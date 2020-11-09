Джо Байден ускоряет строительство «Северного потока-2»

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9 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:29  |  vz.ru
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Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение

Российское судостроение показывает все большие успехи Михаил Голенков/РИА Новости
Российское судостроение вышло из самого колоссального кризиса за всю свою историю. По итогам этого года совокупная стоимость крупных судов, построенных на российских верфях, должна оказаться рекордной за три постсоветских десятилетия. Благодаря чему достигнут подобный прорыв и почему импортозамещение в этой отрасли притормаживает? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Трампа обязательно предадут

Трамп получил больше голосов, чем любой другой республиканец в истории White House/Keystone Press Agency
Джо Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры, включая тех, кого Дональд Трамп относил к своим друзьям. Тем не менее президент готов развязать юридическую войну и идти в ней до конца, тем более, что на этом пути уже есть первые успехи, а ресурс, которым он может располагать, внушителен. Беда в том, что Трампа теперь непременно предадут – так будет лучше для страны в целом. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Украина становится Киргизией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На Зеленского уже сейчас многие смотрят как на несостоявшегося президента. Ни о каком втором сроке не может быть и речи. Команда президента сейчас работает в режиме «день простоять да ночь продержаться». Подробности...

У Трампа, как и у нас, провал с идеологией

Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется дружить с геями, сочувственно улыбаться феминисткам и находить изюминку в исполнении роли Анны Болейн черной актрисой. А придется заострять полемику – или уже сразу сдаваться, чего не хотелось бы. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Инерция страха закончилась, надо создавать новую

Максим Соколов, публицист
При однородном состоянии общества культурные переживания прошлого сохраняются дольше. Но ведь не только пришли иные времена. Еще пришли иные племена, не отягощенные местной историей и местной традицией. Этим племенам страшиться совсем нечего, что мы и видим. Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Почему Трамп проиграл

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

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15:53

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Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Джо Байден ускоряет строительство «Северного потока-2»

    Завершать строительство «Северного потока-2» надо как можно быстрее    9 ноября 2020, 22:20
    Фото: CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока-2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой - постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод?

    В США и Европе заговорили о том, что победа Джо Байдена на выборах может оказать пользу российскому проекту «Северный поток-2». Новый президент США, возможно, не будет препятствовать достройке газопровода в обмен на какие-то уступки со стороны Европы и России, заявил РИА «Новости» бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.

    По его словам, «Северный поток-2» может быть закончен, «потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США». По словам Блэка, Байден может по-тихому предложить снять возражения против проекта и отказаться от угроз санкций, чтобы в обмен «просить о каких-то выгодах для США». 

    В Европе тоже нашлись оптимисты. Избрание Байдена открывает путь для сделки Германии и США по урегулированию конфликта вокруг «Северного потока – 2», считает брюссельский политический советник британской консалтинговой компании Portland Europe Симонас Вилейкис.

    По его мнению, «избранный президент Байден, вероятно, будет говорить с Европой в более мягкой форме». В итоге Берлин предложит ему сделку, которая обеспечит завершение проекта газопровода. Взамен ЕС «может расширить закупки американского СПГ или снизить ряд торговых тарифов», считает эксперт.

    Неужели проблемы «Северного потока-2» уйдут в прошлое благодаря президентству Байдена? В США рассматривают уже несколько законопроектов, которые расширяют санкции против российского газопровода. Под санкции попадают суда, которые строят трубу – но это уже было в декабрьских санкциях. Во-вторых, санкции грозят и тем, кто страхует эти суда. В-третьих, те, кто помогает модернизировать суда, связанные со строительством газопровода. Плюс вариант сенаторов запрещает также оказывать услуги по тестированию, инспекции, сертификации, что необходимо для эксплуатации газопровода. То есть ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» становится практически невозможным.

    «На мой взгляд, говорить, что теперь все будет хорошо для «Северного потока-2» – нельзя. Даже с технической точки зрения. Во-первых, до нового года Байден и Трамп будут судиться, пересчитывать голоса и выяснять, кто победил. Если Байден сохранит пост президента, то ему, скорее всего, первое время будет вообще не до России. Он довольно долго будет заниматься внутренними американскими делами – поднимать экономику и бороться с коронавирусом. Во-вторых, санкции от декабря 2019 года уже привели к большим проблемам при достройке «Северного потока-2». И Байден не может их отменить, потому что санкции введены с помощью федерального закона, а не указом президента», - говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Для Байдена игра в отмену действующих санкции против российского газопровода даже не стоит свеч. «Отменить санкции, вкрапленные в федеральный закон об оборонном бюджете США, нелегко. Поправки нужно проводить через все палаты. Этим воспользуются республиканцы, которые станут говорить, что это не Трамп был агентом Кремля, а Байден продался Москве и является ее агентом. Зачем это Байдену, который сам является ярым критиком России? Проблем для команды Байдена от ослабления давления на «Северный поток-2» больше, чем выгоды», - считает Юшков.

    Возможно, с Байденом Германии и России будет проще сторговаться? Тоже не факт.  Более того, с Трампом в какой-то мере было бы легче договариваться, потому что он бизнесмен и любит торги. «С Трампом можно было бы откровенно вести размен. Другое дело — он не видел, что европейцы могли бы ему дать в обмен на отказ от давления на российский газопровод», - считает Юшков. Закупка немцами СПГ его, видимо, уже не удовлетворяла.

    С другой стороны, Байден - более дипломатичный и тактичный. Он выступает за сохранение хороших отношений с европейцами. И хотя Байден поддерживает «зеленую энергетику», он все равно понимает, что необходимо поддержать американский СПГ, который дает рабочие места. «Отрыто он об этом не говорит, потому что об это говорит Трамп. Но, думаю, Байден будет придерживаться той же линии», - считает Юшков.

    По большому счету, для «Северного потока-2» большой разницы, кто станет у руля США – Байден или Трамп, нет. Проблема в том, что американский президент (кто бы он ни был) не в состоянии росчерком пера решить вопрос даже с новыми санкциями.

    Ни Байден, ни Трамп не могут притормозить рассмотрение тех законопроектов против «Северного потока-2», которые сейчас обсуждаются в США. Они внесены как демократами, так и республиканцами. Единственное, что американский президент может попробовать сделать в этой ситуации – это смягчить законопроект в той части, где он напрямую затрагивает немецкую сторону.

    Речь идет о санкционных пунктах, которые ограничивают сертификацию,  эксплуатацию и обслуживание нового газопровода. Это уже затрагивает не только Газпром, но и Германию, которая должна будет выдать сертификат и разрешить ввод в эксплуатацию трубы. Если выполнять немецкие законы, то не выдать эти документы Берлин не может. Но при наличии санкций США, это будет означать автоматическое попадание под них. Берлину придется делать непростой выбор: либо чтить собственные законы, либо американские. Поэтому Германии выгодно договориться с американским президентом о том, чтобы в обмен на закупку СПГ он смягчил санкции против «Северного потока-2».

    «Остановить раскрученный маховик антироссийских санкций полностью, боюсь, уже невозможно. А после истории с Навальным, даже смягчить санкции будет сложно. Как бы не было более жесткого варианта»,

    - переживает Юшков.

    Возможно, понимание такой ситуации заставит Газпром начать достройку «Северного потока-2» уже скоро, не дожидаясь весны или лета, когда для этого будут идеальные погодные условия без ветра и штормов. На это намекает тот факт, что в последние дни суда-снабжения постоянно передвигаются, меняют порты. Судно-трубоукладчик «Академик Черский», который, как ожидается, станет основным кораблем на недостроенном датском участке, находится в порту Мукран, рядом с ним стоит судно-снабжения. Эксперт не исключает, что на судно уже грузятся трубы, необходимые для укладки на дне Балтийского моря.

    «Если есть техническая возможность, то предпримут попытку начать достройку раньше весны. Чем дольше ждешь, тем больше шансов, что, например, датчане отзовут разрешение на строительство или придумают что-то еще. Лучше медленно, но продолжать строительство. Дальше, думаю, будет все хуже, даже в плане санкций», - заключает эксперт ФНЭБ. 

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