Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

Новые европейские санкции помогут российскому СПГ Евросоюз впервые решился ввести санкции против российского газа. Однако на жесткий вариант он все-таки не отважился. Под удар попал сжиженный природный газ из России. Но вместо полного запрета ЕС, наоборот, отдельно прописал, что покупать СПГ из России можно. Что же запретила Европа в новом 14-м пакете санкций? Подробности Перейти в раздел

У Украины действительно есть шанс стать членом ЕС Скоро Украина станет на шаг ближе к Евросоюзу и начнет переговоры о вступлении в ЕС. Прогнозы на эти переговоры сильно разнятся: кто-то видит в них проявление недостижимой мечты, кто-то допускает возможность принятия Украины, благо Россия никогда не требовала от Киева отречься от евроидеи. Но чего в ней больше: шанса или ловушки? Подробности Перейти в раздел

Украина попрощалась с Крымом по-людоедски Официальный Киев объявил жителей Крыма «гражданскими оккупантами». По мнению экспертов, тем самым в офисе Владимира Зеленского попытались оправдать атаку ВСУ по территории полуострова, однако для этого им пришлось перестать считать жителей Крыма «своими» и попрощаться с ними навсегда. Подробности Перейти в раздел

НАТО возглавит «одинокое политическое животное» Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел