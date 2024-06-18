Российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении

Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине

Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского

Tекст: Олег Исайченко

«Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

«Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

«Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.

Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.

В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».

Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.