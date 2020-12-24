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24 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Польша ведет «газовое наступление» на Россию

Сеть польских газопроводов предназначена для вытеснения России с этого рынка REUTERS/Tobias Schwarz
Польша продолжает активную атаку против российского газа и на этот раз не только внутри страны, но даже и за ее пределами. В частности, началась активная фаза строительства «Балтийского газопровода» (Baltic Pipe). Судя по всему, Варшава надеется, что этот источник и ряд других позволят вытеснить российский газ во всем регионе. Каким образом? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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    Польша ведет «газовое наступление» на Россию

    Сеть польских газопроводов предназначена для вытеснения России с этого рынка    24 декабря 2020, 13:14
    Фото: REUTERS/Tobias Schwarz
    Текст: Владимир Веретенников

    Польша продолжает активную атаку против российского газа и на этот раз не только внутри страны, но даже и за ее пределами. В частности, началась активная фаза строительства «Балтийского газопровода» (Baltic Pipe). Судя по всему, Варшава надеется, что этот источник и ряд других позволят вытеснить российский газ во всем регионе. Каким образом?

    В Варшаве царит безудержный оптимизм по поводу перспектив снабжения страны газом, причем дешевым. Оператор газотранспортной системы страны получил все разрешительные документы. «Мы завершили еще один важный этап проекта «Балтийского газопровода», связанный с отбором всех подрядчиков строительных работ. Мы заключили контракты со всеми подрядчиками по строительству, надзору, сертификации и основным поставкам материалов. Впереди у нас остался только этап строительства», – заявил президент польского предприятия Gaz-System Томаш Штепич.

    Участниками проекта Baltic Pipe выступают датский и польский операторы ГТС – Energinet и Gaz-System. Как сообщают поляки, итальянская компания Saipem начнет работы по укладке газопровода по дну Балтийского моря уже в следующем году. «Суда, которые станут готовить дно для укладки трубопровода, будут мобилизованы в первой половине следующего года. Само строительство морского газопровода начнется летом 2021 года. Сдача работ запланирована на октябрь 2022 года», – говорится в официальном сообщении Gaz-System.

    Почему в Польше так радуются происходящему и причем здесь Россия?

    Лишь бы не из России

    Потребление природного газа Польшей находится в пределах 15 млрд кубометров ежегодно. Третья часть этого объема добывается польскими компаниями самостоятельно, остальное приходится на импорт. Газпром в настоящее время является ключевым поставщиком голубого топлива в Польшу. Российская компания поставляет в Польшу газ по контракту, подписанному в 1996 году и действующему до 2022 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд кубометров. «При этом в соответствии с условием договора «бери или плати» концерн PGNiG обязан оплачивать как минимум 8,7 млрд кубометров газа в год, даже если не нуждается в таких объемах поставок», – отмечается на сайте польской компании.

    В то же время за каждой стороной сохранялось право потребовать пересмотра действующих цен, в случае если той или иной компании покажется, что они не соответствуют рыночным. В 2012 году Россия и Польша договорились о снижении цены на 10%. Однако спустя три года PGNiG подала на Газпром в Стокгольмский арбитражный суд: по мнению Варшавы, цена на газ «завышена и неадекватна» ситуации, сложившейся на энергетическом рынке Европы. В июле 2018 года арбитраж вынес промежуточное решение – тогда Газпром сообщал, что суд согласился с его доводами, полностью отказав польской компании в изменении цены. Однако PGNiG таким результатом не удовлетворилась и потребовала пересмотра дела – на этот раз с полным для себя успехом.

    В конце июня 2020-го стало известно, что компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила PGNiG 1,5 млрд долларов. «В то же время ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования», – отметили в российской компании. В свою очередь, 1 июля Квечиньский написал в Twitter: «С удовлетворением информирую, что я получил подтверждение о поступлении средств от Газпрома на наш счет».

    Сейчас в Варшаве заявляют, что продлевать долгосрочный контракт с Газпромом не собираются, а планируют получать топливо из альтернативных источников. Как раз, в частности, по «Балтийскому газопроводу» – из Норвегии через Данию. Президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe 30 апреля нынешнего года, а ввести его в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года.

    Отказ от российского газа подается в Польше практически на уровне национальной идеи. В декабре 2019-го Gazeta Polska вышла с заголовком на первой полосе: «Поляки не хотят российского газа». Издание перепечатало результаты опроса, проведенного PGNiG, и взяло интервью у ее тогдашнего президента Петра Вожняка. «Поляки ожидают отказа от российского газа. Таков ответ 84% респондентов. Они ожидают развития сотрудничества с другими поставщиками. Через три года закончится Ямальский контракт. После 2022 года мы будем полностью независимы от России, говорит президент PGNiG Петр Вожняк», – написала Gazeta Polska.

    Ресурсная база

    Тут следует иметь в виду, что мощность Baltic Pipe составит 10 млрд кубометров в год. Поляки и сейчас получают газ из Норвегии – в год не более полумиллиарда кубометров. Однако к 2022 году PGNiG намеревается нарастить добычу на норвежском шельфе до 2,5 млрд кубометров. В 2019-2020 годах польская госкомпания прикупила доли на еще нескольких норвежских месторождениях, и теоретически добыча может увеличиться до 3 млрд кубометров в год. Но все равно это более чем в три раза меньше планируемой мощности «Балтийского газопровода».

    Есть мнение, что PGNiG теоретически может докупать газ у других компаний, работающих на шельфе. Тем не менее большая часть норвежского газа в любом случае законтрактована на многие годы вперед – и Польше придется переплачивать за поставки или проводить своп по обмену норвежского газа на российский. Однако выигрыш у Газпрома действительно может облегчить ситуацию с приобретением ресурсной базы.

    В этом году польская нефтегазовая компания подписала соглашение – в течение семи лет она поставит более 150 тысяч тонн сжиженного природного газа польской же фирме DUON Dystrybucja, которая занимается распределением топлива через собственную инфраструктуру. Доставлять продукцию PGNiG будет с СПГ-терминала в Свиноуйсьце и малотоннажных СПГ-заводов, которые находятся в ее управлении. С 1 апреля 2020 года добавился еще один источник – станция приема и перевалки СПГ в литовской Клайпеде.

    Другими словами, Польша не просто хочет обеспечить себя скандинавским, а не российским газом. Страна претендует на гораздо большее, а именно на роль нового газового хаба в Восточной Европе. Именно для этого Польша расширяет СПГ-терминал в Свиноуйсьце (с 5 млрд кубометров до 7,5 млрд кубометров в год) и намерена получать норвежское голубое топливо по трубопроводу Baltic Pipe.

    А излишки топлива, как надеются хитроумные паны, хорошо бы сбывать на стороне.

    Hаполеоновские планы

    Например, в конце лета текущего года успешно завершилась прокладка под дном реки Неман первой из двух ниток газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) из Польши в Литву. Участок, уложенный под Неманом, составил по длине 750 метров. В этом году планируется построить 100 км газопровода от местечка Яуняй (Ширвинтский район) до города Алитус. В следующем году будут проложены остальные 65 км трубопровода.

    Польша и Литва планируют завершить строительство GIPL к концу 2021-го. Общая протяженность этого газопровода составит 508 километров. В Варшаве уже мечтают, как получат доступ к рынкам Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Там Польша намерена сбывать закупаемый ею сжиженный природный газ (СПГ) и голубое топливо, поступившее по будущему «Балтийскому газопроводу» (Baltic Pipe) из Норвегии. Планируется, что из Польши в Литву можно будет подавать 2,4 млрд кубометров в год, а в обратном направлении – 1,9 млрд.

    Общая стоимость газопровода составит около 500 млн евро. Инвестируют в это строительство польский газовый оператор Gaz-System и литовский Amber Grid, софинансирование в размере 266,4 млн евро также осуществляется из европейских структурных фондов. И это неудивительно: в 2016 году польско-литовский трубопровод попал в список важных региональных проектов ЕС в сфере распределения газа. Впрочем, и сами Польша с Литвой готовы серьезно вложиться в эту стройку. Так, ранее стало известно, что литовский оператор системы транспортировки природного газа Amber Grid берет в Европейском инвестиционном банке на строительство GIPL кредит в размере до 65 млн евро.

    Тут, правда, планы Польши входят в противоречие с газовыми амбициями еще одной соседней страны – Литвы.

    Шесть лет назад, 27 ноября 2014 года, в литовской Клайпеде появился газовый терминал Independence. Судно оборудовано четырьмя терминалами для сжиженного природного газа (СПГ), общая вместительность которых достигает 170 тыс. кубометров. В Вильнюсе дату 27 ноября назвали одной из значительнейших в истории страны – чиновники уверяли, что терминал даст Литве «энергетическую независимость» от России. Но вскоре выяснилось, что цена сырья российских «Новатэка» и Газпрома для литовских промышленных предприятий-потребителей периодически оказывается выгоднее стоимости европейского газа. Но Литва мечтает о покорении рынков самой Польши, а также Белоруссии и Украины.

    «Здесь все логично: в Клайпеде стоит СПГ-терминал, мощность которого с лихвой покрывает потребности всей Прибалтики. Поэтому в лишнем газе Литва не нуждается – ей бы найти рынки сбыта для собственных излишков. Но Польша, мягко говоря, не самый подходящий вариант. У нее с энергоснабжением тоже все в порядке: есть и трубопроводные поставки Газпрома, и СПГ-терминал в Свиноуйсьце, который поляки собираются расширять. В перспективах строительство еще одной регазификационной установки.

    Даже если Варшава действительно откажется от продления Ямальского контракта с Россией, поставки по альтернативным маршрутам полностью закроют ее потребности. Вопрос только в цене. Как бы то ни было, Литва с ее «заманчивыми» предложениями в эту схему не вписывается», – пишет политолог Алексей Ильяшевич. А вот планы газовой экспансии Польши выглядят куда более реалистично – и Газпрому обязательно придется искать на этот вызов ответ.


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