Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.4 комментария
Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы к Волчанску и Липцам в Харьковской области и проводят безуспешные контратаки, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
Российские войска дают жесткий ответ на контратаки ВСУ и улучшают позиции на Купянском направлении, сообщил Ганчев, передает ТАСС.
По его словам, украинские войска активно обстреливают Ольшану, Великий Выселок и Токаревку в Харьковской области. В результате есть повреждения частных домовладений, жители этих населенных пунктов «в буквальном смысле ощущают на себе неудачи украинских боевиков», отметил Ганчев.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в Волчанск элитные отряды «Кракена».