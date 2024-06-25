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    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    7 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    21 комментарий
    25 июня 2024, 14:26 • Видео

    Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

    Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

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    Новые европейские санкции помогут российскому СПГ

    Евросоюз впервые решился ввести санкции против российского газа. Однако на жесткий вариант он все-таки не отважился. Под удар попал сжиженный природный газ из России. Но вместо полного запрета ЕС, наоборот, отдельно прописал, что покупать СПГ из России можно. Что же запретила Европа в новом 14-м пакете санкций? Подробности

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    У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС

    Скоро Украина станет на шаг ближе к Евросоюзу и начнет переговоры о вступлении в ЕС. Прогнозы на эти переговоры сильно разнятся: кто-то видит в них проявление недостижимой мечты, кто-то допускает возможность принятия Украины, благо Россия никогда не требовала от Киева отречься от евроидеи. Но чего в ней больше: шанса или ловушки? Подробности

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    Украина попрощалась с Крымом по-людоедски

    Официальный Киев объявил жителей Крыма «гражданскими оккупантами». По мнению экспертов, тем самым в офисе Владимира Зеленского попытались оправдать атаку ВСУ по территории полуострова, однако для этого им пришлось перестать считать жителей Крыма «своими» и попрощаться с ними навсегда. Подробности

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    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

    Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

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    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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