Почему дешевеют новые автомобили

Поставки новых моделей снизили цены на автомобили в России

Tекст: Ольга Самофалова

Майская средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России снизилась до 2,8 млн рублей, сообщает агентство «Автостат».

Летом прошлого года такие автомобили стоили дороже трех миллионов и не дешевели много месяцев подряд. С июня 2023 года по апрель 2024-го, то есть в течение 10 месяцев, средняя цена стабильно находилась на уровне выше 3 млн рублей. В марте 2024 года был достигнут максимум в 3,4 млн рублей. Только с апреля средневзвешенная цена начала снижаться: в апреле на 7% к предыдущему месяцу, в мае – еще на 8,5%.

Чем объясняется такой тренд и как долго он продлится?

Падение средневзвешенной цены эксперты агентства «Автостат» связывают с изменением структуры продаж новых легковых машин. С одной стороны, выросла рыночная доля у автомобилей «бюджетных» и «среднеценовых» брендов. Так, у лидера рынка – отечественной Lada – она увеличилась с 30,8% в апреле до 31,5% в мае. Похожая ситуация и у китайских брендов Chery, Haval, Changan, OMODA, Belgee плюс российский бренд Solaris. Средневзвешенная цена у моделей этих марок составляет менее 3 млн рублей. В итоге доля рынка у всех этих шести брендов за месяц выросла на 4%, отмечает «Автостат».

«После введения санкций в России и ухода иностранных брендов, предложение новых машин резко сократилось. Это привело к дефициту и росту цен, так как спрос оставался высоким. Рынок оказался менее конкурентным, что позволило оставшимся производителям диктовать более высокие цены. А существенное увеличение прямых поставок из Китая в этом году привело к снижению цен на некоторые модели. Появление новых китайских брендов также усилило конкуренцию на рынке, что заставило производителей снижать цены», – полагает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Экспорт легкового транспорта из Китая в Россию растет уже четвертый месяц подряд.

В мае Китай экспортировал в Россию легковушек на рекордную с ноября прошлого года сумму в 1,3 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом продажи выросли сразу на 63%.

Причем Россия заняла первое место в рейтинге покупателей китайских автомобилей напрямую у Китая. Никто больше столько их не покупает. В Россию за пять месяцев было поставлено 373 тыс. машин из Китая. На втором месте – Мексика, куда было отправлено в два раза меньше машин. Следом Бразилия, Бельгия и ОАЭ.

При расширении предложения на рынке спрос замедлился. «После повышения ключевой ставки Банком России и роста стоимости кредитов спрос на автомобили замедлился, потребители больше стали ориентироваться на средний ценовой сегмент и бюджетные авто, что привело к сокращению средней стоимости», – отмечают в пресс-службе ГК «Автодом».

«На рынок выходят «новые» покупатели, получившие преимущества от растущих зарплат. Они также смотрят на более бюджетные модели, что влияет на среднюю стоимость автомобиля», – говорит Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

«Одновременно с этим отмечается снижение продаж автомобилей премиального сегмента – это произошло впервые за 14 месяцев. В мае продажи новых авто сегмента luxury снизились на 22% к уровню прошлого года»,

– указывают в ГК «Автодом».

По данным «Автостата», наблюдается снижение доли рынка у целого ряда «дорогих» и «очень дорогих» марок: Exeed, Tank, Lixiang, Voyah, Zeekr. Западные люксовые марки автомобилей Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen уже давно прекратили официальные поставки в Россию, но теперь их модели стали доступны по альтернативному импорту. Средневзвешенная цена таких машин существенно дороже 3 млн рублей, а их общая рыночная доля за месяц сократилась примерно в 1,5 раза, отмечает «Автостат».

Параллельный импорт автомобилей резко просел из-за введения утилизационного сбора с 1 апреля, который сделал ввоз машин таким способом менее выгодным. Обычно через этот канал в Россию поступали более дорогие гибридные машины и электромобили, а также Toyota и BMW. Из-за границы заказывают в основном премиальные марки автомобилей, потому что другие модели становится бессмысленно ввозить неофициально.

«Прямые поставки из Китая становятся более выгодными и эффективными для производителей с точки зрения логистики и цен. Этому способствует и углубление экономических отношений между Россией и Китаем. При этом параллельный импорт более рискован и нестабилен, так как зависит от политической ситуации, в частности», – говорит Деев.

«Также мы видим снижение цен на автомобили, произведенные в России, так как они изначально были завышены. Плюс сезонную причину – многие автосалоны и дилеры сделали очень привлекательные специальные предложения.

Но к началу июля складские запасы автомобилей прошлого года исчерпаются – и маятник цены может пойти обратно. Осенью мы можем получить увеличение среднего чека на автомобиль», – не исключает Гришунин.

Любопытно, что в Белоруссии отечественную Lada Granta и Vesta можно купить значительно дешевле, чем в России. По данным портала Quto, один из белорусских дилеров бренда продает автомобиль по ценам ниже, чем в России – за 891 тыс. рублей против 992 тысяч у нас.

Автомобили Lada Vesta в Белоруссии стоят еще меньше, чем в России: разница превышает 300 тыс. рублей, уверяет Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service. «Разница с российской ценой в 20% объясняется отсутствием в цене утилизационного сбора, который при ввозе такой машины юридическим лицом составляет порядка 300 тыс. рублей. Если покупать автомобиль для личного пользования физическим лицом (и не продавать в течение года), то утилизационный сбор при ввозе из Белоруссии составит лишь 3,4 тыс. рублей. Если добавить сюда услуги посредника по постановке на учет, транспортные расходы, проживание, то даже с учетом этих трат экономия получается в районе 200 тыс. рублей», – рассказывает собеседник. Поэтому не исключено, что появятся желающие ездить в Белоруссию ради автомобильного туризма.

Что ждет автомобильный рынок в России в этом году?

«В мае 2024 года доля китайских брендов на российском авторынке составила 54%, в премиум-сегменте – 80%. В течение двух последних месяцев стоимость новых легковых автомобилей китайского производства снижается в среднем на 5-9%.

Большие складские остатки и поставки новых моделей от китайских концернов создают предпосылки для того, что цены на автомобили из Китая будут оставаться стабильными или продолжат незначительно сокращаться»,

– прогнозируют в пресс-службе «Автодома».

Однако Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», считает, что цены на автомобили в 2024 году будут колебаться: после окончания сезона отпусков спрос на автомобили может вырасти, что отразится на ценах – стоимость наиболее востребованных моделей может увеличиться. В то же время в конце года автодилеры и производители, как правило, освобождают склады для автомобилей нового модельного года и могут снижать цены на отдельные позиции, но лишь на небольшой срок, добавляет эксперт.

При этом угрозы для «АвтоВАЗа» пока нет. «О том, что «АвтоВАЗ» вот-вот сместят с первого места по продажам говорят уже много лет, однако этого не происходит, потому что компания не стоит на месте, развивается, выпускает новые модели автомобилей, модернизирует производство, имеет развитую сбытовую сеть в стране», – говорит Баранов.

Правительство России будет продолжать поддерживать как отечественный автопром, так и иностранных производителей, кто готов создавать производство в России, продолжатся программы льготного автокредитования. Доля отечественных автомобилей закрепится на уровне 35-40%. Китайский импорт автомобилей займет долю в 50-60%. Оставшуюся часть рынка сохранит параллельный импорт. Объем продаж автомобилей составит порядка 1,3-1,5 млн штук», – ожидает Переславский.