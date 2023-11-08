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    Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    8 ноября 2023, 08:30 Мнение

    Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    В американском издании Time вышла большая статья о Владимире Зеленском. В публикации вырисовывается нелицеприятный образ украинского лидера. Уже по традиции его критикуют за неэффективную борьбу с коррупцией на Украине. Пишут, что Зеленский обиделся на Запад, потому что ему не дают денег. Также издание указывает на то, что его обычный «блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками» – уже в прошлом. Но это писали и раньше, однако в публикации Time есть нечто новое.

    В статье говорится, что украинский президент сейчас осуществляет руководство следующим образом: он приходит в свой бункер, получает новости, отдает приказы и – уходит. Time делает вывод, что Зеленский окончательно оторвался от реальности, «его вера в окончательную победу Украины над Россией приобрела такую форму, которая беспокоит некоторых его советников, она стала непоколебимой и граничит с мессианством». А один из его помощников сказал изданию, что Зеленский, веря в победу над Россией, обманывает себя, но говорить ему об этом нельзя. Издание приводит любопытный эпизод, который сообщил журналистам украинский офицер. В начале октября Офис Зеленского потребовал от ВСУ захватить Горловку. Но украинские военные отказались выполнять этот приказ, мотивируя тем, что у них нет ни артиллерии, ни иного оружия, ни личного состава для такой военной операции.

    Итак, Time выводит образ руководителя, который диктаторскими, по сути, методами управляет государством, при этом оторван от реальности, а его советникам нельзя развенчивать иллюзии своего шефа. Но почему американское издание все это написало? Почему люди из окружения Зеленского были столь откровенны с американскими журналистами? Думается, этому способствовал ряд факторов, связанных между собой. Первый фактор – политическая ситуация в США, где украинский вопрос уже давно стал внутриполитическим. Республиканцы в конгрессе приняли закон, согласно которому Израиль получит 14,3 миллиарда доллара поддержки. Демократы требовали, чтобы деньги были выделены не только Тель-Авиву, но и Киеву, но Киеву не дали. Теперь администрация Джо Байдена угрожает наложить вето на принятый закон. В этой ситуации статья Time льет воду на мельницу республиканцев. Ведь руководителю с диктаторскими замашками и непониманием реальности давать деньги все равно, что выкидывать их в мусор. Кроме этого, один из собеседников издания сказал, что чиновники воруют на Украине так много, как никогда раньше этого не делали, как будто завтра уже не наступит.

    Однако Time нельзя назвать прореспубликанским изданием. Команда Зеленского ждала от журнала позитивный материал – об этом говорит тот факт, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выложил ссылку на публикацию у себя в соцсети, видимо, не ознакомившись с ней, а потом удалил. Второй фактор – американский миллиардер Илон Маск недавно писал, что из-за событий на Украине и Ближнем Востоке может вспыхнуть третья мировая война. Вероятно, бизнесмен выразил не только свое мнение, но и взгляды части американской бизнес-элиты, которая опасается войны и понимает, что политика Зеленского может привести к ядерному апокалипсису. Вероятно, эти люди хорошо информированы о психическом состояние украинского президента, и можно предположить, что оно даже хуже, чем описано в статье Time. Представители американской элиты боятся, что амбиции и помутненный рассудок Зеленского может стать катализатором большой войны. Поэтому они хотят переговоров Украины и России. Эту позицию озвучил сенатор Джей Ди Вэнс, он сказал: «Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, в конце концов будут переговоры. Это было очевидно для любого».

    Третий фактор – иллюзорность надежд украинского президента и части его окружения. Окружение тоже понимает, что неадекватность Зеленского может иметь самые плачевные последствия, в том числе для их личных судеб. Но не могут говорить об этом напрямую, поэтому и делятся своими опасениями с американскими журналистами. А вот бывший соратник Зеленского, украинский Геббельс Алексей Арестович бежал с Украины и теперь пишет, что хочет. Он сравнивает своего бывшего руководителя с Гитлером и призывает к переговорам с Россией.

    Украинский президент явно в неадекватном состоянии, и, чтобы удержать власть, добиться иллюзорной победы, пойдет на все. Он может устроить диверсию на одной из украинских атомных станций. К примеру, на Хмельницкой АЭС, потому что она расположена возле Польши. После чего обвинит Россию в ядерном терроризме для втягивания НАТО в очное противостояние с Россией. А дальше – ядерная война. Зеленский – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

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