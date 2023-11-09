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    9 ноября 2023, 12:54

    Румыния клянется в верности Украине из-за страха и денег

    Румыния клянется в верности Украине из-за страха и денег
    @ Global Look Press

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Румынский премьер Чолаку признал «политические издержки», которые несет его страна из-за поддержки киевского режима. И тем не менее, как заявляет Чолаку, «Румыния продолжит помогать Украине». О каких именно издержках идет речь и почему на самом деле румынское руководство беспокоится прежде всего о собственных интересах?

    7 ноября на сайте агентства Bloomberg появилось интервью премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, где он предостерег европейское сообщество от появления в нем «подобных Путину» политиков. Такой исход, по мысли Чолаку, вполне возможен, если Украина проиграет на поле военного противостояния России, а потому долг Европы – всемерно поддерживать Киев.

    Во всяком случае Румыния собирается делать это всеми силами и несмотря ни на что. «Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. <...> Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России», – заявляет Чолаку. Также он пообещал, что намеченные на следующий год парламентские и президентские выборы в Румынии не изменят ее обязательств перед Украиной, как это случилось по итогам выборов в Польше и Словакии.

    Коснулся Чолаку и темы усталости Европы от украинской темы. Однако румынский премьер настроен оптимистично – мол, это не усталость, а переключение внимания на ближневосточный конфликт, который, по его мнению, скоро разрешится.

    Интервью оставляет странное послевкусие. Складывается впечатление, что Румыния – едва ли не самый верный союзник Украины в Европе. Но почему Бухарест озвучивает свою позицию настолько определенно именно в тот момент, когда внимание мира сфокусировано на Ближнем Востоке? Да еще на фоне стремительно меняющихся политических трендов внутри европейских руководителей?

    Думается, причины этому сугубо внутренние. И главная – боязнь «венгерского» и «словацкого» сценариев в самой Румынии.

    Напомним, что Венгрия для Румынии – не некая абстракция, а северо-западная соседка по карте, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весьма популярен среди живущих в Румынии венгров (6,5% населения, почти 1,3 млн человек; для 6,8% населения родным языком является венгерский). Словакия чуть дальше, но отголосок победы Роберта Фицо в Бухаресте также слышен отлично. И недаром основной корпус текста интервью Чолаку не об Украине, а именно о «правых и популистах», которые приходят к власти в Европе на волне недовольства украинской темой.

    «Не стоит забывать, что в следующем году пройдут выборы в Европарламент, и если в нем появится больше экстремистских голосов в ассамблее, это создаст большую уязвимость внутри ЕС», – беспокоится румынский премьер. Так что основной посыл его высказываний – не допустить к власти в ЕС политиков, подобных Орбану, Фицо, немецкой «Альтернативы для Германии» и французского «Национального объединения».

    Есть ли у Чолаку основания беспокоиться? Конечно. В последнее время в стране набирает популярность AUR – «Альянс за освобождение румын» во главе с Георге Симионом. Уже сейчас он занимает в соцопросах третье место среди претендентов на пост президента Румынии по предпочтениям избирателей. У него 18% и он уступает лишь заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ и самому Чолаку.

    AUR cчитает вооруженный конфликт на Украине не имеющим отношения к румынским интересам и требует от правительства прекратить помощь Киеву и переосмыслить отношения с Вашингтоном и Брюсселем. По сравнению с 2019 годом влияние AUR в Румынии выросло вдвое, и европейские аналитики призывают относиться к этой партии всерьез.

    «Действия Симиона – это часть усиливающейся тенденции, когда ультраправые партии начинают сеять хаос, страх и ксенофобию в Европе, а также ставят под сомнение ту помощь, которую их страны продолжают оказывать Киеву в его борьбе с российской агрессией» – пишет Financial Times. Так что беспокойство премьера понятно: говоря о неких зарубежных правых, он предостерегает соотечественников от симпатий к откровенно антиукраинскому Симиону. Он справедливо видит в нем этакого «румынского Орбана/Фицо», а точнее, политика, «подобного Путину», и внятную угрозу себе.

    Вторая причина заключается в том, что румынской элите военные действия на Украине крайне выгодны с экономической точки зрения. Именно через Румынию и Польшу идут основные линии снабжения украинской армии.

    Экспорт топлива из Румынии на Украину в 2022 году увеличился в 30 раз. Еще 250 тыс. тонн топлива было направлено из Румынии на Украину транзитом – это в 96 раз больше, чем в 2021 году.

    На сегодняшний день около половины украинского зерна перевозится по румынским маршрутам, особенно важную роль в транзите играет румынский порт Констанца. Во многом заслуга в создании «коридоров солидарности» через Румынию принадлежит уроженке этой страны, еврокомиссару по транспорту Адине Вэлян. Таким образом, события на Украине обеспечивают работой тысячи румын.


    С самого начала СВО Румыния оказывает Украине и активную военную помощь. «Военная поддержка означает многое. Военная поддержка также означает обмен информацией, когда речь идет, например, о минах, плавающих в Черном море. Речь идет и о сотрудничестве, связанном с перемещением объектов, в которых можно заподозрить мины. Речь идет и об уровне диалога военных – это тоже можно понимать как поддержку», – заявлял министр обороны Румынии Анджел Тылвар.

    При этом любопытно, что хотя в апреле 2022-го Бухарест официально отказал Киеву в поставках военной техники, такие поставки все же осуществлялись, хотя никогда не афишировались румынской стороной: о них становилось известно со слов украинцев. С этой точки зрения посыл Чолаку также понятен: потеря украинского «рынка» для Румынии была бы крайне болезненной, а потому стоит заверить партнеров в своей верности.

    Разумеется, все это делается Румынией не по доброте душевной.

    Заявление президента Клауса Йоханниса о том, что «Украина и ее граждане могут рассчитывать на румынское правительство и народ столько, сколько нужно», не стоит читать как высказывание главы благотворительного фонда. В Бухаресте отлично помнят о том, что территории ныне украинских Северной Буковины (часть Черновицкой области), Южной Бессарабии (часть Одесской области), Марамуреша (часть Закарпатской и Ивано-Франковской областей), а также острова Змеиный некогда входили в границы Румынии. Комплекс «разделенного народа» румыны пока отыгрывают на молдаванах, но Украина в виду безусловно имеется.

    Потому актуальность этой темы и впредь будет поддерживаться действующей румынской элитой. Пытаясь предварительно залить «правый» пожар у себя дома и заработать на чужой крови, Бухарест присматривается и к возможностям, которые могут превратить обычную Румынию в Великую – давнюю мечту румынского руководства.

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