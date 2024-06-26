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    На Украине предъявили обвинения российскому режиссеру Карену Шахназарову
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву
    Лавров предупредил о паузе в БРИКС по вопросу вступления новых членов
    На пляже в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас
    В Махачкале задержан мужчина за шутку о перестрелке
    Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    4 комментария
    26 июня 2024, 11:44 • Новости дня

    Глава МИД Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза

    Лавров: В качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы

    Tекст: Александра Юдина

    Происходит «эстонизация» Евросоюза, в качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы, сообщил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, печально, что уже определены наиболее ярые русофобы в качестве будущих руководителей структур Евросоюза, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что помнит период «финляндизации Европы», которая появилась после окончания «холодной войны».

    «Везде отказались от идеологии. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации», – подчеркнул глава МИД.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике.

    24 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане

    Ветеран «Альфы» Гончаров после терактов в Дагестане призвал вывести агентурную работу на новый уровень

    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегические противники России, в частности США при поддержке Украины, намеренно используют межнациональный вопрос в рамках попыток расшатать ситуацию в нашей стране. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник – в день Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», – напомнил Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он убежден: враги России – страны НАТО, а особенно США, при участии Украины – намеренно используют межнациональный вопрос для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.

    Ветеран «Альфы» в основном положительно оценил результаты контртеррористической операции. «В Махачкалу и Дербент была введена бронетехника, задействованы все необходимые силы и возможности, чтобы купировать угрозу. По итогам операции боевики были ликвидированы. В то же время, к сожалению, потери оказались и среди наших правоохранителей», – уточнил Гончаров. На этом фоне он считает важным проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

    Впрочем, проведение операции осложняло то, что террористы оказались местными жителями. «Они знали нюансы жизни своего района, своего региона», – пояснил спикер. Данный факт объясняет высокую слаженность действий боевиков, а также большое количество жертв среди представителей правоохранительных органов. Ветеран «Альфы» убежден: «наша агентурная оперативная работа должна выйти на новый уровень», а выявление «спящих ячеек» террористических организаций – вестись четко и планомерно.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

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    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    24 июня 2024, 10:07 • Новости дня
    Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов

    Боррель: ЕС отправит Киеву первый транш прибыли от российских активов на следующей неделе

    Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз получит первый транш прибыли от замороженных активов России на следующей неделе, который будет направлен на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС.

    Речь идет об отправке 1,4 млрд евро в фонд помощи Украине, деньги переправят через Германию, Данию и Чехию, которые закупят требуемые Украине вооружения, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Следующий транш ожидается весной 2025 года, его отправят через Италию, Латвию, Румынию и Швецию.

    Напомним, против перевода российских денег Украине не может выступить Венгрия, но Будапешт может заблокировать выделение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы.

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    24 июня 2024, 11:41 • Новости дня
    ЕС запретил авиакомпаниям выполнять чартеры для россиян

    ЕС в новом пакете санкций запретил выполнять чартеры и частные перелеты для россиян

    ЕС запретил авиакомпаниям выполнять чартеры для россиян
    @ Martin Moxter/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз в новом 14-м пакете санкций запретил авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России и любые нерегулярные рейсы для россиян над территорией ЕС, следует из документа.

    Как следует из нового пакета санкций, запрет касается возможности совершать взлеты, посадки или перелет территории ЕС для любого чартера или частного самолета, в ходе которого российские физические или юридические лица могут, например, летать на курорты. Операторы будут обязаны по требованию властей передавать им любую информацию о самолете и пассажирах, передает ТАСС.

    Кроме того, ЕС запретил своим не работающим в России компаниям использовать систему передачи банковских сообщений Центробанка.

    Также в 14-м пакете санкций предусматриваются меры, позволяющие европейским компаниям требовать компенсации за ущерб, причиненный российскими компаниями вследствие введения санкций и экспроприации. При этом ЕС требует от европейских компаний следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против России.

    Компании ЕС, продающие военные товары в третьи страны, должны оценивать риски их реэкспорта в Россию, они обязаны включать в контракты гарантии, что технологии не будут использоваться для товаров, предназначенных для России.

    Ранее ЕС в новом пакете санкций запретил реэкспорт российского СПГ.

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    25 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, но найти посредника для доверительного диалога достаточно непросто. Однако Россия, благодаря долгой истории сотрудничества с еврейским государством и нейтральному отношению к текущему конфликту, может стать подходящим кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в ХАМАС призвали сделать РФ гарантом прекращения огня в Газе.

    «Сегодня Израиль стал еще одной ареной борьбы между Россией и США. Стороны занимают взаимоисключающие позиции. Американцы поддержали еврейское государство, в то время как Москва придерживается нейтралитета, который, по мнению Тель-Авива, все же немного склоняется в пользу ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «При этом у движения нет другого выхода, кроме как использовать в качестве посредника Россию. Ранее эту роль исполнял Катар, однако за все время конфликта в Газе значимых успехов ему достигнуть не удалось. Осталось не так много государств, готовых помочь сторонам в вопросе достижения мира. Тем не менее в поисках договоренностей заинтересованы все участники противостояния. Поэтому необходимость в медиаторе присутствует», – отмечает он.

    «Другие арабские страны, которые поддерживают ХАМАС, вряд ли смогут заменить Катар. Долгое время в качестве посредника рассматривалась Турция, но между ней и Израилем существует достаточно тяжелая история взаимоотношений, поэтому вряд ли переговоры с ее участием закончились бы успешно», – подчеркивает собеседник.

    «Однако у России имеются огромные шансы на то, чтобы уладить конфликт в Газе. Между Москвой и еврейским государством существует долгая история сотрудничества, что может помочь в переговорах. Тем не менее Вашингтону не понравится назначение ее посредником. Хотя, скорее всего, США будут вынуждены согласиться с данным фактом, так как последнее слово в этом вопросе принадлежит противоборствующим сторонам», – резюмировал Ципис.

    Ранее в ХАМАС заявили, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По его словам, Москва заняла справедливую позицию, которая приемлема для всех сторон. При этом Штаты, очевидно, полностью находятся на стороне Израиля.

    «Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», – сказал он. Представитель ХАМАС также отметил, что Россия планирует организовать новую встречу региональных фракций в Москве по вопросам формирования единого правительства. Марзук уточнил, что ясность по срокам проведения съезда может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ.

    Напомним, в феврале представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства, чтобы противостоять внешним силам, в первую очередь США. Кроме того, собравшиеся выступили с осуждением атаки израильских сил на окраины города Газы. Также участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Фракции выразили благодарность России за поддержку дела Палестины, сообщает ТАСС. В заявлении они также отметили «позитивную и конструктивную» атмосферу, царившую на встрече в Москве, и выразили готовность продолжать диалог.

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    24 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не ведет ни с кем каких-либо «подпольных переговоров» по теме конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

    Лавров подчеркнул, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе, передает ТАСС. Переговоры также невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил руководству страны вести диалог с Москвой, добавил министр.

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашингтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    26 июня 2024, 05:17 • Новости дня
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минфин выступил с инициативой увеличить ряд государственных пошлин, в том числе за расторжение брака.

    С 2025 года она может вырасти почти в восемь раз – с 650 до 5000 руб., сообщает РБК со ссылкой на проект поправок к налоговому законопроекту.

    Втрое планируется увеличить пошлину за смену имени – с 1600 до 5000 рублей. Также значительно вырастут пошлины, которые бизнес уплачивает за рассмотрение ходатайств в ФАС.

    В Минфине объяснили необходимость повышения госпошлин тем, что их размеры не индексировались.

    Ранее сообщалось, что во всех регионах России с 2025 года могут ввести туристический сбор. Минэкономразвития предложило предоставить регионам право вводить сбор самостоятельно.

    Сбор будет взиматься с номеров в гостиницах и отелях, а не с проживающих в них лиц. Размер ставки будет устанавливаться регионами самостоятельно, но не сможет превышать 65 рублей за номер в сутки.

    Коментарии (28)
    24 июня 2024, 10:46 • Новости дня
    ЕС в новом пакете санкций запретил реэкспорт российского СПГ

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на реэкспорт российского СПГ

    ЕС в новом пакете санкций запретил реэкспорт российского СПГ
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Совет ЕС в новом 14-м пакете санкций против России запретил реэкспорт российского СПГ, инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ», следует из документа.

    ЕС в рамках нового пакета санкций запретил инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ», передает ТАСС.

    Уточняется, что запрещены услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью транзита в третьи страны, но это не затрагивает импорт, только реэкспорт в третьи страны через ЕС.

    Кроме того, вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе.

    Также в новом пакете санкций ЕС запретил импорт гелия из России и экспорт в Россию марганцевых руд, некоторых видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

    Ограничительные меры затронули 116 физических и юридических лиц, «ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины».

    Также под санкции попали 61 фирма из России, Китая, ОАЭ, Турции, против которых введены ограничения на экспорт технологий двойного назначения.

    Согласно 14-му пакету санкций, России запрещено продавать культурные и исторические ценности, «в которых можно заподозрить украинское происхождение» или «они были незаконно вывезены с Украины».

    Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й пакет санкций против России.

    Ранее сообщалось, что в новый пакет санкций включен запрет на частные перелеты россиян.

    Коментарии (3)
    25 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва пока не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом, несмотря на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, атмосфера доверия между Россией и Западом разрушена, передает ТАСС.

    При этом Песков отметил, что кроме подобных робких заявлений нет никаких предпосылок для нормализации диалога.

    Представитель Кремля добавил, что Россию обманули во время заключения Минских соглашений, а это, в свою очередь, имеет «свои последствия».

    Напомним, Макрон в подкасте Generation Do It Yourself заявил, что продолжил бы контакты с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что не говорил с президентом России в последние месяцы, однако не исключает возможность разговора на ту или иную тему.

    Коментарии (13)
    24 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Авиаэксперт рассказал, как россияне обойдут запрет ЕС на чартерные полеты

    Авиаэксперт Пантелеев оценил запрет ЕС выполнять авиакомпаниям чартеры для россиян

    Авиаэксперт рассказал, как россияне обойдут запрет ЕС на чартерные полеты
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запрет ЕС на частные и чартерные перелеты не приведет к драматическим последствиям для россиян. Во-первых, такие рейсы после 2022 года были большой редкостью. Во-вторых, услуги бизнес-авиации оказывают операторы не только из Европы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Действительно критичные санкции в сфере авиаперевозок Евросоюз ввел еще в 2022 году. Именно с тех пор закрыто авиасообщение между Россией и странами Евросоюза, и для наших граждан значительно усложнились вопросы, связанные с путешествиями», – напомнил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

    По его мнению, после введения ограничений на выполнение чартерных рейсов российские деловые структуры и частные лица не столкнутся с «драматическими последствиями». «Речь идет о том, что некий европейский оператор бизнес-авиации выполнял заказы, например, российских предпринимателей, и предоставлял им свои воздушные суда для частных перелетов. Но дело в том, что такие рейсы после 2022 года были большой редкостью», – пояснил собеседник.

    Кроме того, услуги бизнес-авиации оказывают операторы не только европейских стран, добавил Пантелеев. «Вместе с тем, если игроку, например, из ОАЭ будут угрожать или предъявлять претензии из-за оказания услуг российским юридическим или физическим лицам, то и здесь не должно возникнуть проблем. В документах заказчика просто замаскируют третьей компанией, и перелеты продолжатся», – прогнозирует авиаэксперт.

    «Некоторые сложности могут возникнуть, если при полетах в Европу необходимо будет заявить обо всех лицах, находящихся на борту. Обойти такое ограничение будет почти невозможно, если только не прибегнуть к предоставлению заведомо недостоверных данных», – уточнил спикер.

    «Впрочем, пока не совсем понятно, как именно будут исполняться новые ограничения Евросоюза, поскольку нет правоприменительной практики. Но я думаю, те, кому необходимы чартерные рейсы, безусловно, найдут обходные пути, пусть и ценой удорожания оказываемых им услуг», – заключил Пантелеев.

    Ранее Евросоюз в новом 14-м пакете санкций запретил авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России и любые нерегулярные рейсы для россиян над территорией ЕС. Операторы будут обязаны по требованию властей передавать им любую информацию о самолете и пассажирах.

    Всего под санкции попали 47 юридических лиц, в том числе авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Волга-Днепр», а также международный детский центр «Артек» в Крыму. Кроме того, новый пакет санкций наделил ответственностью компании ЕС за то, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не обходили ограничения против России.

    Напомним, Евросоюз в конце февраля 2022 года полностью закрыл воздушное пространство для России. При этом спустя год, в марте 2023 года, авиаперевозчики из Европы возмутились преимуществом летающих над Россией китайских авиакомпаний. Газета ВЗГЛЯД писала о наглости европейцев.

    Коментарии (2)
    26 июня 2024, 07:56 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 с с освобожденными из украинского плена российскими военными в ходе обмена приземлился в Москве.

    Известно, что военнослужащие будут проходить в Москве лечение и реабилитацию, освобожденным их плена также будет оказана необходимая психологическая помощь, передает РБК.

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих.

    Коментарии (3)
    24 июня 2024, 13:55 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Полины Гагариной и Шамана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках нового, 14-го, пакета санкций Евросоюз внес в черный список певицу Полину Гагарину и певца Shaman (Ярослав Дронов), а также актеров Ивана Охлобыстина и Вячеслава Манучарова, говорится в документе, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    Все они, по данным ЕС, участвовали в мероприятиях в поддержку Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    Кроме того, санкции введены против трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой за поддержку СВО.

    Напомним, ЕС в новом пакете санкций запретил авиакомпаниям выполнять чартеры для россиян.

    Коментарии (5)
    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    24 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Сенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном
    Сенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном
    @ Низами Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед лицом террористической угрозы россиянам важно не только полагаться на работу правоохранительных органов, но и ориентироваться на национальное сплочение. Лишь усилия, направленные на единение населения страны и неприятие этнической розни, способны укрепить государство, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Уже сейчас можно говорить о том, кому выгодна трагедия, произошедшая в Дагестане. Однозначно – врагам России, центром которых является Вашингтон. Однако дать точный ответ на вопрос о том, кто именно стоит за террористической атакой, сумеют лишь специалисты из следственных структур», – считает сенатор Андрей Климов.

    Он напомнил, что англосаксы всегда заигрывали с экстремистами на Востоке. Яркое тому подтверждение – события XX века, когда Соединенные Штаты «буквально выращивали» такие организации, как, например, «Аль-Каида» (запрещена в РФ), и использовали их в том числе против России. «США на руку любые, какими бы тяжкими они ни были, преступления, которые способствуют, с их точки зрения, ослаблению политической системы нашей страны, а также вносят раздрай в многонациональное общество», – уточнил парламентарий.

    На этом фоне Климов обратил внимание на участников нападения. «Вопрос в том, насколько эти «шайтаны», нанятые для совершения преступления, осознавали цели и последствия. Кстати, история показывает, что среди родных и близких людей, вовлеченных в террористическую деятельность, часто присутствуют совершенно неожиданные представители общества. Поэтому именно следствие должно разобраться, в какой степени глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был осведомлен о том, что затевалось в его семье, и мог ли он на это повлиять», – отметил собеседник.

    Тем не менее он убежден: противники России будут использовать инцидент в качестве одного из элементов своей дальнейшей работы. «Без единства общества, без отвержения любых проявлений радикализма, разжигания ненависти на национальном, языковом или религиозном поприще нам будет трудно одолеть то зло, с которым мы вынуждены бороться», – акцентировал Климов.

    По его мнению, для предотвращения подобных террористических атак нужна не столько «донастройка правовой базы», сколько активная работа гражданского общества. «У нас проблема не в отсутствии законов. Сегодня важно, помимо повышения профессионализма спецслужб, все-таки объяснять населению, что против нас ведется тотальная гибридная война, цель которой – уничтожить РФ. В этих условиях далеко не все осознают серьезность ситуации. Важно, чтобы люди были готовы вносить свой посильный вклад в предотвращение подобного рода угроз. Безответственность и инфантильность становятся наиболее опасными. Если мы сами не мобилизуемся, то справиться с врагом будет очень трудно», – детализировал сенатор.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

    Ранее ветеран «Альфы» Гончаров объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане.

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    25 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС

    Украина начала длительный процесс переговоров о приеме в ЕС

    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

    О предстоящем долгом и трудном процессе заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, при этом он отметил, что стороны сделали значительный шаг вперед, сообщает ТАСС.

    «Мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ», – сказал он.

    Мишель отметил, что Украине и Молдавии необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

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