Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода

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6 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:32  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия и Саудовская Аравия нанесли прямой удар по Байдену

России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности, пишет The Wall Street Journal REUTERS/Evelyn Hockstein
Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал внешней политики США на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность Белого дома сократить доходы России от продажи энергоресурсов. К такому выводу пришли западные СМИ, анализируя соглашение нефтедобывающего картеля, которое вызвало гнев в Вашингтоне.  Подробности...
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В ряду союзников России есть два ослабевших звена

Связь с Ираном для России теперь важна как никогда прежде Vahid Salemi/AP/ТАСС
США проверяют на прочность ту международную архитектуру, которая позволяет России выдерживать конфликт с Западом. В ход идут как новые интриги, так и привычный метод разгона цветных революций. В данный момент под ударом находятся сразу два важных союзника России – Иран и Республика Сербская. Выстоят ли? Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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НАТО готовится вооружать Молдавию

Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил @MDAarmy
Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

Александр Чаусов
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
В очередной раз после призывов к мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны папы Римского украинские политики и политизированные граждане высказали свою резкую критику в адрес римского первосвященника. Подробности...

Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что спустя всего сутки-двое все уже были бы на боевых постах и снабжены всем необходимым. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Пора отказаться от двойного послания обществу

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Мы все время ругаем Запад. Но у Запада есть одно преимущество – там никакой шизофрении нет. Паранойя есть, а шизофрении нет. Провозгласив нас врагами, там готовы зачистить все, связанное с Россией. Подробности...
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От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

Нефтяной удар по США и Европе

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода

    Бедность становится все более распространенным явлением в Европе
    		   6 октября 2022, 20:00
    Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
    Текст: Станислав Лещенко

    Самая богатая страна Европы – Германия – внезапно столкнулась с резким увеличением количества людей, которым буквально не на что купить еды. Аналогичные тенденции обнаружились у соседей Германии, в Польше. Обе эти страны в итоге вынуждены конкурировать за энергетические ресурсы – а все из-за разрушенных отношений с Россией.

    Из разных регионов Польши поступает все больше тревожных сигналов. Так, замдиректора Муниципального центра социального обеспечения в Лодзи Петр Ковальский заявил изданию Newsweek Polska, что к зиме 2022-2023 года в стране будет все больше недоедающих людей, балансирующих на грани голода. По его словам, в крупнейших польских городах, в той же Лодзи, «общество стареет, и все больше и больше людей нуждаются в заботе и поддержке».

    Соцработник жалуется: «Мы можем предложить максимальное ежемесячное пособие в размере 719 злотых (около девяти тысяч рублей – прим. ВЗГЛЯД). Но сколько можно купить на него сейчас? При такой инфляции в магазине тратится сразу 100 злотых – выходит, практически ничего».

    Новое явление – скрытый голод

    В свою очередь профессор Варшавского университета, председатель польского комитета Европейской сети по борьбе с бедностью Рышард Шарфенберг заявил, что настало время вводить новое понятие – «скрытый голод». Он пояснил свою мысль следующим образом: «Термин "скрытый голод" выходит за рамки понятия о людях, которые едят слишком мало калорий. Иногда потребности в энергии могут быть удовлетворены, но не хватает необходимых витаминов и минералов – потому что пища, поступающая в организм, слишком некачественная. Число людей, затронутых проблемой скрытого голода, в ближайшие два года увеличится. Это будет результатом ожидаемого экономического спада, который совпадет с инфляцией и резким ростом цен на продукты».

    Данные рассуждения вошли в резонанс с известием о том, что за последнее десятилетие численность населения Польши сократилась на 1,2 процента (примерно полмиллиона человек). «Это драматически плохо. Конечно, пандемия COVID-19 привела к тому, что у нас стало больше смертей и замедлилась рождаемость», – рассказала изданию Super Express заместитель польского министра по делам семьи и социальной политики Барбара Соха.

    О том, что социальная ситуация в Польше сейчас вызывает тревогу, говорят и соседи поляков. Так, немецкая служба телевизионных новостей Tagesschau выпустила сюжет о зашкаливающей инфляции в Польше. «Когда деликатесы становятся недоступными», – озаглавил свою работу репортер издания Мартин Адам. Он поделился со зрителями впечатлениями, полученными от посещения одного из мелких варшавских магазинчиков. Несмотря на то, что официально инфляция в Польше составляет шестнадцать процентов, покупатели жаловались, что ощущают прямо-таки стопроцентный рост цен.

    «Особенно подорожали молочные продукты, мука, сахар и масло», – говорит владелица магазина по имени Агнешка. Она поделилась с журналистом историей своей покупательницы – пенсионерки пани Галинки. «Она недавно потеряла мужа, теперь у нее денег еще меньше. В конце месяца у нее всегда просроченные счета», – сокрушается Агнешка. Она откровенно признается, что если ситуация в стране в ближайшее время не улучшится, то ей придется закрыть свой магазин.

    У немцев не лучше

    Польские СМИ, однако, в долгу не остались и выдали свои материалы о рекордно высокой инфляции в Германии. Так, портал Natemat.pl пишет: «В августе 2022 года инфляция в Германии достигла уровня 7,9%, то есть на три пункта выше, чем в июле. В Германии сильнее всего ощущается рост цен на энергоносители, и экономисты прогнозируют, что проблемы в этом разделе станут еще хуже. Власти в Берлине ожидают, что пик кризиса будет достигнут в конце года, когда инфляция может достичь 10%. То есть самого высокого уровня примерно за семьдесят лет».

    Впрочем, о том же сообщают и сами же немецкие СМИ. В частности, там извещают о том, что за последнее время свыше двух миллионов немцев обратились за бесплатными обедами. Это выяснилось в ходе опроса администрации 962 столовых во всех регионах страны. «Такого никогда раньше не было. С начала года число нуждающихся увеличилось примерно на пятьдесят процентов. Можно говорить о таком явлении, как новая бедность», – цитирует издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten представителей гуманитарной организации Tafel Deutschland.

    Специалисты отмечают, что все больше людей обращаются за помощью только для того, чтобы как-то протянуть хотя бы месяц.

    Среди новых клиентов социальных служб много безработных, малообеспеченных и пенсионеров. Людей мучает осознание незавидности перспектив страны и общества. Так, по данным Мюнхенского института экономических исследований, предпринявшего опрос руководителей девяти тысяч компаний в стране, индекс деловой активности в Германии снизился сейчас до уровня мая 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. «Пессимизм в отношении предстоящих месяцев значительно возрос. Экономика Германии скатывается в рецессию», – заявил в эфире Tagesschau глава института Клеменc Фюст. По его словам, в розничной торговле, например, ожидания упали до исторического минимума.

    С другой стороны, немцы могут гордиться перед поляками тем, что численность населения в их стране пока не снижается, а растет. В первой половине этого года население Германии превысило 84 млн человек.

    Поляки осмелели

    Однако у Польши есть свои поводы для радости перед соседями. И они прямо касаются экономики. Например, многие обратили внимание на удивительное совпадение. Диверсии на трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» совпали с долгожданным для Варшавы запуском польского газопровода Baltic Pipe («Балтийский газопровод»).

    «Теперь, после окончательного прекращения проектов «Северный поток – 1-2», Польша, а не Германия, получает надежный источник трубного газа в преддверии зимы 2022-2023 года и в последующие периоды. Да, Baltic Pipe (из Норвегии через Данию в Польшу) – это не «Северный поток», но Польше и близлежащим территориям на самые неотложные нужды хватит. И теперь выживет Польша, а не Германия. Такой расклад», – отмечает политолог Дмитрий Дробницкий. И добавляет: «Трубопровод Baltic Pipe долго блокировался Данией по указке из Вашингтона – пока действовало американо-германское соглашение "газ в обмен на транзит власти в ФРГ". Как только транзит завершился, Германию кинули. И вот из Норвегии в Польшу идет трубопровод через Данию. И теперь Польша, а не Германия, становится обеспеченной газом страной».

    Возможно, благодаря именно этой перспективе Варшава поглядывает на соседей с ощущением собственного превосходства. Поляки настолько осмелели, что выдвинули немцам требования о репарациях за ущерб, понесенный ими в ходе Второй мировой – они насчитали сумму в 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов). 

    Глава МИДа Польши Збигнев Рау сообщил: «Дипломатическая нота, которую я только что парафировал, будет направлена в министерство иностранных дел Германии. Выражается убеждение, что стороны должны предпринять немедленные шаги к постоянному и окончательному юридическому и материальному урегулированию вопроса о последствиях агрессии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах».

    Немцы платить наотрез отказались. И сейчас два государства рискуют погрязнуть в бесплодных спорах – вместо того, чтобы совместно решать вопросы своего выживания перед лицом надвигающегося отопительного сезона. 

    «Самодельный энергетический кризис»

    Нельзя сказать, что в Польше и Германии нет людей, осознающих, что нынешние проблемы этих стран можно урегулировать лишь путем восстановления отношений с Россией. Так, в сентябре немецкие политики из оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» организовали международную конференцию, в которой приняли участие депутат польского Сейма Гжегож Браун из Конфедерации свободы и независимости, лидер партии «Словацкая республика» Милан Урик и депутат бельгийской партии «Фламандские интересы» Рекчино Ван Ломмель. Участники единодушно выступили за отмену санкций против России.

    «У нас самодельный энергетический кризис. Правительства ЕС несут ответственность за рост цен на газ и электроэнергию в Европе»,

    заявил в ходе конференции депутат Бундестага от АдГ Штеффен Котре. По его мнению, экономическую ситуацию в Европе можно восстановить, только отменив санкции против России. «У нас практически нет альтернативы энергоснабжению. Мы должны проводить реалистичную политику», – добавил Котре.

    В свою очередь польский депутат Гжегож Браун патетически воскликнул: «Да благословит Бог патриотов всех европейских народов, которые хотят вернуться к нормальной жизни! Которые хотят восстановить наши естественные, человеческие, европейские права и ценности!» По словам Брауна, на дворе не кризис, а «результат неправильных действий и неправильной политики, навязанной нашим народам». Он резюмировал: «Не будет жизни, если мы не вернемся к обычным делам (с Россией – прим. ВЗГЛЯД). Мы не хотим оказаться в эпицентре какой-то межконтинентальной войны между всеми».

    Впрочем, высказывания подобного рода в политической среде и Польши и Германии считаются маргинальными и чуть ли не изменническими. Политический мейнстрим обоих государств по-прежнему продвигает мысль о необходимости «помогать героической Украине» и «противодействовать агрессивной России» – ради чего предлагается продолжать затягивать пояса. А значит, заставлять голодать собственных сограждан.


     
     
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