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У смотрящих за стройкой «Северного потока – 2» норвежцев сдали нервы

Еще одна европейская компания испугалась санкций из-за оказания услуг «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
У «Северного потока – 2» возникла новая и довольно серьезная проблема. Вслед за швейцарским трубоукладчиком Allseas из проекта, пусть и частично, решила выйти еще одна европейская компания, которая оказывает сертификационные услуги. До сих пор о запрете США на эти услуги не было известно. Насколько критична эта история для российского газопровода? Подробности...
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    У смотрящих за стройкой «Северного потока – 2» норвежцев сдали нервы

    Еще одна европейская компания испугалась санкций из-за оказания услуг «Северному потоку – 2»    27 ноября 2020, 10:56
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    У «Северного потока – 2» возникла новая и довольно серьезная проблема. Вслед за швейцарским трубоукладчиком Allseas из проекта, пусть и частично, решила выйти еще одна европейская компания, которая оказывает сертификационные услуги. До сих пор о запрете США на эти услуги не было известно. Насколько критична эта история для российского газопровода?

    Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась сертификацией оборудования и всего газопровода, заявила, что вышла из проекта «Северный поток – 2». Она объявила, что испугалась угрозы санкций со стороны США. «Госдепартамент США опубликовал новое руководство в отношении закона «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В соответствии с этим мы считаем, что деятельность DNV GL по инспектированию оснащенных судов, обслуживающих проект «Северный поток – 2», подпадает под санкции. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», – заявил представитель компании.

    Чем именно занимается компания и насколько ее уход критичен для российского газопровода? «Мы проверяем безопасность и целостность трубопроводов по всему миру в соответствии с нашим независимым техническим стандартом DNVGL-OS-F101», – пояснили в норвежской компании. Тем же самым она занималась и на проекте «Северный поток – 2». Компания рассматривала документацию и проводила проверку строительных работ на предмет соответствия стандартам. В частности, норвежская компания проверяет подготовку оборудования на судах, которые используются во время прокладки газопровода. И в конце именно эта компания должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения проекта. Без такого сертификата газопровод невозможно ввести в эксплуатацию.

    Оставшийся недостроенный участок газопровода находится в водах Дании. Именно там необходимы услуги подобной компании, которая будет следить за работой оборудования судов во время стройки и по ее завершению выдаст нужный документ. В теории эта компания может быть из любой страны. Согласно правилам Датского энергетического агентства, компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG может нанять любую третью сторону, которая сможет предоставить сертификат в рамках законодательства страны. В Nord Stream 2 AG не стали комментировать ситуацию. Но там напомнили, что «защищать европейские компании от незаконных экстерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия».

    Это крайне неприятная история. Норвежцы создали прецедент, который очень опасен. Ведь без сертификации невозможно работать на датском участке и ввести в эксплуатацию газопровод.

    «Либо компанию очень сильно запугали американские политики, либо норвежцы действительно получили некий разъясняющий документ о том, что оказание услуг по сертификации проекта «Северный поток – 2» также под запретом США», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Потому что до сих пор речи о запрете оказания сертификационных услуг никто не вел. Лишь в одном из законопроектов предлагалось ввести ограничения для сертификации газопровода, но он еще не принят.

    Когда в декабре 2019 года были введены санкции против «Северного потока – 2» в рамках оборонного бюджета, то владеющая трубоукладчиками швейцарская компания Allseas направляла официальный запрос американской стороне с целью пояснить, что к чему. Но тогда и запрос, и разъяснения были публичными. То есть Allseas вышла из проекта под угрозой реальных санкций. Запрос норвежской компании и разъяснения США не были публичными. До сего дня не было известно, что компании, которые оказывают сертификационные услуги, тоже могут быть оштрафованы за нарушение санкционного режима.

    Более того, норвежская сертификационная компания ссылается не на закон об оборонном бюджете, в который были вкраплены санкции против «Северного потока – 2» и который был подписан Дональдом Трампом, а на «Закон о защите энергетической безопасности Европы». Этот закон был принят еще до санкций. «Там говорилось, что американский президент имеет право принять санкции против морского газопровода из России в Европу. Там было два запрета – на оказание услуг по строительству газопровода и по финансированию. Но, как известно, Трамп не решился президентским указом ввести санкции. Поэтому его и стали называть агентом Путина, который помогает России. По сути, эти два запрета были перенесены из этого закона в оборонный бюджет США, который Трамп не мог не подписать», – объясняет эксперт ФНЭБ.

    Но буквально 20 октября 2020 года США расширили санкции против «Северного потока – 2», распространив на проект действие закона «О защите энергетической безопасности Европы». И теперь под санкции подпадают компании, которые предоставляют услуги, оборудование или финансирование для модернизации и оснащения судов, работающих на проекте. Расширенные санкции затронут деятельность более 120 компаний из не менее чем 12 европейских стран, заявили тогда в Nord Stream 2 AG.

    Позже в четверг норвежская компания DNV GL пояснила, что ей пришлось отказаться как раз от услуг, связанных с морскими судами. Это одна часть ее работ. Но от второй части – сертификации газопровода «Северный поток – 2» после завершения строительства, как оказалось, норвежцы не отказываются. «DNV GL не принимала решения об отказе сертифицировать трубопроводную систему Nord Stream 2», – передает РБК со ссылкой на официального представителя DNV.

    В компании пояснили, что проанализировали новую интерпретацию Госдепартамента США относительно сферы действия санкций против проекта газопровода. В DNV пришли к выводу, что под санкции подпадают верификационные услуги компании, относящиеся к судам и оборудованию на этих судах, обслуживающих «Северный поток – 2». Поэтому DNV GL перестала оказывать такие услуги, однако не отказалась от предоставления услуг, относящихся к трубам «Северного потока – 2».

    Однако США еще могут запретить сертификацию и самого газопровода. Такие санкции сейчас там обсуждаются. В худшем случае они также будут приняты в декабре через внесение этих статей в оборонный бюджет, который президент США не может не подписать. Поэтому чем дальше, тем проблемы могут стать серьезнее.

    Что же можно сделать? С одной стороны, надо запросить документы и все-таки уточнить у США о реальности подобных ограничений для компаний, выдающих сертификат. «Если на самом деле эта деятельность не запрещена, то можно найти компанию, у которой нервы покрепче, чем у норвежцев. Если сертификация действительно запрещена, то тогда дела плохи. Надо создавать либо свою компанию, либо искать отчаянных китайцев», – считает эксперт ФНЭБ.

    Если же такой запрет действительно имеется, то стоит признать, что западные сертификационные компании, которых и так немного, из страха попасть под меч США, вряд ли рискнут работать в проекте «Северного потока – 2».

    «Тогда выход можно будет искать в создании российской сертификационной компании или китайской. Вопрос в том, какие требования предъявляют ЕС и Дания к компаниям, которые осуществляют сертификацию. Насколько сложно будет создать такую компанию для проекта? Признает ли Дания документы, которые выдаст российская сертификационная компания?» – говорит Юшков. 

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