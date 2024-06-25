Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.0 комментариев
Стало известно об успехах российских сил под Купянском
Марочко: Российская армия развивает успех под Купянском
Российские военные на Купянском направлении продолжают наступление, они выбили украинские силы с позиций в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции», – приводит его слова РИА «Новости».
После недавнего продвижения, как отметил Марочко, «серых зон» на этом направлении практически не осталось.
Подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что успехи российских войск достигнуты благодаря слаженной работе различных родов войск и подразделений.
«В ходе боев противник понес значительные потери», – добавил он.
Ранее Марочко рассказывал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.