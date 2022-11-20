РИА «Новости»: Россия заняла 45-е место в мире по уровню инфляции в сентябре с показателем 13,7 процента

Самой высокой в мире по итогам сентября стала годовая инфляция в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане, а Россия заняла в этом списке 45-е место с показателем 13,7 процента.

Из расчетов РИА «Новости» на основе данных национальных статистических служб 193 стран следует, что в финальную выборку попали 155 государств, раскрывших к середине ноября данные за сентябрь. Они представляли семь регионов мира: Азию, Африку, к югу от Сахары, Ближний Восток и Северную Африку, Европу, Океанию, Южную и Северную Америку.

Самую высокую инфляцию в мире (и в Африке, к югу от Сахары) зарегистрировали в Зимбабве – 280,4 процента. Она начала ускоряться с конца зимы и к сентябрю разогналась в 4,6 раза. Второе место в регионе и четвертое в мире занял Судан – 107 процентов, тройку лидеров в Африке, к югу от Сахары, замыкает Гана с уровнем в 37,2 процента.

Второе место в мире и первое среди стран Ближнего Востока и Северной Африки – у Ливана, где инфляция достигла 162,47 процента. Впрочем, с начала года она замедлилась в 1,4 раза. Кроме того, в этом регионе значительные темпы роста цен отмечены в Турции – 83,5 процента и в Египте – 15,02 процента.

В Южной Америке первой остается Венесуэла, страдающая от высокой инфляции долгие годы. С показателем 157,4 процента она занимает третье место в мире, хотя с конца прошлого года инфляция там замедлилась в 4,4 раза. На втором месте в Южной Америке расположилась Аргентина, где рост цен в начале осени ускорился до 83 процентов, а на третьем – Суринам с показателем в 41,4 процента.

В Северной Америке первой стала Куба с инфляцией в 37,24 процента, далее следуют Никарагуа с 11,52 процента и Коста-Рика с 10,37 процента.

На европейском континенте наиболее высокую инфляцию в сентябре зафиксировали в Молдавии – 34 процента. Второе место занимает Украина – 24,6 процента, а третье – Литва, которая с 24,1 процента оказалась лидером по росту цен среди стран Евросоюза.

В Азии цены сильнее всего выросли в сентябре в Шри-Ланке – 73,7 процента, Лаосе – 34 процента и Пакистане – 23,2 процента. Среди стран Океании инфляция выше всего в Королевстве Тонга – 14 процентов, Самоа – 11 процентов и Палау – 10,3 процента.

Что касается России, то с показателем в 13,7 процента она расположилась на 45-м месте. Ее соседками по рейтингу стали Чили – также 13,7 процента и Монголия – 13,8 процента.

Ранее сообщалось, что в 19 странах Европы зафиксировано ускорение годовой инфляции по истечении октября с 9,9% до рекордных 10,6%.