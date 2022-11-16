Польша строит газовую империю за счет грабежа России

Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории. В частности, Варшава экспроприирует пролегающую по польской земле часть газопровода «Ямал – Европа». Построенную россиянами газотранспортную структуру Польша намеревается использовать в интересах собственной «энергетической мини-империи».

Варшава предприняла шаг, которого от нее ожидали на протяжении уже семи месяцев – изъяла в свою пользу долю Газпрома в предприятии EuRoPol Gaz, являющемся оператором польской части газопровода «Ямал – Европа». По этому поводу польское издание Parkiet извещает: «Министр развития и технологий Вальдемар Буда по представлению Агентства внутренней безопасности принял решение об изъятии доли ПАО «Газпром» в компании EuRoPol Gaz». В качестве временного управляющего предприятия назначен юрист и эксперт в топливно-газовой отрасли Радослав Квасницкий.

Большие планы

Для тех, кто с давних пор отслеживает политические и газотранспортные отношения Москвы и Варшавы, данная новость никакой неожиданностью не стала. Дело в том, что еще в апреле 2021 года оператор польской газотранспортной системы Gaz-System представил на обсуждение проект плана развития ГТС данного государства на 2022–2031 годы. Авторы этого проекта предложили самочинно распорядиться «своим» участком газопровода «Ямал – Европа», ведущим в Германию.

Дело в том, что уже к тому моменту Польша обнародовала свой план, заключавшийся в полном отказе от услуг Газпрома и переключении на поставки, осуществляемые посредством подводного трубопровода Baltic Pipe. С помощью этого газопровода, который начали строить в апреле 2021-го и запустили в эксплуатацию в сентябре 2022-го (практически одновременно с диверсией на «Северных потоках»), Польша теперь получает газ с норвежского шельфа. Кроме того, в Польше большие надежды возлагаются на терминалы сжиженного природного газа в портах Свиноуйсьце и Гданьске (второй еще только строится).

Как нетрудно заметить, эти перемены означают то, что точки входа газа на польскую территорию смещаются с востока Польши на ее северное побережье. В этой ситуации польскому оператору необходимо заново создавать газотранспортную систему страны.

Но в Варшаве решили пойти самым простым путем – и вместо того, чтобы строить новую магистраль с нуля, просто переориентировать польский участок уже имеющегося трубопровода «Ямал – Европа» на другое направление.

Так, до 2024 года с ним хотят соединить (отдельной магистралью) у германской границы на западе Польши терминал СПГ в Свиноуйсьце и Baltic Pipe, а после 2024-го построят трубопровод и от Гданьска. В результате Gaz-System сможет наполнять «Ямал – Европу» газом из новых источников. Для этого польский оператор предлагает после 2024 года построить на «Ямал – Европе» еще четыре точки входа-выхода и добавить к пяти компрессорным станциям еще одну во Львувеке. Таким образом Gaz-System планирует интегрировать газопровод в ГТС Польши и перевести его на реверсную работу.

То есть предполагается поставлять по «Ямал – Европе» норвежский газ и регазифицированный СПГ с запада в центр и даже на восток страны. Откуда топливо будет распределяться по новым газопроводам-отводам, включая GIPL (Польша – Литва), и дальше – например, в страны Прибалтики.

Тут стоит напомнить, что собственником «Ямал – Европы» выступало предприятие EuRoPol Gaz, в котором по 48% принадлежали Газпрому и польской госкомпании PGNiG. Еще 4% находились в собственности Gas-Trading S.A., которую также контролирует PGNiG. Оператором же выступал Gaz-System, которой польский регулятор в 2019 году расширил права по данному газопроводу. То есть перепрофилировать газопровод поляки могли либо с согласия Газпрома, либо наплевав на его мнение. Выбран был второй вариант.

Развязанные руки

Когда весной 2021-го в Польше обнародовали планы «прихватизации» участка газопровода «Ямал – Европа», это, естественно, вызвало в России большое возмущение. На захват своей собственности Москва могла ответить как юридическими (в суде), так и экономическими методами. И поэтому до поры в Польше побаивались приступить к исполнению своих планов.

Однако спецоперация РФ на Украине развязала руки Варшаве. Оказавшись одним из наиболее активных государств антироссийского фронта, Польша энергично взялась за избавление от последних остатков энергетических связей с Россией. В апреле 2022-го польские власти внесли Газпром в санкционный список. В том же месяце Варшава заблокировала предприятию EuRoPol Gaz возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам, а также получать дивиденды. В ответ на это российская сторона запретила Газпрому пользоваться польской частью трубы «Ямал – Европа» для поставок природного газа.

25 апреля в Варшаве заявили о готовности досрочно отказаться от импорта российского газа – за счет расширения своей газотранспортной системы. 26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. 27 апреля Газпром предсказуемо остановил поставки топлива польским компаниям Gaz-System и PGNiG. А вскоре после этого в Газпроме сообщили, что Варшава стала перекупать российский газ у Германии – и реверсом доставлять его по газопроводу «Ямал – Европа».

Именно тогда поляки решили, что пришел момент, подходящий для того, чтобы наложить лапу на российские активы.

29 апреля Польша обязала компанию Novatek Green Energy («дочку» подпавшего под санкции российского «Новатэка») передать свою газотранспортную инфраструктуру местным компаниям. Тогда же премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на основании закона о кризисном управлении поручил госкомпаниям PGNiG, PSG и Gaz-System немедленно подать газ в сети, которыми формально владел «Новатэк».

В октябре министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил газете Dziennik Gazeta Prawna, что польское правительство рассматривает возможность введения принудительного управления в компании EuRoPol Gaz. «Сделав это, мы будем первыми в Европе, кто полностью завладеет долей Газпрома в предприятии такого типа. Мы используем здесь законные права, которые вступили в силу только несколько недель назад. Это инструмент, позволяющий регулировать ситуацию на предприятиях с российским капиталом, которые по тем или иным причинам – например, в интересах государства или для поддержания рабочих мест – должны продолжать работать. Можно просто поддерживать их деятельность под принудительным управлением, что исключит доход иностранных субъектов. В европейском масштабе это нечто новаторское – потому что помимо того, что мы заморозили активы, мы входим в совет директоров, забираем власть», – подчеркнул Буда.

Что могли отобрать – почти всё уже отобрали

И вот только в ноябре Варшава наконец сделала то, что обещала уже давно – присвоила себе долю Газпрома в EuRoPol Gaz. Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что столь позднее выполнение Варшавой этого действия может объясняться двояко – как подготовкой нормативной базы, необходимой для изъятия, так и некими закулисными переговорами.

Тут еще стоит отметить, что Газпром и PGNiG уже давно вели корпоративный спор, в ходе которого так и не сумели распределить прибыль и совместно управлять компанией. Поляки сообщали, что нераспределенная прибыль за предыдущие годы составляет 400 млн долларов (1,74 млрд злотых). При этом PGNiG еще в марте известила, что отклонила арбитражный иск от Газпрома, в котором тот потребовал признать его права как акционера на получение прибыли и на участие в корпоративном управлении.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович констатирует, что в ходе нынешнего конфликта большинство зарубежных активов Газпрома уже отобрано из-под его контроля – и поляки сейчас вносят в данный процесс заключительные штрихи. «Собственно, это не всегда называлось национализацией. Зачастую это называлось передачей под внешнее управление властей конкретной страны, где находились данные активы – я имею в виду Германию, Польшу. Но на самом деле, если не брать юридические тонкости, то процесс мало отличался от национализации. От введения внешнего управления и лишения права пользоваться собственностью до его формальной национализации расстояние очень маленькое. Вот это расстояние за несколько месяцев польскими властями и было пройдено», – отмечает Митрахович.

Эксперт задается вопросом: получит ли Газпром какое-либо возмещение? «Национализация не всегда предполагает просто отбор за бесплатно – иногда может быть компенсация. Но в данном случае компенсации, скорее всего, не будет. Российский газ уже давно не поставляется по газопроводу «Ямал – Европа» через Польшу – как раз это была ответная мера России на то, что Газпром лишили его собственности. Что еще могут отобрать у Газпрома? Там на самом деле не так уж много чего осталось – несколько газопроводов в Германии. Ну а в будущем, если предположить, что через какое-то количество лет отношения России с Европой снова станут налаживаться, может быть, всплывет вопрос о том, чтобы какую-то компенсацию Газпрому за это все-таки дали», – не исключает специалист.

На экспроприации газопровода «Ямал – Европа» Польша останавливаться не хочет. Польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что в Варшаве желают, чтобы Евросоюз наложил санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Это, по словам Рау, необходимо для того, чтобы республике не пришлось платить российской стороне неустойку из-за преждевременного расторжения ранее заключенных контрактов. «Нужно решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций. Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», – тревожится Рау. У поляков есть и еще один резон: по «Дружбе» нефть поставляется, например, на изъятый у «Роснефти» немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте, на который сейчас претендует Польша.

Следующий шаг Варшавы, который она уже анонсировала – изъятие активов Газпрома, находящихся в Польше, для помощи киевскому режиму. Поляки признают, что пока у них нет законодательной базы для такого шага, но соответствующие поправки в законы уже готовятся.

Правда, пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер уточняет, что речь идет о «временном управлении», а не о национализации. «Без изменения конституции нет такой возможности конфисковать российское имущество и передавать его на деятельность для восстановления Украины. Это будет возможно только после изменения конституции», – говорит Мюллер. По его словам, правящая в Польше партия «Право и справедливость» уже подготовила соответствующий законопроект. Он может быть принят только при поддержке всего Сейма – но оппозиция до сих пор не озвучила свою позицию на сей счет.