Tекст: Валерия Городецкая

Нанесено поражение формированиям 3-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Новгородского, Евгеновки, Розовки и Новоселовки Первой ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Кроме того, российские военнослужащие отразили пять контратак украинских штурмовиков 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского ДНР.

ВСУ потеряли более 360 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Группировка «Север» продолжила продвижение в глубину обороны противника и поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Малых Проходов, Гатища, Липцев и Нескучного Харьковской области.

Отражено семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Глубокого, Липцев и Волчанска Харьковской области.

Украинская сторона потеряла до 190 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР Stryker производства США, три автомобиля и пусковую установку ЗРК «Бук».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение установке «Богдана», установке Krab польского производства и гаубице Д-20.

Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах Синьковки Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Григоровки ДНР.

Силы России отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР.

Потери украинской армии за сутки составили до 465 военнослужащих, танк, три бронемашины и пять пикапов.

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы также поразили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart, гаубицу «Мста-Б» и РСЗО «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах Калинина, Орехово-Василевки, Константиновки, Зализнянского и села Перше Травня ДНР. Отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки ДНР.

Противник потерял до 290 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение гаубице М198 производства США, гаубице FH-70 британского производства и трем гаубицам Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны и 23-й бригады охраны президента Украины в районах Урожайного, Старомайорского и Водяного ДНР.

Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, гаубица М198 производства США и установка Krab производства Польши.

Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее Работино, а также в районах Жеребянок, Новопокровки Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Украинская армия потеряла до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», установку «Акация», установку «Гвоздика» и орудие М119.

Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили РЛС П-18 и скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.

ПВО сбила два самолета МиГ-29 ВСУ, уничтожила 50 беспилотников, 23 снаряда РСЗО HIMARS, две ракеты «Точка-У», три авиабомбы Hammer и противокорабельнкю ракетк «Нептун».

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 609 самолетов, 274 вертолета, 25014 БПЛА, 526 ЗРК, 16228 танков и других бронемашин, 1327 РСЗО, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22212 единиц спецтехники.