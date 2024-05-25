Минобороны: Российские военные освободили Архангельское в ДНР

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы группировки «Центр» ВС России также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка в ДНР.

Также отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево в ДНР. Потери противника составили до 410 военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США.

Помимо прочего, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Водяное, Сторожевое в ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Российские военные отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.

ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотников, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24615 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21987 единиц специальной военной автомобильной техники.