Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

Алексей Анпилогов
Битва дронов подстегивает современную военную мысль
В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.
Сергей Худиев
Почему люди – не кролики
Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.
Татьяна Бондарчук
Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам
Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.