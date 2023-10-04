Зеленский признал нехватку оружия у ВСУ

Президент Украины Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что контрнаступление продолжается, но не хватает оружия и ПВО, которое необходимо в том числе для защиты населения, передает ТАСС.

Президент Украины считает, что крайне важно не утратить активность на поле боя зимой, которая будет вызовом не только для военных, но и для простых граждан.

Между тем,министр обороны Италии Гуидо Крозетто достаточно неуверенно ответил на вопрос о будущих поставках оружия страны Киеву, он ответил, что пакеты помощи составляются на основе запросов, исходя из возможности их удовлетворения, а запросы сейчас изучаются.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».