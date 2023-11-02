Запад начал списание Зеленского в утиль

Денис Миролюбов
Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже
Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».
Кирилл Аверьянов
Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь
С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.
Дмитрий Орехов
«Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается
С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.