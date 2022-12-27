Forbes: Состояние украинских миллиардеров с февраля сократилось на 20 млрд долларов

Общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля 2022 года, указал украинский Forbes.

Журнал в 2022 году взялся оценивать лишь 20 самых богатых граждан страны, их состояние по сравнению с началом февраля 2022 года снизилось более чем на 20 млрд, до 22,5 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.ua.

Самым богатым олигархом остается руководитель горно-металлургической компании «Метинвест» и холдинга ДТЭК Ринат Ахметов. К данному моменту у него 4,4 млрд долларов, в феврале было 13,7 млрд долларов.

На втором и третьем местах оказались бизнесмены в сфере IT Максим Литвин и Алексей Шевченко (2,3 млрд долларов у каждого на данный момент, около 4 млрд у каждого в феврале).

Состояние миллиардера Виктора Пинчука сократилось с 2,6 млрд долларов до 2,2 млрд долларов. На пятом месте оказался Константин Жеваго, совладелец производителя железной руды «Феррэкспо». Его состояние на данный момент – 1,4 млрд долларов (2,1 млрд в феврале).

Кроме того, в «двадцатке» самых богатых оказался и экс-президент страны Петр Порошенко. У него насчитали 730 млн долларов (1,6 млрд в феврале).