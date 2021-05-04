Польша намерена отобрать у России канал доставки газа в Европу

Значение газопровода «Северный поток - 2» может оказаться для России еще более важным, чем это планировалось. Помимо страховки от транзитных рисков на Украине, подводная труба должна стать запасным вариантом в случае проблем с транспортировкой российского газа через Польшу. О чем идет речь и каковы шансы на то, что Варшава лишит нашу страну участка газопровода «Ямал – Европа»?

Оператор польской газотранспортной системы Gaz-System представил проект плана развития ГТС данного государства на 2022-2031 годы. Авторы этого проекта исходят из прогноза, что потребление газа в стране вырастет, Польша перестанет потреблять российский газ и перейдет на новые источники импорта. А в рамках строительства польской «энергетической империи» в Варшаве предполагают самочинно распорядиться «своим» участком газопровода «Ямал – Европа», ведущим в Германию.

Наполеоновские планы

Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик на данный момент – российский «Газпром», на основании долгосрочного контракта с которым до 2022 года страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

За последние годы польская госкомпания PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) приобрела доли в 27 лицензиях на разработку шельфовых месторождений Северного моря, а в четырех проектах является оператором. Также поляки намерены расширить свой терминал сжиженного природного газа в Свиноуйсьце до 7,5 млрд кубометров и ввести в Гданьске в эксплуатацию плавучий терминал СПГ на 4,5 млрд кубометров. Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что якобы американский СПГ будет обходиться Польше почти на 30% дешевле, чем российский газ.

Однако Польша не просто намерена выйти из зависимости от «Газпрома», но и сама хочет стать газовым хабом, обслуживающим близлежащие страны. Так, в течение ближайших лет Варшава намерена запустить «Балтийский газопровод» мощностью 10 млрд кубометров в год, который соединит инфраструктуру государства с месторождениями «голубого топлива» в Северном море.

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Так или иначе, продлевать сотрудничество с «Газпромом» после 2022 года Польша не намерена. Это означает, что «Газпром» потеряет рынок на 6,6 млрд кубометров. Но не менее важно и то, что изменение источников поставок непосредственно скажется на работе транзитного газопровода «Ямал – Европа». Этот трубопровод пересекает Польшу и является, по сути, питающим стержнем ее газотранспортной системы, хотя официально в нее и не входит.

Данный газопровод протяженностью свыше 2000 км (от Торжка до Франкфурта-на-Одере) был выведен на проектную мощность в 33 млрд куб. м в год в 2006 году. Само же соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу, заключённое в 1996 году, было рассчитано до конца 2022 года (с возможным дальнейшим продлением, которое так и не последовало). Польский участок газопровода насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций. В настоящее время польский участок работает в прямом направлении – на Германию. Часть газа из «Ямал – Европы» поступает в Польшу.

Конечно, «Ямал – Европа» – не единственный экспортный трубопровод по доставке российского газа на целевой рынок. На полную мощность работает магистраль «Северный поток», пока что стабильно качает газ украинская газотранспортная система.

Дерзкий замысел

Если сейчас основные объемы газа Польша получает с востока, то переориентирование на новые источники переведет точку их входа с белорусско-польской границы на побережье Балтийского моря. В этой ситуации польскому оператору необходимо было бы заново создавать газотранспортную систему страны. Но в Варшаве, похоже, решили пойти самым простым путем и переориентировать польский участок газопровода «Ямал – Европа» на новое направление.

Так, до 2024 года с ним хотят соединить (отдельной магистралью) у германской границы на западе Польши терминал СПГ в Свиноуйсьце и «Балтийский газопровод», а после 2024-го построят трубопровод от Гданьска. В результате Gaz-System сможет наполнять «Ямал – Европа» газом из новых источников. Таким образом Gaz-System планирует интегрировать газопровод в ГТС Польши и перевести его на реверсную работу. То есть, предполагается поставлять по «Ямал – Европе» норвежский газ и регазифицированный СПГ с запада в центр и даже на восток страны. Откуда топливо будет распределяться по новым газопроводам-отводам, например, в страны Прибалтики.

Тут стоит напомнить, что собственником «Ямал – Европы» выступает предприятие EuRoPol GAZ, в котором по 48% принадлежат «Газпрому» и польской госкомпании PGNiG. Еще 4% находятся в собственности Gas-Trading S.A., которую также контролирует PGNiG. Оператором же выступает Gaz-System, которой польский регулятор в 2019 году расширил права по данному газопроводу. То есть перепрофилировать газопровод поляки могут либо с согласия «Газпрома» (а с чего бы это им он его даст?), либо наплевав на его мнение.

К слову, уже почти год спорный трубопровод работает в новом режиме. 26 мая 2020 года в немецкой газотранспортной компании Gascade сообщили о практически полном прекращении прокачки газа по польскому участку трубопровода «Ямал - Европа». Это было связано с тем, что к тому моменту истек срок действия долгосрочного соглашения между Россией и Польшей о транзите по польскому участку газопровода. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков тогда говорил: «Просто Польша перешла на немного другую систему. Теперь, как и в остальном Евросоюзе, "Газпром" станет участвовать в аукционах, которые будет обязан проводить оператор газотранспортной системы Польши и брать себе столько лотов на прокачку, сколько ему нужно. То есть в этом плане для "Газпрома" система становится даже более гибкой, чем была».

Так и получилось – Gaz-System перевел все бронирования на аукцион, где «Газпром» и выкупает транзит. При этом 10% мощности газопровода все еще находится под контролем EuRoPol GAZ – вплоть до 2023 года.

Как именно в Варшаве собираются «полонизировать» «Ямал – Европу»? Как отмечают в российском Институте международных политических и экономических технологий (РУССТРАТ), если делать все по-честному, то «газпромовскую долю» потребуется выкупить, а это серьезная сумма, платить которую Варшаве вряд ли захочется. «Польша либо пытается забрать российское имущество в счет компенсации по до сих пор не закончившейся "антимонопольной" тяжбе по поводу якобы завышения "Газпромом" цены на газ в былые годы, либо пойдет по пути искусственного снижения рыночной стоимости активов EuRoPol GAZ», – предполагают в РУССТРАТ.

Какой вариант выберет Варшава?

В РУССТРАТ предлагают вспомнить события последних лет, когда Польша обратилась в суд с иском на «Газпром» – обвинив компанию в том, что она якобы воспользовавшись своим монопольным положением на рынке, долгое время поставляла газ этой стране по завышенным ценам. В конечном итоге арбитражный суд в Стокгольме присудил победу полякам – что вызвало у них громадное воодушевление. Ещё бы, удалось заполучить громадные деньги!

Однако в Варшаве не удовлетворились достигнутым. В августе 2020-го польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на 57 млн долларов – за «отказ сотрудничать» по делу о строительстве газопровода «Северный поток – 2». В UOKiK затребовали у «Газпром» контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, финансирующими строительство «Северного потока – 2», нарвались на отказ и потребовали штраф. Так что если понадобится наложить руку на «Ямал – Европу», в запасе у польской стороны наверняка могут оказаться в запасе разные крючкотворские штучки, способные «оправдать» такой захват.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор СПбГУ, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, эксперт Российского совета по международным делам Наталья Еремина считает, впрочем, что Варшава, скорее всего, не решится на грубую «национализацию» польского участка «Ямал – Европы». Еремина заявила газете ВЗГЛЯД, что Польша не может формулировать свою позицию по вопросу энергетического взаимодействия с Россией вперёд ЕС. «Они проявляет исключительно свою собственную позицию, которая ни на что не опирается. По сути, это очередная политическая игра против России, в которой "все средства хороши" – но она не приведет ни к каким последствиям.

Но также трудно не заметить, что таким образом Польша заявляет о собственных национальных интересах, не связанных прямо с общей политикой ЕС», – отмечает Еремина.

Она добавляет, что Польша заинтересована в стабильных поставках природного газа. «Очевидно, что Варшава желает не только получать природный газ, но и участвовать в его перераспределении по странам ЕС. Акцент на строительстве польской "энергетической империи" подтверждает, что Варшава будет по-прежнему стараться противодействовать "Северному потоку - 2". Однако "Северному потоку - 2" быть, а вот будущее газопровода "Ямал - Европа" совсем неясно. Учитываем также, что проекты, касающиеся приватизации объектов европейской энергетической системы, дополнительно рассматриваются в ЕС», – подчеркивает Еремина.

В любом случае, окончательное решение – за правительством Польши. Сейчас план реконструкции польской ГТС, подготовленный в Gaz-System, пребывает на рассмотрении в Кабмине. Какое будет принято по нему решение – пока неясно.