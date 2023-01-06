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Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
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Русское подполье на Украине вызывает огонь на себя

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Почему Киеву не хватило духу на рождественское перемирие

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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

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Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
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    Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

    На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти
    		   6 января 2023, 13:20
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Алёна Задорожная

    По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?

    В 2023 году на Украине ожидается катастрофическое падение рождаемости. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова. По ее словам, к 2030 году население сократится до 35 млн человек, причем процесс сокращения длится с 1994 года. При этом сейчас, уверяет Либанова, на Украине также проживает 34–35 млн человек.

    Однако эти цифры вызывают сомнения. Число прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины беженцев уже превысило пять миллионов человек. Летом, по данным ООН, во всех странах Европы насчитывалось порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Эксперты уверены: Либанова приводит завышенные цифры – и уже сегодня на Украине проживает значительно меньше людей, чем она говорит.

    «Еще до начала СВО было сложно понять, сколько реально людей живет на Украине. Официально назывались цифры в районе 40 млн человек, а фактически проживало в районе 33 млн человек, если не меньше», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. «С 2016-го по 2019 год украинцы были первыми по получению первичного вида на жительство в Польше. Ежегодно так «утекало» до 500 тыс. человек. Также не стоит забывать о том, что в последнее время в Европу переместилось огромное количество беженцев», – подчеркивает эксперт.

    «Таким образом, на Украине сейчас осталось в лучшем случае 25–27 млн человек, что сопоставимо с численностью населения по состоянию на 1920-е годы прошлого века. В стране преимущественно остались мужчины, потому что им просто запретили выезд за границу», – отмечает собеседник.

    «Уверен, что в 2023 году эти тенденции сохранятся. Мы также будем наблюдать внутреннюю миграцию. На тех участках фронта, где обстановка накалится, люди будут убегать. Так, например, с подконтрольной Киеву части Донбасса местные жители бежали в Днепропетровск», – утверждает экономист.

    «Ужасная ситуация складывается и на рынке труда. Бюджетники в основном сидят на голых окладах. У учителей, которые вынуждены перебираться в другие регионы Украины ввиду близости боевых действий, денег хватает только на оплату съемного жилья», – говорит Лизан.

    «Самое прибыльное дело – идти воевать. В ВСУ платят 100 тыс. гривен (189 тыс. рублей) тем, кто участвует в боях, и по 30 тыс. гривен (57 тыс. рублей) тем, кто не вовлечен в активные боевые действия. Те, кто возвращается с фронта домой, начинают активно спиваться и сорить деньгами. Доходит до того, что они заходят в магазины бытовой техники и, не глядя на цену, просят упаковать самый дорогой телевизор», – рассказал эксперт.

    «Некоторые также активно зарабатывают мародерством. На Украине есть негосударственная почта, которая встроилась в логистическую систему ВСУ, – это «Нова пошта». И теперь ее грузовиками на линию фронта доставляют боеприпасы, провиант и прочее, а оттуда вывозят и продают все награбленное. Так было и во времена так называемой АТО», – подчеркнул собеседник. «Нелегко приходится и жителям сел. Еще весной бывшим колхозникам паи выплачивали зерном, а не деньгами, хотя в предыдущие годы люди сами могли сделать выбор», – отметил Лизан.

    «За 2022 год Украину покинули по меньшей мере восемь миллионов человек. Если при подсчетах учитывать потерянные территории, то в стране осталось не более 18–20 млн жителей. И из-за жестких ограничений на выезд мужчин государство в основном покидают женщины и дети», – добавляет правозащитница Лариса Шеслер.

    «В большинстве городов не функционируют школы, формально они работают в удаленном режиме. Населенные пункты, даже крупные, выглядят как призраки. В Николаеве, Одессе, Запорожье в домах занято менее половины квартир, остаются в основном старики или совсем бедные люди, у которых нет денег и шансов устроиться в другой стране», – описывает собеседница.

    «И 2023 год не дает надежд на улучшение ситуации. Основная масса беженцев в Европе понимает, что возвращаться на Украину им не придется. Катастрофически падает рождаемость, и следующий год будет еще более сложным из-за накопленного эффекта», – подчеркивает политолог.

    «Из тех, кто остался, многие лишились дохода. Западные специалисты и власти Украины оценивают безработицу в 30% от активного населения. Но пару месяцев назад губернатор Николаева говорил о 80% горожан, потерявших работу. И это больше похоже на правду», – продолжает эксперт. «Тем, кто работает, тоже приходится непросто. Подавляющая часть занятого населения получает порядка 14 тыс. гривен, что эквивалентно 26 тыс. рублей. Однако продукты подорожали на 40–80%, поэтому люди существуют на грани выживания», – акцентировала Шеслер.

    На фоне оттока населения и безработицы страдает вся экономика Украины. Несмотря на колоссальные вливания денег со стороны Запада, в стране останавливаются заводы, снижается добыча полезных ископаемых, падает урожай. Превращение Украины в страну третьего мира политологи прогнозировали еще в августе. Тогда отмечалось, что государство может лишиться своего аграрного потенциала. И сейчас прогнозы подтверждаются на практике.

    Даже украинские олигархи, которые в трудные времена лишь богатеют, сегодня теряют свои состояния. Так, общий капитал самых состоятельных граждан Украины сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля 2022 года, указал украинский Forbes.

    Растет и госдолг государства (более 100 млрд долларов). «Адекватных оценок по уровню падения украинской экономики просто нет, существует лишь предполагаемый диапазон данных. До осенних российских ударов по электроэнергетике украинские власти говорили о проседании ВВП на 30–40%. Показатель ВВП за 2021 год составлял 198 млрд долларов», – рассказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

    «Когда мы начали наносить масштабные удары по энергообъектам с целью разрушения логистических возможностей противника, оценки были скорректированы. Киев тогда говорил, что при продолжении ударов ВВП просядет уже на 50%. Удары продолжились», – добавляет собеседник. «Но уже в декабре премьер Шмыгаль заявил, что падение хотя и есть, но варьируется в районе 35%.

    Я бы не стал верить этому утверждению и придерживаюсь мнения, что ВВП по итогам года просядет на 50%. Это около 100 млрд долларов»,

    – рассуждает эксперт. «Также советник Зеленского по экономике Ростислав Шурма говорил, что в четвертом квартале промпроизводство упало в диапазоне от 50 до 90% в зависимости от региона. При этом наблюдается закономерность, согласно которой субъекты, находящиеся ближе к линии фронта, просели наиболее серьезно», – продолжает экономист.

    «Для Украины потеря половины ВВП – это даже больший ущерб, нежели в 2014–2015 годах. У страны без нормальной электроэнергетики не может быть нормальной экономики. Всё так или иначе завязано на электричестве. Например, кукурузу можно убирать с полей до морозов и первого снега. Но затем ее надо сушить, а без электричества это практически невозможно. Поэтому урожай кукурузы упал на 30%, а в целом урожайность снизилась на 40%», – объясняет эксперт.

    «Соответственно, если бы не поддержка Запада, Украина уже бы начала коллапсировать. Но НАТО удалось ее удержать на плаву. Это история не про развитие государства, а про стабилизацию финансовой системы – денег дают так, чтобы хватало на войну», – отмечает собеседник. «С заимствованием отдельная история – оно происходит внутри страны, потому что на внешнем рынке облигации никому не нужны. Фактически в этом году Украина прошла второй дефолт за последние восемь лет. И сейчас внешние кредиторы от украинского долга просто шарахаются», – обращает внимание экономист.

    «Прогноз падения украинского ВВП ухудшается с каждым днем. За последний месяц критическая ситуация в электроэнергетике привела к падению производства до 80% во многих отраслях промышленности. Практически остановилась металлургия, резко снизили добычу горнодобывающие и горно-обогатительные предприятия», – уточняет Лариса Шеслер.

    «Сейчас в стране работают только небольшие предприятия и магазины на генераторах, в ограниченном режиме функционируют банковские и муниципальные учреждения. Ситуация осложняется тем, что вариантов решения энергетического кризиса пока нет», – отмечает собеседница.

    «Предварительно, спад годового уровня ВВП в ноябре достиг 40%. В декабре ситуация ухудшилась. Но никакие цифры не смогут отразить реального процесса стремительной деиндустриализации Украины. Остановлены почти все крупные заводы, прекращено строительство, добыча полезных ископаемых», – перечисляет эксперт.

    «Сейчас Украина теряет все то, что десятилетиями создавалось на ее территории. Страшно представить, во сколько обойдется реанимация электросетей и тепловых электростанций. Очевидно, что ни Европа, ни США не собираются сохранять Украину как индустриальную страну даже в виде поставщика металлургических полуфабрикатов или экспортера электроэнергии с АЭС», – рассуждает Шеслер.

    «Украину хотят оставить в виде территории, наводненной военизированными формированиями, воюющими с Россией, и сельскохозяйственными землями для выращивания дешевого подсолнечника»,

    – подчеркивает она. «В этом году Украина получила в виде кредитов и траншей колоссальные деньги, невиданные ранее. И совершенно точно никто не ожидает полного возврата этой суммы. Таким образом государство попадает в полную экономическую зависимость от стран Запада», – отмечает политолог.

    «При этом в недавно принятом меморандуме, который подписали министерство экономики Украины и МВФ, прописаны отказ от индексации социальных выплат, отказ от системы упрощенного налогообложения, ужесточение фискальной политики и сокращение количества служащих и их зарплат», – говорит собеседница.

    Иван Лизан, говоря о будущем Украины, выразил уверенность в том, что «в 2023 году она будет лишь усыхать, в том числе территориально». «Во многом происходящее сейчас на Украине напоминает ситуацию 2014 года, но в зеркальном отражении. Тогда Петр Порошенко пытался обнулить экономику Донбасса. А теперь Владимир Зеленский из-за своих политических ошибок обнуляет всю Украину в пределах оставшихся территорий», – заключил Лизан.

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