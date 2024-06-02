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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

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    2 июня 2024, 12:13 • Новости дня

    ВС России освободили Уманское в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центральной группировки российских войск освободили населенный пункт Уманское в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям 3-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Новгородского, Евгеновки, Розовки и Новоселовки Первой ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Кроме того, российские военнослужащие отразили пять контратак украинских штурмовиков 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского ДНР.

    ВСУ потеряли более 360 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

    Группировка «Север» продолжила продвижение в глубину обороны противника и поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Малых Проходов, Гатища, Липцев и Нескучного Харьковской области.

    Отражено семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Глубокого, Липцев и Волчанска Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 190 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР Stryker производства США, три автомобиля и пусковую установку ЗРК «Бук».

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение установке «Богдана», установке Krab польского производства и гаубице Д-20.

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии Украины в районах Синьковки Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Григоровки ДНР.

    Силы России отразили три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР.

    Потери украинской армии за сутки составили до 465 военнослужащих, танк, три бронемашины и пять пикапов.

    Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы также поразили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart, гаубицу «Мста-Б» и РСЗО «Град».

    Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах Калинина, Орехово-Василевки, Константиновки, Зализнянского и села Перше Травня ДНР. Отражена контратака формирований 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки ДНР.

    Противник потерял до 290 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение гаубице М198 производства США, гаубице FH-70 британского производства и трем гаубицам Д-30. За сутки уничтожено три полевых склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны и 23-й бригады охраны президента Украины в районах Урожайного, Старомайорского и Водяного ДНР.

    Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, гаубица М198 производства США и установка Krab производства Польши.

    Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и 38-й бригады морской пехоты севернее Работино, а также в районах Жеребянок, Новопокровки Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

    Украинская армия потеряла до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», установку «Акация», установку «Гвоздика» и орудие М119.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили РЛС П-18 и скопления живой силы и военной техники противника в 103 районах.

    ПВО сбила два самолета МиГ-29 ВСУ, уничтожила 50 беспилотников, 23 снаряда РСЗО HIMARS, две ракеты «Точка-У», три авиабомбы Hammer и противокорабельнкю ракетк «Нептун».

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 609 самолетов, 274 вертолета, 25014 БПЛА, 526 ЗРК, 16228 танков и других бронемашин, 1327 РСЗО, 10024 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22212 единиц спецтехники.

    1 июня 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами

    Военкор Поддубный: Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS нашли в Белгороде

    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, расчеты ПВО ВС России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, судя по обломкам, найденным на земле, стреляли РСЗО M142 HIMARS, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

    Поддубный отметил, что применение этого типа вооружения невозможно без западных военных, «самодеятельность» киевского режима исключена. Военкор считает, что сам факт попытки удара говорит о новом витке эскалации, на которую пошел Вашингтон, что говорит о прямом участии НАТО в войне против России.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    1 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывающих полетные задания для ударных беспилотников ВСУ.

    Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах, сообщили в Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три бомбы «Hammer».

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили БПЛА над территорией России.

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    1 июня 2024, 14:55 • Новости дня
    Финский журналист рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс

    Финский журналист во время посещения Донбасса удивился российским дорогам

    Финский журналист рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Финский журналист Кости Хейсканен обратил внимание на отремонтированные больницы, детские сады, дороги в Донбассе, и отметил волю к жизни жителей освобожденных территорий.

    Хейсканен рассказал, что был поражен качеством российских дорог, которые, как он считает, «лучше, чем в Германии». Его удивило, что в  Генической школе №1 в Херсонской области хранятся украинские книги и их никто не выкидывает, а многие жители ездят на машинах с украинскими номерами, передает РИА «Новости».

    После беседы с людьми на освобожденных территориях, он понял, что «люди и в Мелитополе, и в Мариуполе, везде ждали Россию». Также на него произвело впечатление беседы с теми, кто потерял свой дом. Хейсканен заключил, что в Донбассе живут люди с огромной волей и закалкой.

    По его словам, он собирается в ближайшее время посетить Донецк, Мариуполь, Запорожскую и Херсонскую области и организовать гуманитарную миссию.

    Ранее бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер после поездки в Донбасс заявил, что правда на стороне России.

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    1 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова

    Британский эксперт Меркурис: Оборона ВСУ рушится на Харьковском направлении

    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская оборона на Харьковском направлении обрушилась, русские войска ворвались в укрепленный район, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, украинские войска фактически оказались окружены в Волчанске, их оборона на этом направлении рушится, российские войска уверенно продвигаются дальше, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя в Харьковской области.

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    1 июня 2024, 21:13 • Новости дня
    В США рассказали, что останется от Украины после СВО

    Полковник Уилкерсон: Украина останется без Одессы и выхода к Черному морю

    В США рассказали, что останется от Украины после СВО
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, Владимир Зеленский не тот человек, который сможет спасти Украину, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    По его словам, Одессу и выход к Черному морю режим Зеленского вот-вот потеряет. Зеленский мог бы вопреки давлению США попытаться сохранить то, что осталось от Украины, но он просто не тот человек, который нужен сейчас стране, передает РИА «Новости».

    Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.

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    1 июня 2024, 16:58 • Новости дня
    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов

    ТАСС: Российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучали более 20 взрывов

    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Белгородом прозвучало более 20 взрывов, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские ракеты, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают очевидцы.

    В небе видны взлеты ракет ПВО, жителей предупреждают о ракетной опасности, звучит сигнал тревоги, передает ТАСС.

    Между тем, сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском района Белгородской области в четвертый раз за сутки. МЧС призвало жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

    Ранее в Минобороны сообщили, что два украинских беспилотника ПВО ВС России уничтожили над территорией Белгородской области.

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    1 июня 2024, 16:45 • Новости дня
    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России

    Экс-разведчик Риттер назвал роль украинских военных при применении ракет ATACMS

    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    США контролируют каждый нюанс в применении ракет ATACMS, Украине доверили только нажать на кнопку пуска, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По словам Риттера, Киев не имеет собственной сети спутников, приемной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных, но все это есть у США, которые доверили Украине в этой схеме только нажать на кнопку пуска ракеты, передает RT.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина.

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    1 июня 2024, 13:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины

    Минобороны: ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

    Отмечается, что цель удара достигнута, арсеналы хранения западного вооружения уничтожены.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в городе Стрый Львовской области поражены военный аэродром и другие объекты. В Запорожье перекрыто движение в районе ДнепроГЭС из-за взрывов.

    Утром в субботу власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

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    1 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Минобороны: Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что группировка «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также бригады «Азов» около Новоегоровки Харьковской области, Григоровки и Серебрянки в ДНР.

    Также ВС России отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ под Червоной Дибровой в ЛНР.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ возле Кривой Луки, Зализнянского, Орехово-Василевки, Калинино, Андреевки и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Британии, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    1 июня 2024, 15:49 • Новости дня
    В Германии рассказали об охоте российских FPV-дронов на ВСУ в Волчанске

    Немецкий журналист Репке заявил о контроле неба российскими войсками в Волчанске

    В Германии рассказали об охоте российских FPV-дронов на ВСУ в Волчанске
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российское подразделение FPV-дронов охотится за украинскими войсками на юге Волчанска, у украинской армии большие проблемы в боях в городе, заявил немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.

    Немецкий журналист отметил, что российские военные имеют превосходство в небе в Волчанске, поэтому у ВСУ большие проблемы в боях в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Ранее Репке заявил, что до потери контроля над Волчанском у Киева осталось несколько дней.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в четверг заявил, что почти половина города Волчанска Харьковской области уже освобождена.

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    1 июня 2024, 14:36 • Новости дня
    FT: Запад столкнулся с проблемами из-за успехов России в СВО

    Financial Times: Запад столкнулся с проблемами из-за успехов России в СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Запад столкнулся с рядом проблем на фоне успехов России в спецоперации на Украине, пишет британский историк Адам Туз в статье для Financial Times.

    По данным издания, ситуация в украинском конфликте изменилась в пользу России, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что европейская экономика отстает от американской, а на южной границе маячит проблема иммиграции.

    «Конечно, признать свои проблемы – это не то же самое, что столкнуться с неминуемым крахом. Но к концу 2024 года легко представить себе по-настоящему мрачные сценарии», – отмечает издание.

    Туз также добавил, на фоне всех проблем логично было бы ожидать от европейских лидеров попыток заключить крупные сделки по вопросам общей обороны, инвестиций или «зеленых» расходов. При этом видно «лишь вялое совместное заявление лидеров Франции и Германии по итогам трехдневной поездки Эммануэля Макрона в Германию».

    Напомним, западные СМИ ожидают, что первые удары американским оружием по российской территории  будут нанесены в ближайшие дни или часы. Вслед за США использование собственного оружия для атак по территории России одобрили и немцы. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, это необходимо ВСУ, чтобы якобы защищаться от прилетов со стороны расположенных в приграничье российских регионов.

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    1 июня 2024, 17:09 • Новости дня
    Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Гончаренко назвал это решение абсолютно безумным, передает ТАСС.

    Ранее администрация президента Украины решила отказаться от идеи «экономического бронирования» от мобилизации, которая предполагала освобождение от службы лиц с высоким уровнем дохода в обмен на уплату государству определенного налога.

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    1 июня 2024, 15:17 • Новости дня
    Рогов заявил, что Франция начнет отправлять инструкторов на Украину

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Франции решили отправить военных инструкторов на Украину, это связано с желанием легализовать там своих военнослужащих, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Он сообщил, что Париж пошел на эти меры, так как ликвидированных французских боевиков становится больше, передает ТАСС.

    Рогов заявил, что инструкторы могут отправиться не только во французский «Иностранный легион», но и другие.
    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что идея Макрона об отправке войск на Украину

    начинает претворяться в жизнь, но не в изначальном виде.


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    1 июня 2024, 19:13 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Промышленное предприятие и линия электропередачи получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

    Лысак заявил о повреждениях в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что после российских субботних ударов ДнепроГЭС находится в критическом состоянии.

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    1 июня 2024, 16:11 • Новости дня
    В Одессе признали годным к службе мужчину с олигофренией

    Мужчину с олигофренией признали годным к службе в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники военкомата в Одессе задержали умственно отсталого местного жителя, а медкомиссия признала его годным к службе, сообщило издание «Думская».

    СМИ уточняет, что задержали умственно отсталого мужчину сотрудники Киевского районного ТЦК Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее трансгендеров (ЛГБТ; признана экстремистской организацией в России) и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам.

    Коментарии (7)
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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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