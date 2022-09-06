Европейские правительства не слышат голос улицы

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6 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Попытки оставить Россию без денег оставят Запад без нефти

Рынок нефти ждут новые потрясения Егор Алеев/ТАСС
«Большая семерка» приняла решение о введении новых санкций против российской нефти. Речь идет об установке предельной цены, по которой разрешено покупать российское топливо. Но главная цель Запада – заставить азиатские страны следовать их плану. Россия уже предупредила, как ответит на этот шаг. Кто в итоге окажется наиболее пострадавшим? Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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Как Сталин заставил сражаться советских летчиков

Среди летчиков ВВС РККА встречались не только герои Фотохроника ТАСС
Восемьдесят лет назад в Красной армии появились штрафные эскадрильи Военно-воздушных сил. Летчики-штрафники остаются одной из самых малоизученных страниц Великой Отечественной. «Наша истребительная авиация, как правило, действует очень плохо», – эти слова Сталина многое объясняют. За что же летчиков делали штрафниками? Подробности...
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Европа начинает митинговать за Россию

Митинг в Праге собрал десятки тысяч людей Petr David Josek/AP/ТАСС
Население Европы прямо на глазах начинает излечиваться от русофобии. По крайней мере, именно к таким выводам можно прийти по итогам прокатившихся в ЕС в последние дни митингов, требующих от своих правительств снизить цены и прекратить поддерживать Украину. Митингующих уже назвали «пророссийскими силами» – но так ли это на самом деле? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Европейские правительства не слышат голос улицы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Европа остается территорией, оккупированной США, а европейские политики вынуждены знать свое место. До тех пор, пока США выгоден кризис вокруг Украины, лидеры ЕС будут морить своих граждан голодом и холодом, лишь бы не идти на уступки России. Подробности...

Ирак приблизился к новой катастрофе

Мурад Садыгзаде
Мурад Садыгзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, эксперт РСМД
Наследие американцев для Ирака – это продолжающиеся политические и социально-экономические кризисы, которые не позволят стране стабилизироваться и начать ставить свои национальные интересы выше желаний «экспортеров демократии». Подробности...

Порог цен на русскую нефть – полезная глупость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Любое вмешательство в глобальный рынок, а энергетический рынок глобален, приводит к тому, что нефтяные ценники растут, даже несмотря на рецессию в США, Китае и других странах. Подробности...
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Британцы выбрали русофобку

Кто начал первую холодную войну

Народный список врагов России

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Игорь Караулов

    Европейские правительства не слышат голос улицы

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		6 сентября 2022, 09:16

    На прошлой неделе появились первые признаки пробуждения общества в странах Европы от летаргического антироссийского сна. В Праге на Вацлавской площади 70 тысяч человек требовали от правительства переговоров с Россией о дешевом газе. В то же время в германском Кельне на улицы вышло хоть и меньше людей, но настроены они были более радикально и даже несли российские флаги. Оживились и политические лидеры, которых издавна было принято подозревать в симпатиях к Владимиру Путину: Сара Вагенкнехт в Германии и Маттео Сальвини в Италии призвали отменить санкции против России, которые в первую очередь бьют по самой Европе.

    Все это вызывает неподдельный интерес у наблюдателей в России и даже порождает некоторые надежды. Возможно, кто-то помнит историю с интервенцией стран Антанты во время Гражданской войны, когда протесты рабочих в Великобритании и Франции под лозунгом «Руки прочь от Советской России» в конце концов заставили иностранные войска собрать манатки и отправиться восвояси. И сейчас тоже хотелось бы верить, что общественное недовольство, достигшее градуса уличных протестов, поможет, например, остановить потоки европейского оружия на Украину и тем самым сберечь множество российских и украинских жизней. Вопрос в том, насколько это реально.

    Зима близко – таков неоспоримый факт. И хотя в странах ЕС обычно холодает позже, чем в России, сегодня европейцам становится зябко уже от одной лишь неразберихи с турбинами для «Северного потока». Германия, которая стремилась сделать дешевый российский газ основой своего экономического доминирования на континенте, скоро сможет позавидовать Испании и Португалии, которые на такое конкурентное преимущество никогда не рассчитывали. А сметливая Польша уже потребовала у слабеющего регионального гегемона громадные репарации за Вторую мировую войну, походя посадив в лужу отечественных либералов, годами призывавших эту войну навсегда забыть.

    Словом, пронизывающие политические ветра уже подули, а между тем реальные холода в метеорологическом смысле еще не наступили. Но придут и они – и тогда обыватель потянется на улицу с утроенной силой.    

    К чему это может привести, показывает история движения «желтых жилетов» во Франции. Несколько лет люди шумели, регулярно выходили на улицу, устраивали настоящие побоища, тысячи кубометров слезоточивого газа были израсходованы, десятки глаз были выбиты резиновыми пулями. А результат оказался близким к нулю, так что даже Макрона избрали на второй срок. И это вообще характерно для европейских протестов. Разгневанная улица может снести правительство в Каире или Катманду, но не в странах ЕС.

    Фото: Petr David Josek/AP/ТАСС

    Сторонники «европейских ценностей» объясняют это просто: вопросы политики должны решаться на выборах, именно там и выясняются истинные предпочтения населения. А на выборах в странах ЕС, за одним парадоксальным исключением Венгрии, к власти всегда приходят антироссийские силы. Однако между реально наблюдаемыми настроениями людей и политикой избранных правительств часто отсутствует корреляция.

    Самым поразительным примером может служить Болгария. Многие там бывали, но никто еще не видел болгарина-русофоба. Но эти самые болгары, которые все как один «братушки», в течение всего времени после падения социализма выбирают себе одно русофобское правительство за другим. Да и в Польше не так уж развита бытовая ненависть к русским. А между тем русофобия – не просто константа польской политики; можно сказать, что русофобия – это и есть польская политика как таковая.

    На всякий случай, чтобы ни у кого не было иллюзий насчет влиятельности «гласа народного», глава германского МИД Анналена Бербок недавно заявила, что поддержка Украины превыше всего, и ей неважно, что думают по этому поводу ее немецкие избиратели. Казалось бы, смелое заявление для демократического политика, который мнением избирателя должен дорожить больше всего на свете, особенно когда избиратели начинают из-за его политики испытывать реальные неудобства вплоть до невозможности регулярно принимать душ. Однако в Европе нет никакой демократии, а есть система наперсточного типа, где любое вновь избранное правительство принимается за ту же самую политику, а правительство, отставленное волей избирателей, отправляется с кайфом проводить время на скамейке запасных.

    Но почему же не пойти навстречу своим гражданам – тем самым, к которым европейские политики столь демонстративно близки, среди которых они любят картинно бегать трусцой, кататься на велосипеде или ездить в метро? А все очень просто. Ни ЕС в целом, ни его отдельные государства-члены так и не стали независимыми от США. Европа остается территорией, оккупированной США, а европейские политики вынуждены знать свое место. До тех пор, пока США выгоден кризис вокруг Украины, лидеры ЕС будут морить своих граждан голодом и холодом, лишь бы не идти на уступки России.

    Мир, однако, меняется, и европейцы меняются вместе с ним. Нельзя сказать, что за скидку на ресурсы, которыми мы питали Европу, мы не получали совсем ничего взамен. Мы покупали европейскую расслабленность и изнеженность как гарантию мирного неба над головой. Гарантию того, что голодные алчные европейцы не придут в наш дом, как это бывало раньше. И вот на наших глазах Европа беднеет и мрачнеет, кончается ее вечный праздник. Это ставит под угрозу сложившиеся социальные конвенции, и среди населения Германии, Франции, Италии копится агрессия. А дальше возможны варианты – на что эта агрессия будет направлена.

    С одной стороны, озлобленный народ может и сломать наперсточную систему, по крайней мере, в одной из этих ключевых стран. С другой стороны, власть тоже может отбросить демократическую бутафорию и перейти к откровенной диктатуре. Еще один вариант – усилие противоречий внутри ЕС, драка между государствами за тающие ресурсы. Но самая опасная для нас возможность: европейцы вспомнят, что они когда-то умели воевать. И снова попытаются отправить свои орды на восток. Как минимум по мере падения жизненного уровня следует ожидать увеличения числа европейских наемников на Украине.

    Поэтому я бы не стал возлагать больших надежд на грядущие европейские протесты. Все-таки побеждать России придется самой, своими силами. Убедительная победа на Украине не только ликвидировала бы сам предмет приложения антироссийских усилий, но и дала бы другим странам, расположенным чуть западнее Украины, наглядный пример того, как не надо поступать с Россией – если уж предыдущие примеры забыты.

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