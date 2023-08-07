Украинцам предложили жизнь в резервации

Эксперты оценили предложение запретить украинцам выезд из страны на три года

Tекст: Олег Исайченко

«Я уверен, что даже после войны необходимо продолжить запрет на выезд мужчин за границу еще как минимум на три года. Иначе мы не сохранимся как нация», – к такому выводу пришел руководитель «Украинского института будущего» (УИБ) и советник главы МВД Вадим Денисенко. Он также напомнил, что сейчас за пределами Украины находится 7 млн человек, и обратно вернется половина.

«Все те, кто пишет о комплексных мероприятиях по возращению, – лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет. К сожалению», – добавил он. Пост Денисенко в Facebook* (запрещен в России) спровоцировал громкий скандал в украинском сегменте соцсетей, и спустя время ему пришлось дать дополнительные пояснения.

«Реакция на мой пост хорошо показала «чемоданное настроение» в обществе. Если сейчас открыть границы, то большое количество мужчин сразу же выедет. Нужно понимать, что страны Европы делают все для того, чтобы решить свои демографические проблемы, в том числе благодаря украинцам», – цитирует его украинское издание «Страна».

«Да, коррупционная составляющая безусловно будет. Но даже учитывая эту составляющую сейчас, часть людей все равно остается, не выезжает. Нарушение прав человека? Да, это нарушение прав человека, но, наверное, нужно решать, что важнее: частичный запрет на выезд или сохранение нации», – полагает Денисенко.

В комментариях автору идеи, естественно, «напихали». «Идите лесом с такой Украиной», «Выдохните и больше никогда ничего не пишите», «Чем будем отличаться от Северной Кореи?», «Лучше и женщинам запретить выезд» – эти и другие комментарии были наиболее популярными от простых пользователей.

Дело дошло до того, что МВД Украины пришлось откреститься от слов Денисенко и сообщить о том, что он якобы уже не является советником министра. Хотя, по недавним данным официальных порталов полиции (например, за апрель), Денисенко еще числился советником и вел брифинги.

Однако зерно сомнения посеяно. «Никто из «своих» не сделал так много для того, чтобы украинцы валили из страны, как эти гении. Они как будто орут на ухо каждому, кто даже и не хотел валить: «Валите, безумцы!» – пишет в этой связи украинский блогер Анатолий Шарий. Он также отметил, что сын Денисенко заветам отца не внимает и «всю войну чилит в Европе».

«Что касается демографии, то здесь Денисенко пытается списать хронические проблемы страны на боевые действия. Но это негодная попытка, потому что рождаемость на Украине неуклонно падает с начала 2010-х годов. Этот показатель ежегодно снижается в среднем на 7%, а сейчас просел на 28%. Например, в 2013 году на Украине родилось 503 тыс. детей; 2020 году – 299 тыс., а сейчас за первое полугодие всего 96 тыс. детей», – отмечает киевский политолог Алексей Нечаев.

«Ошибаются и те, кто списывает только лишь на боевые действия массовую эмиграцию. Ее что, не было до 2022 года, а Польша не ставила рекорды по приему «заробітчан» с Украины? А как быть с «безвизом», ради которого некоторые выходили на Евромайдан в 2014 году, и получили его лишь в 2019-м, когда страны ЕС собрались решить свои проблемы с нехваткой рабочих рук?» – перечисляет эксперт.

«Забавна и постановка вопроса, когда граждан Украины призывают выбирать между правами человека и сохранением нации. Подлинные нации в резервациях не сохраняются, а он в своих фантазиях предлагает создать натуральную резервацию. Это что, особая форма нацбилдинга?

Если оглянуться назад и посмотреть, как украинское государство пришло к такому результату, то становится очевидным: и при Порошенко, и при Зеленском власти сделали все для того, чтобы отток населения рос, а конфликтные отношения между гражданами масштабировались. В таких условиях женщины не склонны рожать, даже если политически они симпатизируют националистам», – подчеркнул Нечаев.

При этом УИБ не впервые попадается на странных подходах к вопросам демографии. В июне институт сообщал о том, что после начала российской спецоперации население страны якобы сократилось с 37,6 до 29 млн человек. Однако утверждение, что на начало 2022 года население Украины составляло 37 млн человек, это абсолютный фейк, потому что уже в 2017 году в стране в лучшем случае проживало 27-28 млн человек, а то и меньше.

И то, что выходцы с Украины не стремятся возвращаться домой, вполне логично. Как сообщало агентство Bloomberg, Украине нужно «поскорее» вернуть из-за границы своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики. По данным СМИ, неспособность убедить вернуться 2,8 млн женщин трудоспособного возраста будет стоить Украине 10% ее годового ВВП (20 млрд долларов).

При этом лишь треть выходцев с Украины хотели бы вернуться домой, сообщало в марте издание местного кабмина «Правительственный курьер». А в июле все тот же Bloomberg на примере Германии дал понять, что около половины граждан Украины хотели бы остаться в ФРГ подольше. Да и 60% дипломатов отказываются возвращаться домой.

«В целом предложение Денисенко не имеет смысла, потому что после завершения СВО подобные лица уже не будут принимать и влиять на какие-либо решения. И жители пока еще подконтрольных ВСУ территорий будут уравнены в правах с остальными гражданами России», – полагает член комитета Госдумы по просвещению, одессит Анатолий Вассерман.

«Что касается демографического кризиса, то он начался на Украине задолго до СВО, а именно – после референдума о независимости Украины 1 декабря 1991 года, – подчеркнул депутат. – Тогда в стране жило больше 50 млн человек.

На 24 февраля 2022 года население Украины составляло немногим более 20 млн человек. Эти цифры основаны на косвенных данных – потребление хлеба, соли на душу населения. Так что никакие запреты на выезд уже не помогут».

«Денисенко предлагает продлить запрет на три года после окончания СВО, но мы же понимаем, что тогда нынешней власти на Украине не будет и, соответственно, инициатива лишена логики. Интересно и то, что сын самого Денисенко – Андрей – живет в Вене, является тревел-блогером, наслаждается жизнью в Европе, снимает ролики. Это очень ярко иллюстрирует нынешний киевский режим, призывающий простых украинцев погибать на фронте», – отметил политолог Владимир Корнилов.

«Есть ли предпосылки для возвращения украинцев на родину? Судя по всему, нет и не предвидится. Многочисленные опросы показывают, что преобладающее число украинских беженцев или тех, кто уехал под видом беженцев, не намерены возвращаться. Демографический кризис обеспечен этой территории на долгие годы», – спрогнозировал эксперт.

«Недавно издание «Зеркало недели» сообщило, что большинство украинских дипломатов тоже не возвращаются на родину после окончания службы в посольствах. Это говорит о многом. Поэтому и дипломаты, и простые граждане в большинстве своем навсегда осядут в тех странах, где они сейчас пребывают», – заключил Корнилов.