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    31 октября 2023, 11:10

    Военный плацдарм США в Европе дал трещину

    Намерение Словакии скорректировать военный договор с США столкнется с большими трудностями

    Военный плацдарм США в Европе дал трещину
    @ sk.usembassy.gov

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Появились первые результаты победы на выборах в Словакии «пророссийского» политика Роберта Фицо, и они стали крайне неприятными для Вашингтона. Словакия начала пробовать способы изменить военный договор с США, срочно заключенный прямо перед началом украинской спецоперации. Почему Фицо видит в этом договоре прямую угрозу для безопасности своей страны?

    Новое правительство Словакии ясно дает понять, что его политика будет существенно отличаться от курса предшественников, в том числе в отношении США и Украины. Об этом прямо заявил словацкий министр обороны Роберт Калиняк в разговоре с американским послом. Словацкое руководство больше не будет поставлять оружие и боеприпасы Киеву, а также намерено пересмотреть соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве в сфере обороны.

    Заключение данного соглашения при прежней власти в Братиславе вызвало глубокий политический кризис в стране. Военное руководство обосновывало это решение намерением получить инвестиции от США для реконструкции двух авиабаз. Подчеркивалось, что аналогичные соглашения американцы заключили с Румынией, Болгарией, Польшей и другими государствами Восточной и Центральной Европы.

    Одобрение соглашения могло бы не привлечь широкого внимания, если бы против него не выступил генеральный прокурор Марош Жилинка. Он посчитал, что международный договор ограничивает суверенитет Словакии. В частности, предоставляет возможность американским войскам находиться на словацкой территории неограниченный срок и размещать там ядерное оружие. Замечания генеральной прокуратуры были обнародованы 3 января 2022 года.

    Нынешний премьер-министр Словакии, а тогда лидер оппозиции Роберт Фицо поддержал точку зрения генпрокурора и предложил провести плебисцит по вопросу об одобрении соглашения с США, а также поставить на всеобщее голосование требование проведения досрочных парламентских выборов и ряд социальных вопросов. Для проведения плебисцита, результат которого всем представлялся очевидным (словацкое общество традиционно не испытывает энтузиазма по поводу углубления сотрудничества в рамках НАТО), требовалось собрать 300 тыс. подписей.

    Осознавая, что Фицо без труда организует сбор достаточного количества подписей, словацкие власти форсировали подписание соглашения. 12 января 2022 года оно было одобрено правительством, а 4 февраля подписано в Вашингтоне министром иностранных и европейских дел Иваном Корчоком и министром обороны Ярославом Надем со словацкой стороны и госсекретарем США Энтони Блинкеном.


    В соглашении регулируется «доступ Соединенных Штатов к согласованным объектам и помещениям оборонной инфраструктуры Словацкой Республики». При этом подчеркивается, что договор «не означает неограниченного согласия Словацкой Республики на присутствие вооруженных сил Соединенных Штатов Америки на территории Словацкой Республики».

    Перед одобрением соглашения словацким парламентом генпрокурор Жилинка предпринял отчаянную попытку помешать ратификации. Он опубликовал открытое письмо, в котором сравнил рассматриваемый документ с договором о временном размещении советских войск на территории Чехословакии от 18 октября 1968 года. По словам генпрокурора, в чехословацко-советском договоре говорилось о размещении советских вооруженных сил на непостоянной основе, однако это не помешало им задержаться на территории Чехословакии на следующие 20 лет.

    Выступление Жилинки не подействовало на словацких парламентариев. На заседании Национального совета 9 февраля договор с США был хоть и со скрипом, но одобрен – за него было отдано 79 голосов из 150 (при необходимых 76). Фракции Smer-SD и Hlas-SD, которые сегодня составляют правящую коалицию, в полном составе голосовали против.

    Таким образом, в феврале 2022 года американцы сформировали на восточном фланге НАТО непрерывную цепь государств с особыми союзническими обязательствами. Словакия стала последней страной в этой цепи. И, как теперь выясняется, оказалась слабым звеном.

    Предвыборные обещания Роберта Фицо выдавали в нем политика, который опасается вооруженного столкновения Североатлантического альянса, в который входит Словакия, с Россией. Именно этим объясняется его обещание не пускать Украину в альянс.

    «Членство Украины в НАТО ухудшит ситуацию с безопасностью в нашем регионе. В любом конфликте между Украиной как членом НАТО и Россией Словакия будет обязана воевать на стороне Украины. Нет уж, спасибо», – говорил Фицо.

    Очевидно, нынешний словацкий премьер полагает, что гипотетическое нахождение американских войск в Словакии является столь же взрывоопасным фактором, как и членство Киева в Североатлантическом альянсе. Поэтому словацкое правительство намеревается пересмотреть соглашение с США, которое допускает возможность американского военного присутствия на словацкой территории.

    Однако стоит иметь в виду, что денонсировать договор с Америкой юридически невозможно, он заключен на 10 лет. Речь может идти только о корректировке формулировок.

    Таким образом, перед словацким правительством стоит непростая задача. В условиях неминуемого давления со стороны Вашингтона выхолостить договор до такой степени, чтобы американцы не могли его использовать как юридическое основание для превращения Словакии в свой военный плацдарм.

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