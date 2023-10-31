Премьер Словакии заявил об отсутствии интереса у Евросовета к словам Зеленского

Премьер Словакии Фицо: Видеообращение президента Украины Зеленского не вызвало интереса у членов Евросовета

Tекст: Антон Никитин

Глава правительства Словакии признался, что вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение президента Украины на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса. Фицо отметил, что еще недавно Зеленского везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах (высших законодательных органов), как это было недавно в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

«Времена действительно меняются», – заявил словацкий политик. Фицо отметил, что в Евросовете «чувствовалась ужасная усталость» от дебатов по Украине.

По словам премьера Словакии, Евросоюз слепо копирует политику администрации президента США Джо Байдена вместо того, чтобы «предложить решение для достижения мира», и лишь выдает деньги и оружие Киеву. Фицо констатировал, что у ЕС отсутствует собственная внешняя политика.

По словам словацкого премьера, «война зашла в патовую ситуацию». «Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление России», – признал Фицо.

Он выразил мнение, что ЕС должен выступить в роли «посредника» и инициатора переговоров между Россией и США, которые, по его мнению, «на самом деле столкнулись в военном конфликте на территории Украины». По словам премьера Словакии, «сейчас для этого самое лучшее время».

По мнению словацкого политика, Евросоюз должен был бы начать формулировать «гарантии безопасности», которые мог бы предоставить Украине. При этом Фицо считает, что одной из таких гарантий является и членство нейтральной в военном отношении Украины в ЕС. По версии премьера Словакии, основой всего этого должно было бы стать немедленное прекращение всех военных действий. Вместе с тем Фицо отметил, что о мире на заседании Евросовета в четверг и пятницу в Брюсселе не говорилось совсем.

Накануне на Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом.