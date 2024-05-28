Военкор Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Поддубный в своем Telegram-канале показал кадры, снятые в Волчанске, по его словам, съемочной группе удалось попасть в северную часть города, которая находится под контролем российских войск. Военкор показал кадры с подбитой техникой и разрушенными зданиями, которые «складываются» под ударами. Он отметил, что ВСУ использовали Волчанск как базу, для обстрела Белгородской области.

«В небе от БЛА не протолкнуться. Более нельзя скрытно заводить резервы, осуществлять ротации, проводить эвакуации. Глаза всегда есть и с этим приходится жить. Но время от обнаружения до поражения сокращено до минимума», – написал военкор, добавив, что город нужно обязательно освобождать.

Ранее сообщалось, что сотрудник ВГТРК, оператор Александр Пушин получил ранение из-за подрыва на мине в городе Волчанске в Харьковской области.