законопроект, предусматривающий ликвидацию антикоррупционного бюро, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Нардеп Анастасия Радина уточнила, что инициатива предполагает существенное ограничение полномочий НАБУ и САП, что фактически приведет к уничтожению антикоррупционной инфраструктуры Украины. Согласно инициативе, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также будет имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и закрывать расследование по требованию стороны защиты.

    Напомним, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из требований для Киева для либерализации визового режима с Евросоюзом. Целью бюро провозглашалось проведение расследований фактов коррупции среди украинских высокопоставленных чиновников. На деле западные структуры хотели получить с помощью ведомства инструмент влияния на Украину.

    Комментарии (15)
    22 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Окружной суд Гааги снял арест с активов Газпрома

    Суд в Гааге отменил ордер на арест активов Газпрома в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российской компании «Газпром» в Нидерландах, сообщает Reuters.

    Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского «Газпрома» в Нидерландах, передает РИА «Новости».

    Доля компании в Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. больше не находится под ограничением. Арест был ранее наложен по искам украинских компаний «Жнива» и «Славутич-инвест» в целях обеспечения их требований.

    Суд решил, что арест нарушает принцип государственного иммунитета, согласно которому государственное предприятие не может быть судимо на территории другого государства без его согласия.

    Ранее та же судебная инстанция отказалась рассматривать иск украинской компании «Жнива» против Газпрома, сославшись на этот же принцип иммунитета.

    В августе 2024 года Запорожский районный суд на Украине обязал Газпром выплатить украинской компании компенсацию за потерю зерна на сумму примерно 85 млн евро в связи со спецоперацией на Украине.

    Гаагский суд отказал в удовлетворении иска украинской компании «Жнива» о взыскании активов Газпрома.

    Комментарии (0)
    22 июля 2025, 14:14 • Новости дня
    В Киеве арестовали ведущего сотрудника НАБУ за госизмену

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудника центрального аппарата НАБУ Сергея Гусарова заключили под стражу до двадцатого сентября по обвинению в государственной измене, залог не назначен.

    Шевченковский суд Киева арестовал сотрудника Национального антикоррупционного бюро Сергея Гусарова до 20 сентября без права внесения залога, передает ТАСС. Гусарова подозревают в сборе и передаче данных о силовиках и гражданах Украины другой стороне, уточняет издание «Общественное. Новости». По информации СМИ, он работал в элитном подразделении «Д-2» НАБУ.

    Служба безопасности Украины задержала Гусарова в рамках масштабных обысков в антикоррупционном бюро. По данным СБУ, сотрудник центрального аппарата НАБУ собирал информацию ограниченного доступа и передавал ее за пределы ведомства.

    На заседании суда Гусаров сообщил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами, предоставить доступ к своему телефону и пройти проверку на полиграфе. Его адвокат настаивал на домашнем аресте, однако суд отклонил ходатайство и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Как уточняет издание, СБУ также задержала руководителя межрегионального управления НАБУ Руслана Магомедрасулова, а ряду сотрудников бюро предъявили обвинения в совершении ДТП. В НАБУ заявили, что обыски проходили без решения суда, а к задержанным применялась сила.

    В то же время НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвинили киевские власти в попытке уничтожить независимость антикоррупционной системы. В учреждениях призвали Верховную раду не голосовать за законопроект, подчиняющий их генеральному прокурору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная Рада поддержала законопроект с несколькими десятками тысяч правок, ограничивающих полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины.

    Служба безопасности Украины ранее провела масштабные обыски у сотрудников НАБУ, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами.

    Комментарии (0)
    22 июля 2025, 14:04 • Новости дня
    Верховная рада поддержала ограничение полномочий НАБУ
    Верховная рада поддержала ограничение полномочий НАБУ
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент поддержал проект закона с несколькими десятками тысяч правок, которые ограничивают полномочия украинского Национального антикоррупционного бюро, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

    Всего в законе 12414 правок, по мнению Железняка, они «ликвидировали всю независимость НАБУ», сообщают украинские СМИ.

    Ранее политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что ЕС критикует офис Зеленского за атаки на НАБУ, поскольку Запад не желает терять рычаги влияния на киевский режим.

    Напомним, послы G7 и Евросоюза заявили о беспокойстве из-за масштабных обысков в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро на Украине.

    Напомним, СБУ организовала масштабные обыски в отношении сотрудников НАБУ, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами.

    Комментарии (2)
    23 июля 2025, 02:06 • Новости дня
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    В Госдепе заявили о возможности досрочных выводов Трампа по Украине
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Госдепартамента США

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп может принять решение по ситуации на Украине до окончания объявленного 50-дневного, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

    «Я бы предупредила, что когда президент обозначает период времени или окно, то речь может идти о любом этапе в рамках этого периода», – сказала Брюс на брифинге.

    Так она ответила на вопрос журналиста, есть у США какие-то комментарии по истечении первой недели с момента объявления Трампом о готовности ввести 100-процентные пошлины в отношении партнеров России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, издание Hill заявило, что Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня на Украине, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявлял, что Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые попытки выставлять требования России, тем более ультиматумы, неприемлемы.

    Комментарии (2)
    Главное
    Истребитель Mirage-2000 ВВС Украины разбился в Волынской области
    Часть наемников разорвали контракт с ВСУ после прибытия в Сумскую область
    Живущий в России брат Сырского отказался от денег главкома ВСУ
    Командир бригады «Лють» нацполиции Украины погиб в ДТП в Донбассе
    В деле Telegram-канала Baza появился второй фигурант
    Толпа подростков разгромила кладбище в Челябинской области
    В Московском зоопарке умер один из самых известных обитателей

    ЕС бьет по своим фермерам и помогает американским

    Пока ЕС отказывается от российских удобрений, которые ценятся во всем мире, США спокойно наращивают их закупки. Убегая от зависимости от России, Брюссель попадает в лапы Вашингтона. Все идет к тому, что Европа будет зависеть не только от американского СПГ, но и от американских удобрений. А что будет с более качественными и дешевыми российскими удобрениями? Подробности

    Перейти в раздел

    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена

    Первую леди США Меланию Трамп называют самым успешным лоббистом из тех, кто пытался изменить отношение американского президента к конфликту вокруг Украины. Сам Дональд Трамп отрицает, что решение о поставках оружия ВСУ как-то связано с женой, но ее истинная роль может быть значительной. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому мешает создание китайского инженерного чуда

    Китай начинает строительство самого дорогого сооружения в истории человечества – целого каскада гидроэлектростанций в Тибете. Проект обещает стать не только инженерным чудом, но и важнейшим элементом энергетической стратегии КНР. Почему же он сразу встретил ожесточенное сопротивление других государств? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации