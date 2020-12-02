Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы.

Назван срок начала возобновления прокладки «Северного потока – 2». Старт будет дан 5 декабря, но, скорее всего, без помпезных мероприятий. Геополитический фон для этого неподходящий. Эту дату агентству «Блумберг» назвал официальный представитель Морского и гидрографического агентства Германии.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) подтвердило, что согласовало укладку трубопровода «Северный поток – 2» на декабрь именно в немецких водах. «Для работ в январе – апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)», – заявила заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд. Правда, в немецких водах участок небольшой – надо проложить трубы на двух участках общей длиной 2,6 км. Для «Академика Черского» вполне рабочий темп – класть один километр труб в сутки. Но могут быть простои из-за длительных штормов. Поэтому стройка может затянуться и на одну–две недели. Впрочем, разрешение ведомства действует с 5 по 31 декабря, поэтому все это кораблю по силам.

Странно, что оба немецких представителя предполагают, что на немецком участке будет работать судно «Академик Черский». Потому что в самой компании-операторе Nord Stream 2 AG буквально несколько дней назад говорили, что будут вести стройку в исключительной зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Но этому требованию отвечает другой трубоукладчик – «Фортуна». В отличие от «Фортуны», «Академик Черский» имеет не якорное, а динамическое позиционирование. И его услуги скорее нужны для достройки не немецкого участка, а как раз датского участка, где работы остановили ровно год назад из-за американских санкций.

Немецкий участок небольшой, и глубина там меньше 20 метров, поэтому возможно использование якорного позиционирования. Тогда как на датском участке работы будут вестись на глубине более 30 метров, и здесь без динамического позиционирования обойтись сложно. Сейчас «Фортуна» стоит в немецком Висмаре, а «Академик Черский» после месяца стоянки в немецком порту Мукран (это логистическая база всего проекта) на прошлой неделе вернулся в Калининград.

«Вероятно, после немецкого участка «Фортуна» сразу перейдет к строительству датского участка, где к нему присоединится уже подготовленный «Академик Черский». С точки зрения санкций без разницы, в какой акватории начинать стройку.

Как только ты начнешь достраивать «Северный поток – 2», ты сразу попадаешь под санкции. Поэтому останавливаться нет смысла», – предполагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В немецких водах стройка может затянуться на пару недель или даже до конца декабря. А для достройки 120 км на датском участке может потребоваться от трех до шести месяцев с учетом простоев из-за непогоды. Еще несколько месяцев необходимо на пуско-наладочные работы. Если достройка действительно начнется в этом месяце, то уж к новому отопительному сезону в Европе «Северный поток – 2» точно будет готов прокачивать газ.

Юшков считает, что о готовности продолжить стройку не только в немецкой, но в датской акватории косвенно свидетельствуют последние передвижения судов. «Вокруг «Академика Черского» собираются суда снабжения, которые будут помогать ему достраивать датский участок. Сегодня в четыре утра к «Черскому» вышло четвертое судно из Калининграда якобы в сторону литовского порта, но, скорее всего, оно присоединится к группе судов, которые группой стоят недалеко от Куршской косы на границе российской и литовской акваторий», – рассуждает эксперт ФНЭБ. Судя по всему, «Академика Черского» уже окончательно модернизировали, чтобы корабль мог класть трубы большого диаметра, которые используются при строительстве «Северного потока – 2».

Попадание и «Фортуны», и «Академика Черского», и четырех судов снабжения под американские санкции неизбежно. Однако Германия, которая очень не хотела бы, чтобы ее компании, сотрудничающие с российскими судами, тоже попали под американские ограничения, придумала инструмент обхода санкций.

По неофициальным данным газеты Bild, премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать специальный фонд по защите климата. Этот фонд будет классифицировать газопровод «Северный поток – 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге – Передней Померании».

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Фонд намерен создать специализированное коммерческое предприятие. А компании ФРГ, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.

Предложенный ФРГ инструмент защиты немецких компаний от санкций за сотрудничество с «токсичными» судами Юшков считает малоэффективным. Посредник в лице некоего фонда по защите климата вряд ли сработает как подушка безопасности, полагает он.

Немецкое издание уверяет, что с технической точки зрения благодаря этому фонду ни одна немецкая компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с компаниями, которые строят «Северный поток – 2».

Однако на практике это сложно осуществить. «Например, владелец «Академика Черского» (самарский фонд) попадает под санкции, заносится в черный список, его счета разыскиваются и замораживаются долларовые транзакции. Сотрудничать с немецкими компаниями судно никак не будет. Суда снабжения могут приходить в немецкий порт Мукран, где лежат трубы, чтобы заправиться, загрузить новую партию труб и т. д. Эти услуги должны оказать немецкие компании. Чтобы не попасть под санкции, они продают эти услуги немецкому фонду, который и будет заправлять токсичные суда. Но ведь автоматически и этот немецкий фонд попадет под санкции США, и он тоже станет токсичным. В итоге санкции все равно дойдут до контрагентов этого фонда. Поэтому не вижу смысла в этом фонде», – объясняет слабые места Юшков.

По его словам, инструменты для обхода санкций, которые создают европейцы, до сих пор не работали. «Можно вспомнить, как они создали инструмент для обхода антииранских санкций. Но в итоге ни одна компания этим инструментом не воспользовалась, потому что это было бессмысленно», – говорит эксперт.

С другой стороны, создание фонда именно по защите климата – это хороший ход. Потому что введение санкций против фонда по защите климата выглядит в общественном сознании плохо.

«В последнее время все больше разговоров о том, том что «Северный поток – 2» позволит Европе добиться климатических целей. По сравнению с украинским маршрутом он более эффективный, выпускает в атмосферу меньше СО2 и тратит меньше топлива для прокачки газа. Плюс активно развивается тема прокачки водорода через «Северный поток – 2» в будущем. Для начала водород, видимо, будут подмешивать в газ», – говорит Игорь Юшков.

Германия видит перспективы сотрудничества с Россией в создании инфраструктуры для транспортировки водорода по «Северному потоку – 2», заявил во вторник глава Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Карстен Зах.

Возможно, продвижение этой новой истории поможет «Северному потоку – 2» после того, как он будет построен. Под этим соусом можно добиваться исключения газопровода из-под действия Третьего энергопакета ЕС. Это даст возможность загружать трубу на полную мощность. В противном случае мощности нового газопровода могут наполовину простаивать.

Но для начала надо его все-таки достроить.

«Собственники судов сразу попадут в черный список США, как только начнут стройку. США будут искать их счета, блокировать транзакции в долларах, отслеживать их связи и контракты.

OFAC (подразделение минфина США, занимающееся санкциями) определяет размер штрафа и пытается его взыскать. По идее, OFAC должно опубликовать инструкцию, как взаимодействовать с токсичными суднами. Как правило, такие инструкции публикуются после запроса какой-то компании, который взаимодействует с объектом санкций. Как это сделала ранее, например, Allseas», – рассказывает Юшков.

Но пока США будут вести все эти технические и финансовые дела, российские суда будут продолжать достройку газопровода. Они понимают изначально, на что идут. «Газпрому деваться некуда. Это уже принципиальный вопрос – надо достроить «Северный поток – 2». Но позиция Газпрома такова, чтобы минимизировать эффект санкций. Собственники судов точно попадут под санкции. Остается вопрос – распространятся ли санкции на «Газпром флот» как бывшего собственника судов? В идеале хотелось бы, чтобы санкции не перешли ни на «Газпром флот», ни тем более на головную компанию – сам Газпром», – говорит Юшков.

Когда США решили наказать «Роснефть» за торговлю венесуэльской нефтью, они ввели санкции против двух трейдеров, «дочек» российской нефтяной компании. Но сама «Роснефть» под ограничения не попала. Будет ли так и с Газпромом – никто не знает. Но прямые санкции против Газпрома грозят США большой ссорой с Евросоюзом. Потому что заменить почти две сотни миллиардов кубометров российского газа никто не в состоянии, кроме Газпрома.