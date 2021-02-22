Когда заработает «Северный поток-2»

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22 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:42  |  vz.ru
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Что означает фантастический рост биткоина

Илон Маск заработал более миллиона долларов на биткоине Mykola Tys/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Самая популярная в мире цифровая валюта продолжает ставить рекорды стоимости. Только за последнее время биткоин подорожал в несколько раз и озолотил тех, кто купил этот инструмент еще в прошлом году. Почему биткоин растет настолько стремительно и что скрывается за этим феноменом – крупнейшая в истории человечества пирамида или же уникальная ценность нового времени? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской

Сейчас у белорусской оппозиции нет возможностей открыто выступать против Лукашенко AP/ТАСС
Белорусская оппозиция «потеряла улицы» и не может бороться против власти, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Ушедшие в подполье активисты надеются привлечь на свою сторону силовиков, но сотрудники силовых ведомств совсем не хотят в случае госпереворота повторить судьбу украинского «Беркута». Что ждет политических противников Лукашенко в ближайшем будущем? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают – но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...
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России нужно принудить Запад к диалогу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее. Подробности...
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Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Реформатор Навальный, как всадник Апокалипсиса, куда-то скачет, им восторгаются – слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

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Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Когда заработает «Северный поток-2»

    Украина назвала дату окончания «Северного потока-2»    22 февраля 2021, 20:35
    Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Чем ближе завершение «Северного потока-2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию?

    Главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с просьбой «использовать все средства» для того, чтобы помешать завершению проекта «Северный поток - 2». Свое письмо министры опубликовали в журнале Politico. Дипломаты обвинили Россию в использовании «одного из самых мощных орудий - зависимости соседей от энергоснабжения».

    Обвинения двух самых ярых противников России не новы. Однако чем ближе окончание стройки, тем более активные действия во вред России они предпринимают.

    Украинская внешняя разведка уже даже объявила, когда Россия собирается завершить строительство своего газопровода - якобы к 12 июня текущего года. Россия, по данным украинских спецслужб, ведет стройку ударными темпами. «Такой темп обусловлен политическим решением - как можно быстрее завершить строительство, приурочивши по советской традиции к празднованию Дня России - 12 июня», - говорится на официальном сайте ведомства.

    Ранее Датское энергетическое агентство предоставляла план оператора Nord Stream 2 AG о строительстве одной ветки «Северного потока - 2». По плану трубоукладчик «Фортуна» завершит строительство датского участка до конца мая, а немецкого - до конца июня. В то же время Датское морское агентство уточнило в предупреждении морякам, что работы по укладке в водах страны планируется завершить уже в конце апреля.

    Укладка труб в немецких водах - это первый этап в достройке российской трубы. «Газпром реализует достройку в режиме секретности. Поэтому до конца не понятно, сколько ему еще осталось достраивать. К тому же считается, что Газпром достроил немецкий участок еще в декабре 2020 года, поэтому непонятно, почему работы будут продолжены в июне», - говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. 

    Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 запросила у немецкого регулятора немедленно выдать разрешение на строительство трубопровода в водах Германии. Так оператор проекта отреагировал на жалобу со стороны немецких экологических организаций. Экологи опротестовали разрешение на строительство, выданное 15 января, посчитав, что регулятор якобы не учел, что газопровод оказывает влияние на некоторых перелетных птиц. Отрезок трубы проходит по краю птичьего заповедника. Но немецкий регулятор посчитал, что труба пролегает достаточно глубоко и не оказывает влияния на птиц.

    «Возможно, это чисто формальная история. Необходимо переделать документы в  соответствии с запросами экологов. Другой вариант, что в немецкой акватории остались какие-то работы, которые не относятся к укладке труб», - рассуждает эксперт.

    Второй этап – это укладка труб по дню моря на датском участке протяженностью 147 километров. Изначально указывалось, что в 2019 году здесь не успели достроить около 130 км. Данные сервисов отслеживания судов показывают, что «Фортуна» находится в исключительной экономической зоне Дании недалеко от острова Борнхольм, где и строится газопровод. К судну постоянно подходят суда снабжения, которые из немецкого порта Мукран доставляют трубы для укладки на дно.

    Скорость «Фортуны» прямо зависит от погодных условий. Например, 17 февраля, когда в море были хорошие погодные условия, судно шло со скоростью один километр в сутки, что позволило уложить более 900 метров труб. Это рекордная для «Фортуны» скорость укладки.

    Однако затем погода ухудшилась: ветер усилился до 14 узлов. 19 февраля судно прошло всего 269 метров. Примерно с такой же скоростью «Фортуна» вела строительство трубы в экономической зоне Германии в декабре 2020 года. Всего за две недели с момента возобновления строительства трубы в датских водах судно уложило 4,5 км. В итоге средняя скорость трубоукладки составила 322 метров в сутки.

    При таких темпах силами одной «Фортуны» укладывать две нитки датского участка протяженности 130 километров придется целый год. Однако Юшков уверен, что к стройке также приступит модернизированный «Академик Черский», который пока стоит в порту Висмар на севере Германии.

    «Вероятно, «Фортуна» сейчас завершит строительство первой нитки на мелководье и перейдет к строительству второй нитки – тоже на мелководье.

    А «Академик Черский» продолжит класть трубы на глубоководном участке сначала первой, а потом второй нитки. Эта пересменка все равно не дает возможности точно рассчитывать, сколько по времени будет строиться оставшийся участок. Я бы закладывал окончание трубоукладочных работ к июню»,  - говорит эксперт ФНЭБ.

    Вслед за датским участком начнется следующий, третий этап – это пусконаладочные работы. «Они включают проверку компрессии, закачку в трубу буферного газа (создает давление для прокачки), испытания разных режимов работы трубопровода и т.д.», - поясняет собеседник. На пуско-наладочные работы, по его словам, уйдет еще месяца два.

    Четвертый этап – это коммерческий запуск газопровода. И пуск в эксплуатацию стоит ждать не раньше сентября, а не к 12 июня, как считает украинская внешняя разведка. «Украина пытается создать впечатление, что Россия - это наследник Советского Союза, где было принято завершать очередные стройки к какой-либо праздничной дате. Но думаю, что ни к какому дню календаря достройка «Северного потока-2» привязываться не будет», - говорит Игорь Юшков.

    Однако очевидно, что в ближайшие годы «Северный поток-2» не сможет быть запущен на полную мощность. Во-первых, есть юридические ограничения в виде газовой директоры ЕС, которая разрешает Газпрому заполнять собственный газопровод только наполовину. Вместо проектной мощности в 55 млрд кубов разрешено качать только 27,5 млрд кубов в год.

    Во-вторых, Газпром вынужден будет сохранить транзит как минимум 40 млрд кубометров газа в год через Украину вплоть до 2025 года согласно соответствуюему контракту. В-третьих, объемы зависят от спроса на газ в Европе. «Однако кроме обязательных 40 млрд кубов Газпром качает через Украину сверхобъемы, особенно в отопительный сезон. За них приходится платить по повышенному тарифу. Когда запустят «Северный поток-2», все, что сверх обязательного объема, перейдет на новую трубу», - рассуждает Юшков.

    Часть газа перекинется с газопровода «Ямал-Европа», часть - с «Северного потока-1». Последний из-за европейских энергетических норм тоже не может работать на полную мощность на суше. Однако сейчас он загружен полностью благодаря одной лазейке. «Северный поток-1» пользуется наземной инфраструктурой, которая была построена под «Северный поток-2». А именно – использует газопровод Eugal. Но эта лазейка закроется, как только заработает «Северный поток-2».

    На первом этапе «Северный поток-2» сможет отправлять в Германию 15 млрд кубов, в лучшем случае 25 млрд кубов газа. По 10 млрд кубов будет перенаправлено с «Северного потока-1» и с украинского направления, плюс 5 млрд кубов – с «Ямал-Европа», считает Юшков.

    «Скорее всего, Газпром будет демонстративно загружать «Северный поток-2», насколько это позволяют европейские регуляторы – то есть на 27,5 млрд кубов.

    Чтобы показать востребованность газопровода, что прокачка газа по этой трубе не означает давление на Европу, и это не увеличивает зависимость Европы от российского газа», - полагает эксперт ФНЭБ.

    Более отдаленным этапом в истории «Северного потока-2» станет борьба Газпрома с той самой газовой директивой ЕС, которая выглядит в большей степени не антимонопольным, а санкционным законодательством. Чтобы вернуть возможность заполнять трубу не наполовину, а полностью, у Газпрома есть два варианта действий. Первый – путем лоббизма добиться исключения для трубы из газовой директоры ЕС.

    «Газпром может попытаться получить статус климатический важного проекта для Евросоюза. Он может использовать следующие экологические аргументы. Первое - у украинского транзита намного выше углеродный след, чем у российской трубы. Второе - в будущем «Северный поток-2» можно использоваться для прокачки водорода», - говорит Юшков.

    Второй способ – сменить точку приема и сдачи газа европейским покупателям. Обычно газ меняет собственника на суше, но можно перенести точку в море. Потому что нормы третьего энергопакета распространили на 12-мильную зону Германии, где проходят трубы «Северного потока-2». На входе в эту зону газ и может менять собственника, тогда ограничений по мощности дальше в трубе не будет. Но этот сценарий Газпром скорее оставит в качестве запасного, если не удастся реализовать первый.

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