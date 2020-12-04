«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

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4 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:38  |  vz.ru
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Россиянам не хватит горнолыжных курортов

Сочинцы стали продавать места в очереди на подъемники Дмитрий Феоктистов/ТАСС
При отсутствии заграничной альтернативы российские горнолыжные курорты в этот сезон ждет небывалый наплыв туристов. Ожидая километровые очереди на подъемниках в «Красной поляне», предприимчивые сочинцы уже стали продавать места в них за 40 тыс. рублей. Впрочем, бум прогнозируется и на курортах, которые традиционно считаются летними. Однако туристов подстерегает одна опасность.  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Считается, что одержать победу в Карабахе азербайджанской армии помогли сирийские боевики Алексей Куденко/РИА Новости
Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
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Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
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Лучшее в России случается, когда народ верит власти

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Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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    «Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

    Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу    4 декабря 2020, 22:11
    Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
    Текст: Ольга Самофалова

    Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?

    В звучавших ранее заявлениях говоритолось о возобновлении укладки труб 5 декабря. Причем речь шла только о деятельности в  немецких водах, которые не являются глубоководными, а значит, работы там не попадают под санкции США. Однако пятничные изменения расположения судов-снабжения и «Академика Черского» явно намекают на то, что со дня на день возобновится укладка труб в датских водах. Это уже глубоководные работы на глубине более 30 метров, поэтому они попадают под санкции.

    Так, в пятницу судна-снабжения «Умка» и «Финвал» вышли в немецкий порт Мукран, который является логистической базой для проекта. Здесь находятся, в частности, трубы, которые предстоит класть в датских водах. В Мукране уже стоят два других российских судна – «Балтийский исследователь» и буксир «Ментор». Трубоукладочное судно «Академик Черский» тоже начало движение, от Куршской косы оно подошло ближе к Швеции в сторону острова Борнхольм, в акватории которого и не достроен «Северный поток-2». «По оптимистичной версии, суда снабжения пошли в Мукран за трубами, а «Академик Черский» идет на точку достройки. Я бы сделал ставку, что достройка скоро начнется. Хотя еще два судна снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», наоборот, вернулись в Калининградский порт, что меня смущает»,  - говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Возможно, суда загружаются в Мукране трубами по очереди, и не исключено, что работать будут по очереди, а не сразу всей группой. Может, в этом состоит хитрый план Газпрома, чтобы не сразу все суда одновременно попали под санкции. Потому что как только суда начнут работу, это становится неизбежным.

    Тем временем, в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Конгресс США выступил против санкций в отношении ЕС из-за «Северного потока-2». После этого в Бундестаге Германии заявили о прогрессе в дебатах с Вашингтоном вокруг проекта газопровода. Следом Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес.

    Но надо понимать, что все, что касается строительства, запрещено санкциями от декабря 2019 года, и эта ситуация вряд ли изменится. Поэтому как только суда начнут стройку, они автоматически попадут под санкции.  Однако США и Германия могут договориться о том, что новые санкции будут не такими жесткими, как планировалось до этого. Если европейские компании выведут из-под санкций, то это значительно облегчит заходы в немецкий порт Мукран за новой порцией труб, страхование, а также сертификацию готового газопровода.

    Однако Юшков полагает, что хорошей новостью обольщаться рано. Несмотря на прогресс в переговорах США с Германией, о чем прямо заявляет Берлин, пока ничего еще не сделано. «Непонятен механизм того, как они собираются так хитро вывести европейские компании из-под удара и разрешить им то, чего нельзя всем остальным? Возможно, будет создан некий список компаний, для которых будет сделано исключение при оказании услуг проекту «Северный поток-2». Проблема с реализацией подобного сценария может быть в том, что в США санкциями занимаются, по сути, две структуры. С одной стороны, это OFAC Минфина США, а с другой – Госдеп. А это разные группы влияния. И у этих структур могут быть разные трактовки ограничений. И если Германия договорится об исключениях с одной структурой, не факт, что другая структура будет этому следовать. Обе эти структуры пока не могут решить, кто их них главный по санкциям», - рассуждает отраслевой эксперт.

    «Вводить новые санкции, но давать исключения, которые, по сути, нивелирует эти санкции, довольно глупо. К тому же, подобных прецедентов в многолетнем американском опыте не было.

    Тем же европейцам ничего не удалось сделать по Ирану, хотя они уверяли, что смогут обойти американские санкции. Поэтому мне кажется, что европейцам еще рано расслабляться и считать, что они уже договорились», - добавляет собеседник.

    Наконец, если реальный прогресс между Вашингтоном и Берлином не наступит до конца этого года, то в нем будет мало смыла. Потому что к концу года будет подписан новый оборонный бюджет, в который вкраплены новые санкции в их жестком варианте. Палата представителей и Сенат Конгресса США уже согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год эти санкции. Под запрет попадают компании, которые оказывают услуги страхования, модернизации и ремонта судов, а также услуги по испытаниям и сертификации.

    «Можно сколько угодно говорить о потеплении отношений, шагах навстречу друг другу, об ослаблении санкций, но при этом готовится новый пакет санкций, где де-факто европейцам запрещено оказывать услуги российским судам, строящим газопровод», - говорит Юшков.

    При этом, напоминает он, это не президентский указ, который легко отменить, это федеральный закон, который практически невозможно будет отменить, потому что для этого нужен будет новый федеральный закон, отменяющий предыдущий. А противников у «Северного потока-2» в законодательной среде США очень много.

    Впрочем, у Газпрома, в отличие от европейцев, выбора нет. Если он сейчас возобновит стройку, то может закончить ее к весне или к лету. Многое зависит и от погоды. В любом случае, спешить России здесь некуда. Во-первых, спрос на газ в Европе сильно просел из-за пандемии. Во-вторых, у Газпрома есть пятилетний контракт с Украиной, и по нему придется прокачать 40 млрд кубометров газа в год.

    Остается надеется только на природу. «О чем мечтает Газпром. О том, что этой зимой, наконец, будет мороз. Тогда европейцы проедят газ из европейских хранилищ, и потом в течение года будут активно его закупать для пополнения хранилищ на следующий отопительный сезон», - говорит эксперт ФНЭБ.

    Но в целом появление «Северного потока-2» создаст в следующем году профицит трубопроводных мощностей. Однако этот газопровод Газпром будет стараться загрузить по максимуму. «Во-первых, его надо окупать, а чем больше используешь трубу, тем быстрее она окупается. Во-вторых, Газпром позиционирует «Северный поток-2» как наиболее эффективный способ доставки газа в Европу. Это, к тому же, более энергоэффетивный проект, который меньше делает выбросов при прокачке газа. Наконец, Газпром владеет 100% акций оператора Nord Stream 2. Это значит, что за прокачку газа он платит сам себе, и из этих денег отдает кредиты европейским компаниям. В этом плане этот газопровод даже выгоднее, чем «Северный поток-1», где у Газпрома только контрольный пакет акции», - поясняет Игорь Юшков.

    Украинский транзитный контракт придется выполнять, поэтому Газпром, скорее всего, снизит прокачку газа по газопроводу «Ямал-Европа», который уже давно окупился.

    «Конечно, Белоруссия и Польша будут недовольны. Варшава будет кричать, что так и знала, что Россия строит «Северный поток-2», чтобы снять с них транзит. Но на самом деле, Польша немного получает за транзит газа – сначала по старому транзитному договору, а теперь и в рамках аукционов на прокачку (перешли на общеевропейское регулирование). Газпром единственный участник этих аукционов, поэтому тарифы на прокачку по-прежнему низкие», - поясняет собеседник.

    Впрочем, на этом битва за «Северный поток-2» не закончится. После достройки и запуска газопровода Газпрому придется решать проблему вывода газопровода из-под действия Третьего энергопакета ЕС. Эти законы фактически запрещают использовать газопровод на полную мощность. 


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