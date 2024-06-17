Ганчев: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Харьковской области

Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

Tекст: Вера Басилая

По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.