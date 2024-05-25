Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В то же время группировка «Север» продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ: нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Юрченково и Бакшеевка Харьковской области.Отражены две контратаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. Потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка МТ-12 «Рапира», а также боевые машины РСЗО «Vamire» чешского производства и «Град».

«Южная» группировка войск также улучшила положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны возле Острого и Константиновки в ДНР. Потери противника – более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, уничтожены два склада с боеприпасами ВС.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении российскими войсками населенного пункта Архангельское в ДНР.