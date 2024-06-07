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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    10 комментариев
    7 июня 2024, 13:19 • Новости дня

    ВСУ перебросили в Волчанск элитные отряды «Кракена»

    Ганчев: Киев перебросил в Харьковскую область множество элитных отрядов «Кракена»

    Tекст: Вера Басилая

    Среди резервов, которые Украина перебросила в Волчанск в Харьковскую область, есть множество элитных подразделений «Кракена» и ГУР Минобороны, заявил глава ВГА региона Виталий Ганчев.

    По его словам, ВСУ перекинули в Волчанск в основном неподготовленных мобилизованных бойцов, которые стараются быстро сдаваться в плен, но также был подтянут «Кракен», были подразделения от президентской бригады, которая обеспечивала безопасность его в Киеве, передает ТАСС.

    Ганчев уверен, что полное освобождение Харьковской области уже не за горами. Он рассказал, что по информации от военнослужащих, никаких серьезных движений со стороны ВСУ не зафиксировано, они пытаются контратаковать, но с серьезными потерями отступают.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.

    6 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.

    Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.

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    6 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ведут тяжелые бои с ВСУ по всей линии фронта в Харьковской области, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что противник использует западное вооружение и снаряды, регулярно применяет БПЛА против мирного населения.

    Ганчев рассказал, что за две недели из-за ударов украинских дронов девять жителей региона получили ранения.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области.

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    6 июня 2024, 19:32 • Новости дня
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины планируют взыскать с Москвы компенсацию за разрушенную ВСУ Каховскую ГЭС, заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота на сайте компании.

    По его словам, России было отправлено сообщение о том, что Киев обратится в Международный арбитражный суд, чтобы подать иск относительно утерянной выгоды и стоимости строительства и восстановления ГЭС, передает РИА «Новости».

    «Мы будем требовать <...> компенсации убытков. Предварительно, это около 2,5 млрд долларов», –  утверждает чиновник.

    Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища затопила прибрежные города и села.

    Ранее был обнародован видеоряд с кадрами ракетного удара, нанесенного ВСУ по Каховской ГЭС в 2023 году.


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    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    6 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5
    @ REUTERS/Philippe Wojazer

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости»

    По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

    Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

    Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

    По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

    Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве

    Байден: США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не разрешают наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден в интервью телеканалу ABC, США не разрешают наносить удары на 200 миль (около 320 км – прим. ВЗГЛЯД) вглубь России и не разрешают наносить удары по Москве, по Кремлю. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    6 июня 2024, 17:17 • Новости дня
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение возглавлявшему в 2022 году российскую делегацию на переговорах с Киевом в Стамбуле помощнику президента России Владимиру Мединскому в искажении украинской истории.

    Кроме того, Мединского обвиняют в том, что он является соавтором учебника истории, в котором, по мнению украинских властей, фальсифицируется история Украины и оправдывается проведение СВО, говорится в зявлении СБУ. Помимо этого, сообщается и о подозрениях в отношении еще одного автора этого учебника – ректора Института международных отношений Анатолия Торкунова.

    Ранее Мединский заявил, что Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться.

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    7 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    Филиппо назвал объявившего о передаче Киеву истребителей Макрона безумцем

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за решение о передаче Украине истребителей Mirage.

    По его словам, Макрон, будучи «полным безумцем», объявляет о передаче истребителей Mirage 2000-5 Украине, еще больше грабя французскую армию и ускоряя эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    Также политик призвал к выходу Франции из НАТО и закончил свое эмоциональное сообщение лозунгами: «Эта война не наша» и «Мы хотим мира».

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов. До этого Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 14:21 • Новости дня
    Китай раскрыл устремления в отношении Украины

    МИД КНР: Китай продолжит создавать условия для решения украинского кризиса

    Китай раскрыл устремления в отношении Украины
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай намерен продолжить продвижение мирных переговоров, направленных на урегулирование ситуации на Украине, и работать со всеми сторонами конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Об этом Мао Нин заявила, комментируя итоги межмидовских консультаций Украины и Китая, которые состоялись 5 июня, передает РИА «Новости».

    Ранее власти Китая заявляли, что представители Пекина не отправятся на конференцию в Швейцарию, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как президент Украины Владимир Зеленский сумел разозлить Китай.

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    6 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Херсоне

    Подполье: При ударе по складу в Херсоне произошла сильная детонация боекомплекта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по недействующему строительному гипермаркету «Эпицентр» в подконтрольном Киеву Херсоне, где располагался склад боеприпасов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам источников подпольщика, прилет был ночью, взрыв был такой силы, что «окна хлопали, двери трясло», передает РИА «Новости».

    В свою очередь в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры тушения пожара в гипермаркете «Эпицентр» в Херсоне. По словам военкоров, украинские СМИ подтвердили, что в ТЦ прилетела российская ракета, боеприпасы сдетонировали. На кадрах видно, что украинские спасатели работали в бронежилетах.

    Ранее удар был нанесен по гипермаркету в Харькове, где находился склад с боеприпасами.

    Между тем, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    7 июня 2024, 07:46 • Новости дня
    Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Мексика и Никарагуа не планируют принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, сообщили в МИД Никарагуа и посольстве Мексики в Москве.

    Отмечается, что Мексика получила приглашение на саммит, однако не будет присутствовать на этом мероприятии, передают «Известия».

    В МИД Никарагуа также подтвердили, что страна «не будет участвовать» в конференции.

    Причины отказа от участия в конференции не уточняются.

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    6 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Песков рассказал, как Запад избавится от Зеленского

    Песков заявил, что Запад скоро захочет убрать Зеленского с поста президента Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через некоторое время захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, это является очевидным фактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью «Известиям» в ответ на вопрос, каковы дальнейшие перспективы Зеленского, Песков ответил, что они не связаны с должностью главы государства, очевидно, что Запад захочет убрать его с поста президента, передает ТАСС.

    По его словам, снижение до более молодого возраста для мобилизации сделает его врагом многих-многих матерей, ему «будет очень сложно жить на белом свете».

    Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, он «дожмет» Украину и его сменят, Запад от него избавится.

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    7 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино

    Рогов: ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино

    ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Российские силы отбросили ВСУ на расстояние более километра от северных окраин Работино в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    Говоря об успехах ВС России севернее Работино, он отметил: «увеличилась серая зона, противника откинули». «Сейчас враг находится в 1 км и далее от северных окраин села», – цитирует его ТАСС. На данный момент российские силы контролируют территорию к западу и востоку от Работино «совокупно примерно на 1,5 км», указал Рогов.

    Напомним, 4 июня он сообщал, что российские войска отбросили ВСУ от села Работино на 500–700 метров.

    Кроме того, он рассказал, что ВС России начали наносить удары авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ в Степногорске в Запорожской области.

    «На васильевском направлении начали регулярно отрабатывать ФАБами, – отметил Рогов. – Чувствительные потери противника по живой силе и технике, даже не на линии боевого соприкосновения, а глубже, в том числе в Степногорске».

    Эксперт подчеркнул, что в результате «ослабляются логистические цепочки ВСУ, враг уничтожается еще до участия в боестолкновениях».

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