«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Запад» ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области, нанесено поражение формированиям 241-й бригады теробороны в районе населенного пункта Степовая Новоселовка, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
В то же время группировка «Север» продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ: нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Юрченково и Бакшеевка Харьковской области.Отражены две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. Потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка МТ-12 «Рапира», а также боевые машины РСЗО «Vamire» чешского производства и «Град».
«Южная» группировка войск также улучшила положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны возле Острого и Константиновки в ДНР. Потери противника – более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, уничтожены два склада с боеприпасами ВС.
Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении российскими войсками населенного пункта Архангельское в ДНР.