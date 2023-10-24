Военный эксперт Рожин: Россия не позволит Украине стать производителем боеприпасов НАТО

Tекст: Евгений Поздняков

«Украина давно мечтает о собственном производстве натовских боеприпасов. Тем не менее некоторым желаниям не суждено стать реальностью. На территории страны практически полностью отсутствуют необходимые станки и прочее оборудование. До сих пор актуальной остается и проблема нехватки пороха», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

«К тому же амбициозные планы требуют привлечения сильных специалистов, в том числе и с территории западных стран. Руководство производством, как и итоговая оценка качества выпускаемой продукции, должны стать предметом деятельности профессионалов. Однако привлечь их для работы на Украине непросто», – считает собеседник.

«Нельзя забывать и о том, что строительство заводов будет проводиться в условиях военного времени. И тут уже встает вопрос поиска инвестиций. Владельцы крупного капитала не готовы отдавать деньги на проекты, судьба которых будет зависеть от действий российской авиации», – отмечает эксперт.

«В настоящий момент Украина способна на производство только некоторых советских моделей боеприпасов. Однако и здесь говорить о полномасштабном процессе неуместно. Так что даже потенциально Украина не может стать мировым центром по производству вооружений», – акцентирует Рожин.

«Все ведущие игроки на этом рынке, в том числе и западные, обладают долгой традицией изготовления боеприпасов. У них хорошо отлажены все необходимые логистические цепочки. Так, пороховые заводы плотно интегрированы в сеть военной промышленности. Доставка важного компонента происходит быстро и без задержек», – подчеркивает собеседник.

«При этом даже отраслевые гиганты не способны справиться с теми объемами, которые диктует сложившаяся геополитическая ситуация. Украине же за такими показателями и вовсе не угнаться. К тому же ее стремление стать магнатом в сфере боеприпасов будет сдерживать Россия. Мы уже наносим удары по оборонным и ремонтным предприятиям. Важно, чтобы эта практика носила регулярный и системный характер», – резюмирует Рожин.

Ранее на Украине заявили о необходимости собственного производства боеприпасов. Об этом в интервью Financial Times сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его мнению, в настоящий момент весь мир испытывает огромный дефицит вооружений. Он также отметил, что большинство складов на территории разных государств уже опустело.

В связи с этим Шмыгаль сообщил, что Украина должна иметь мощности по созданию боеприпасов. Издание отмечает, что для концентрации усилий на военно-промышленном комплексе офис Зеленского уже вносил необходимые изменения в бюджет страны. Кроме того, из-за глобальной «нехватки пороха» местному руководству не удастся в кратчайшие сроки трансформировать производство снарядов.

В статье также указывается, что в настоящий момент несколько западных государств испытывают опасения по поводу соглашений с Украиной о развитии военной промышленности на территории воюющей страны. Подчеркивается, что союзные правительства не хотят идти на сотрудничество в данной сфере из-за боязни гибели собственных граждан при ударе по конструируемым объектам.

Между тем офис Зеленского своим приоритетом называет создание совместных предприятий с европейскими и американскими оборонными компаниями. В то же время Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, считает, что государство уже создало «лучшие в мире условия для предпринимателей» военной промышленности.