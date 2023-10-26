Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
В Польше сообщили, как Зеленский лишился особого статуса на Западе
Forsal: Эскалация в Израиле изменила отношение Запада к Зеленскому
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной отвлекла западные страны от Украины, и привыкшему к постоянному вниманию Владимиру Зеленскому придется с этим смириться, пишут польские СМИ.
В статье польского издания Forsal говорится, что когда Зеленский «занимался заменой старых друзей из Центральной Европы на новых, было ясно, что геополитика в итоге сделает свое дело». Автор публикации пишет о стремлении киевского режима подружиться с Германией, а также «заменить» отношения с Польшей сближением с Румынией. Однако для страховки от возможных неудач, как продолжает издание, восстановления отношений с сильнейшим государством ЕС недостаточно, передает РИА «Новости».
Внимание мира от Украины было отвлечено после эскалации палестино-израильского конфликта и краха системы безопасности на Ближнем Востоке. Киев превратился для Запада в «лишь один из фронтов», Украина перестала быть ключевым вызовом безопасности, пишет польское издание.
Автор напоминает, что еще недавно Зеленский «любезно соглашался на просьбы о встречах с ним». Кроме того, находиться рядом с президентом Украины считалось для других лидеров «престижным», говорится в публикации.
«На этот же раз Израиль решительно его отверг, указав, что сейчас не самое подходящее время и место для встреч», – напоминает автор статьи.
Власти Израиля, по оценке издания, не видят повода отвлекать мир на конфликт, который не является «их войной». «А ведь до недавнего времени западные политики боролись за внимание и присутствие на их мероприятиях этого украинца», – говорится в публикации.
Война с ХАМАС грозит перерасти в региональный конфликт с участием «Ирана и его прокси-союзников», и это «изменило все». Теперь Зеленскому придется смириться с появлением конкуренции, заключает Forsal.
Ранее американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность Зеленского растворилась всего за неделю.