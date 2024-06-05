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    5 июня 2024, 14:44 • В мире

    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом

    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Продвижение российских войск на Харьковском направлении – в частности у Волчанска – выглядит замороженным. Но на самом деле на целом ряде участков фронта происходят не столь заметные, но важные в целом для российского наступления события. О чем идет речь и как ВСУ прямо сейчас пытаются его остановить?

    За последние несколько дней ВС РФ серьезно продвинулись на западном направлении (бывшее Авдеевское) и в Часовом Яре. Передовые части прошли всю Парасковиевку.

    Вокруг Нетайлово зачищена вся территория до естественной преграды – линии ставков (местное название искусственных прудов) на юг и юго-запад от населенного пункта. ВС РФ штурмом прошли дачный поселок к западу от Нетайлово и вышли на окраины Карловки. Карловка является для ВСУ удобным транспортным хабом, через который шло «москитное снабжение» всего Авдеевского направления.

    Вокруг Очеретино ВС РФ вплотную подошли к Новопокровскому, Яснобродовке и несколько раз с целью разведки боем заходили в Сокол. Хутор Сокол – едва ли не самая укрепленная позиция противника на данном участке, приспособленная к круговой обороне.

    Севернее Очеретино расширяется зона контроля ВС РФ практически во все стороны. Продолжаются уличные бои в центре Красногоровки. На южном участке после занятия большей части Работино также идут наступательные действия практически по всей «старой» линии соприкосновения. На Кураховском направлении полностью занята Георгиевка.

    По направлению на Часов Яр после нескольких недель ожесточенных боев в последние двое суток российские десантники рывком вышли к каналу Северский Донец – Донбасс. Десантники заняли траншеи противника на берегу канала и зачистили южную часть Калиново. На центральном участке десантники заняли часть многоэтажных домов на севере и северо-западе микрорайона Канал. На южном участке закрепились на берегу канала, несколько раз штурмовые группы уже его форсировали, но не закреплялись на западном берегу – это тоже пока только разведка боем.

    Эти незначительные, на первый взгляд, продвижения дали ВС РФ возможность выровнять фронт на западном направлении, линия которого за все время после освобождения Авдеевки была слишком извилистой. Данные операции не слишком заметны в публичном поле, что создает иллюзию затишья.

    На самом же деле никакого затишья нет. Ведется планомерный отстрел подкреплений, которые противник пытается вытаскивать под Часов Яр из района Славянска и Краматорска. При этом ВС РФ регулярно нарушают пути снабжения ВСУ не только от Харькова и в самом Харькове, но и западнее областного центра.

    Принципиально важно, что противник вынужден перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны, ослабляя эти участки. ВСУ перебросили на Харьковское направление значительное количество подразделений.

    По приблизительным подсчетам, противник перевел под Волчанск и Липцы до 50 батальонов. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также считает, что «наступление российских войск замедлилось, потому что ВСУ подтянули резервы». По его данным, Волчанск освобожден на 50%.

    В Волчанске за противником остается часть агрегатного завода и район многоэтажной застройки в центре города, а также полудачные районы на другом берегу реки Волчьей. В Липцах продвижение ВС РФ остановилось на высотах вокруг и после занятия лесного массива.

    Противник в последние дни несколько раз пытался переходить в контрнаступление и в Волчанске, и под Липцами.

    Есть основания полагать, что ВСУ и киевское руководство не устраивает ситуация на Харьковском направлении. Для столь небольшой линии фронта потери ВСУ слишком велики. Замедление продвижения ВС РФ здесь действительно наблюдается, и его действительно можно подать как «перемогу». Но в перспективе нескольких недель происходящее в любом случае угрожает для ВСУ резко ухудшиться, потому что другие участки фронта резко ослаблены.

    Как результат, ВСУ, предположительно, стали планировать некий «контраступ-2», целью которого может быть нанесение ВС РФ локального поражения на харьковском участке. И дело не только и не столько в достижении пропагандистского эффекта. Главная задача ВСУ – высвободить переброшенные сюда с других направлений силы. Если этого не сделать, российские войска в короткий срок просто уничтожат украинские резервы, накопленные на данном участке.

    Именно поэтому ВСУ начинают перебрасывать под Харьков «Хаймарсы» (основной целью их должны стать позиции российской ПВО), а политическое руководство в Киеве инициирует международную «дискуссию» о применении тяжелого вооружения по территории РФ. Привлекает внимание перевод на Харьковское направление бывших частей «ударного кулака» ВСУ из-под Работино, который ранее создавался для контрнаступа-2023, а также подразделений ударных дронов из-под Херсона (так называемая бригада Мадьяра, ранее обеспечивавшая прикрытие уже оставленных Крынок и островов на Днепре).

    Только за прошедшие двое суток ВСУ предприняли три попытки контратак и в Волчанске, и под Липцами. Эти удары не увенчались успехом.

    Стратегический замысел ВСУ сейчас заключается в попытке отбросить российские войска на Харьковском направлении, чтобы высвободить оттуда до 70 свободных батальонов. Без этих частей противник не сможет стабилизировать ситуацию на других участках линии соприкосновения, где ВС РФ продолжают планомерное продвижение.

    Перемалывание резервов и снятие ресурсов с других участков фронта критично ослабляет оборону ВСУ даже там, где она все еще плотна и структурирована. Переброска подкреплений непосредственно в Волчанск и вовсе выглядит как акт отчаяния, поскольку освобождение этого населенного пункта – вопрос ближайшего времени.

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