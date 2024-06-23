Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности Перейти в раздел

Байден спишет свои ошибки на Зеленского Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, в теории замена Зеленского могла бы сыграть на руку всем сторонам конфликта, включая Россию и США, и открыть путь к полноценному переговорному процессу по Украине. Подробности Перейти в раздел

Групповые удары России стали бедствием для Украины Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики. Он оказался столь сильным, что соседняя Польша на два часа подняла в воздух боевую авиацию. В экспертной среде говорят, что Россия истощает украинскую оборонную промышленность и логистику, а также отвечает на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории РФ. С чем связан рост эффективности российских ударов? Подробности Перейти в раздел

Продвижение российской армии лишает Украину последних денег Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел