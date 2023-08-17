Голодные украинские солдаты ради возможности сдаться в плен переплыли Днепр

Сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, что принял такое решение из-за голода и недостатка боевой подготовки

Tекст: Антон Антонов

Он сообщил, что в «учебке» в Житомирской области провел всего пять дней. Затем его направили на правобережье Днепра, где он оказался под «постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами», передает РИА «Новости».

«Мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной Клещ. Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал», – сказал военный.

Он сообщил, что «на третьи сутки начали голодать» – еду не подвозили, так как не было топлива для доставки. Паек предлагалось «покупать за свои деньги», но денег у солдат не было. В результате военный «принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен».

Где-то примерно через неделю он «заметил лодку» и ночью «с двумя своими товарищами, которые тоже были в целом согласны» с ним, «переплыли на левый берег». «Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет. Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент», – рассказал он.

Украинских военных задержали 8 августа. У них были три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметра, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.

Напомним, попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий признал, что контрнаступление вооруженных сил Украины фактически провалилось, украинская сторона понесла большие потери.